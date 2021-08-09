天使年過30不言退，體操黃曉盈靜待再次飛躍國際舞台

2012年之前，香港從來未曾有人達標奧運體操比賽，直至石偉雄和黃曉盈雙雙以金童玉女姿態入圍創先河，港人才知道本地也能培養出體操精英。

採訪：洪量丰

上次相約黃曉盈（Angel）已是2020年年初，其時她說剛開始兼任教練，疫情初起，誰也想不到後來的世界會殺我們一個措手不及。今次我們聊着聊着，從倫敦奧運談到雅典再返回香港，最後又回歸那不能避免的問題：退役。

「呢樣嘢講吓講吓又一年喇，我有時都搲頭點解我仲喺度？」

34歲的她是港隊史上首位躋身奧運的女子體操運動員，又創下以其名字命名的平衡木動作，大賽里程碑她通通達到，人人以為她再無所求，但疫情下原本開始轉戰青訓的她又回歸運動員老本行，她伏櫪多時，心底依然志在千里，期望再於運動場上展現天使風采。

Photo Credit: 洪量丰

平衡木係「crazy」

童年時在電視上觀看奧運體操比賽，總覺平衡木運動員能人所不能，試想像腳底木條僅10厘米寬，即與口罩闊度相若，普通人要單腳前行已遙遙欲墜，雙手為保持平衡不住亂揮，怎麼一個人可離地1.2米仍然如輕燕般敏捷翻滾跳躍，舉手投足安穩得彷彿腳下是遼闊無邊的草原。黃曉盈笑指即使練習多年，不時會質疑自己的平衡木能力，

「呢件事係一件crazy（瘋狂）嘅嘢，而且平衡木一加埋轉體就有危險，因為你轉完體仲要搵番支木，唔係淨係叫你向前行，而係係一路轉住咁樣行。」

她說體操乃挑戰心理與生理的高難度項目，其中關鍵繫於「膽識」，場上秒鐘開始倒數，呼一口氣便要抖擻精神，眼前雖是層層的不確定，惟有選擇相信自己，才能超越限制，飛躍極限。

Photo Credit：Newscom/ 達志影像

金童玉女首赴奧運

由始至終，黃曉盈的體操生涯都是信心的考驗。她年少在澳洲長大接觸體操，10歲回流香港後繼續訓練，一步一步踏上精英運動員之途。2012年之前，香港從來未曾有人達標奧運體操比賽，每逢奧運人人為李小鵬程菲搖旗吶喊，直至倫敦奧運港隊平地一聲雷，石偉雄和黃曉盈雙雙以金童玉女姿態入圍創先河，港人才知道本地也能培養出體操精英。

Photo Credit: 受訪者提供 石偉雄（左）、黃曉盈（右）。

經歷奧運，不少運動員會選擇紋上五環以示紀念，但黃曉盈指奧運參賽者這引以自豪的身份早烙在心中，光環燦爛得以掃除身邊人的疑惑，

「我都經歷過有啲親戚唔係好認同點解我放咁多時間喺體操，有啲人覺得唔係好實際，因為佢哋唔了解你係咩水平，但知道你去過奧運就唔會再問喇，『奧運呀，哦。』係囉，原來咁就ok晒喇。」

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 2012年，倫敦奧運。

自創「黃曉盈跳」

當屆奧運黃曉盈最為人知曉一舉，莫過於在平衡木自創「黃曉盈跳」（踏板前空翻一百八十度轉體上木），她指體操運動員奧運前日夜琢磨同一套動作，例如跳馬港將石偉雄近幾年密密演練兩招「李世光跳」，大家為求穩定，賽前不會貿然變招，但她有日忽發奇想要於奧運創新猶，主項本為跳馬的她直至出發前一個月才想出這套新招，

「我同教練講開體操係咁多年嚟做有啲咩可以再做呢，講講吓有隊友話跳馬好難再創新嘢，平衡木有冇啲呢一類嘅動作呢？發覺又真係冇，我個教練都幾開放，有啲人會諗做乜要同你癲呢，我覺得係一種冇嘢好輸嘅心態。」

雖然比賽結果未如人意，她最終於女子全能排名第52，但她成功於第一場賽事以新動作上木，留名倫敦足叫她心滿意足，「體操運動員係追求獨特，點解我要突破點解，我要創新，因為我哋性格就係鍾意去挑戰冇人做過嘅嘢。」

