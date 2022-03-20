【島嶼文學漫遊錄】張愛玲從來傳奇（下）：問題從「誰才是張派作家」變成「為什麼要當張派作家」

儘管張迷招牌掉下來仍隨便就會砸中幾個，但，擁有足夠自覺的寫作者早已覺察，脫離創作初始「模仿期」後，愈快摸索出自己擅長、合適的風格更為重要。於是，問題從「誰才是張派作家」成為「為什麼要當張派作家」；真想做張派，首先要處理是，什麼才是一眾張派不曾寫過的？

明月前身朱天文、清堅決絕蘇偉貞

朱天文的文學啟蒙極早，得益於小說家父親朱西甯的開放書櫃，早在小學時期就照面張愛玲，而後受胡蘭成影響，產生強烈愛國情懷（當然是中華民國光復大陸那一套）；直到多年後，《世紀末的華麗》、《荒人手記》對頹廢與末世的詠嘆，王德威認為，終於將胡蘭成「革命背景是沒有明目的大志」轉為張愛玲「革命是認真而未有名目的鬥爭」。

一個人之的思想除了個人意志，絕不能忽略「結構性因素」。因此，針對台灣中生代（特別是眷村）作家曾經心懷「中華兒女情操」的抨擊之所以不適當，正因為那是他們無從選擇的成長背景；就好比當年文壇對張愛玲「漢奸的女人」的嘲諷，張愛玲是感情中的受害者，何況她根本也無能左右胡蘭成如何發展自己事業，等於平白揹這黑鍋——彷彿無從攻擊他（們）作品似的。

朱天文以《記胡蘭成八書》（收於《黃金盟誓之書》）作為告別；而儘管頗有二代張派作家掌門人風範，最終，朱天文仍叛離了張愛玲，《荒人手記》以奢靡寫頹靡，挑戰張愛玲「浮華之中有素樸」，成功撕下張派標籤。

作為「租書店的女兒」，蘇偉貞自承創作立基於大眾小說，因此早年的作品頗有羅曼史形貌，然而她野心不止於此，其後以《沉默之島》同場競技《荒人手記》獲推薦獎，再到《魔術時刻》採用「後印象派點畫光影技巧」，儼然已在小說形式上開疆拓土，創建自己風格。

蘇偉貞承繼張愛玲的冷調，或說「鬼氣」；平心而論，她後期作品並不易讀，這樣的寫作策略顯然與討好大眾讀者背道而馳。然而，《時光隊伍》、《旋轉門》意義深遠，如果人窮盡一生只為「被記得」，此二書或在「怎樣記住一個人」這件事上，成為典範。

對於每一個擁有寫作天份的人來說，張愛玲的文字等同一把鑰匙，能開啟作家心中寶藏。至於這條路可以走得多長遠，關乎的就是作家自己的際遇、選擇，與堅持了。

張派作家是否後繼有人？

張派作家曾經聲勢浩大，到了第三代由林俊穎領銜，包含郭強生等人。然而事實上前行張派作家早已豎立驚人寫作屏障，以至於想要寫下去，到最後必得自出機杼，比如朱天文《巫言》離題書寫、林俊穎《善女人》活用台語文。

進入網路世代以後，寫作者接收資訊的速度變得快又龐雜，加上大數據、演算法推波助瀾，分眾愈發明顯。儘管張迷招牌掉下來仍隨便就會砸中幾個，但，擁有足夠自覺的寫作者早已覺察，脫離創作初始「模仿期」後，愈快摸索出自己擅長、合適的風格更為重要。

於是，問題從「誰才是張派作家」成為「為什麼要當張派作家」；真想做張派，首先要處理是，什麼才是一眾張派不曾寫過的？

張愛玲文字影像化

在今天的專注力市場裡，紙本早已節節敗退，縱不至滅亡，但在閱聽眾心中的優先排序不斷後退，改編影像作品成為更具效益的途徑。影像強大在它一目了然，只要有好的敘事手法，短短兩個小時便可感動、撞擊人心；而文字則賦予讀者更廣闊的想像空間，那些意在言外的、作家給的線索對照作家沒有提及的，相對來說，文字也更費時間耐性去咀嚼（偏偏這正是現代人欠缺的）。

現在所謂「IP」（Intellectual Property，智慧產權），是它先有了一定話題性，再進行改編拍攝，然而絕大多數情況下都很難讓「原著粉」滿意，除了製片方改編的幅度，我想最主要原因是，文字能夠表現的更細緻，因此原著粉本就抱著過高的期待（特別針對男女主角的形象、演技極為高標），加上影片看不到的那些細緻的部分，當然心情上就會相對失落。

《紅玫瑰與白玫瑰》編劇林奕華曾在〈我的張愛玲解讀〉一文中寫到：「張愛玲作品難以被搬上銀幕或舞台。部分原因是她已用了拍電影的手法來寫作——每個導演都在『第二次重拍』，他們必須勝過第一版（作者描述）和第二版（讀者的想像）才有機會不致白費心機。」

張愛玲作品改編電影依年份是《傾城之戀》（許鞍華，1984）、《紅玫瑰白玫瑰》（關錦鵬，1994）、《半生緣》（許鞍華，1997）、《色戒》（李安，2004）、《第一爐香》（許鞍華，2021）。

一如IP翻拍，張愛玲作品改編的「選角」亦成為觀眾關注度極高的話題。比如馬思純、彭于晏之於葛薇龍、喬琪喬的「還原度」有多高（實在不免讓人聯想選角引起網路群嘲的最新版《天龍八部》，雖然它已翻拍多次，本就珠玉在前）？這極其主觀，讀完小說後，每個人心中對兩名主角的想像各有不同，討好所有書迷是不可能的，李安選擇梁朝偉至少演技上足夠鎮場——雖然《色戒》掀起的討論多圍