Photo Credit：Newscom/ 達志影像 2012年倫奧，黃曉盈除成為香港女子奧運體操第一人，更創出新動作。

二次受傷，心願未了

奧林匹克格言謂「更快更高更強」，各路英雄逐鹿賽場鬥得難分難解，首征奧運後，黃曉盈原計劃2016年再爭入圍資格，然而2015年她參加亞錦賽時，練習高低槓失手跌下，左膝四條韌帶悉數斷裂，堪比車禍的傷患使她緣盡奧運，運動員生涯更隨時毀於一旦。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2014年黃曉盈在仁川亞運出戰跳馬決賽，但受傷後只能放棄這個主項。

成敗傾刻轉頭空，有人心灰退出，但黃曉盈堅持要重出江湖，

「我受傷嘅時候有一個好清晰嘅目標，有啲運動員好決絕，嚴重受傷之後就宣佈退役，我好唔想自己係一個咁樣嘅運動員，無論點都好，我都要試吓返嚟，唔想係一個最低谷嘅位離開。」

對黃曉盈來說，上述格言中所謂「更強」，對手並非他人，而是自己，今天的我比昨天強，明天的我又比今天的我有進步。

Photo Credit: 受訪者提供

Photo Credit: 受訪者提供

2017年她克服傷患，雖然身體條件不如前，無奈要擱下主項跳馬，但起碼她入圍同年全運會，成功回歸，目標再升一級，「我好記得我話要再代表到香港出去比賽」；惟翌年亞運將至，她年初又觸傷舊患，縱年過30且一傷再傷，她目標反而更堅定，刻苦留隊復康再戰，2019年她復出亮相世界盃賽，發揮理想，「第二次受傷我係有種不忿，好似有一種心願未了。」

Photo Credit: 受訪者提供 2017年，全運會。

黃曉盈為基督徒，她相信事出必有因，她堅持全因神一直投下石頭指路使然，時至今日她仍日復日訓練，即便去年她曾任兒童班導師，但疫情下訓練班通通告吹，她說全副心機遂放回當運動員之上，等待疫情放緩後體壇解禁，再次離港參賽，

「我成日同神講如果我唔啱嘅，咁不如你同我講啦，人係需要一啲check point，例如2019年嗰屆世界盃表現得好，其實就係同我講我可以留喺隊入面。」

Photo Credit: 洪量丰 黃曉盈期待疫情解封後出賽。

奧運嘉年華

以前傳媒形容傷後的黃曉盈為「拆翼天使」，但就如半杯水的道理，天使在地上依然自在享受。

放下對成績的執著，體育精神早逾越比賽本質，例如與其說奧運是體壇精英的聖殿，不如說這項盛事為與眾同樂的嘉年華，至今黃曉盈仍念念不忘倫敦的溫馨和窩心，賽場上有人送上人手編織的羊毛氈送贈予運動員，走出場館大眾亦敬重運動員的付出，

「比賽之後我離開咗選手村，同屋企人出去租酒店住，當時我出到街都會帶攬住張運動員證，啲人知道你係奧運選手，會特登走埋嚟同你傾計，會問你玩咩項目，佢哋好欣賞你花咗咁多年努力，會同你一齊慶祝呢個里程碑。」

Photo Credit: 受訪者提供 黃曉盈至今仍保留著參加奧運時的紀念品。

Photo Credit: 受訪者提供

「體育對世界影響好大」

體育凝聚人心，拉近人與人間的距離，同樣促進世界大同。奧運後她代表香港到希臘出席奧林匹克體驗營，與全球數百地區奧委會的代表共同學習奧林匹克歷史和精神，行程包括參觀古希臘競技場和神殿，曾經征奧的她自然發古幽思，「我本來唔係好了解奧運係咩呢，啲顏色又代表緊啲咩呢？真係去返希臘時去啲冧晒嘅神廟、又睇田徑場，著返舊時嘅服飾重演嗰啲儀式，玩那些年嘅比賽項目，我嘅感受係好深。」

世界幾百位體育界從業聚首一堂，身為與會者中僅有曾出戰奧運的運動員，她被委托演說分享奧運經驗，連日交流後她形容別有一番體會，

「運動將唔同嘅人拉埋一齊，大家可以放開所有嘢，政治都擺開埋，人人展現出一種初心，以前睇奧運係精英嘅場合，但其實係通過體育可以做到好多嘢，嗰一次嘅經驗係令我醒咗，原來奧運、原來體育對世界嘅影響係好大。」

2009年，英國倫敦世界體操錦標賽平衡木。

黃曉盈小檔案

出生日期：1987年5月11日（34歲）

身高：1米53

項目：體操（平衡木、跳馬）

奧運成績：2012年奧運女子全能第52位

曾奪獎項（只列部份）：2011年世大運跳馬季軍、2010年世界盃多哈站及根特站跳馬季軍、2008年亞錦賽跳馬亞軍、2008全國冠軍賽季軍

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex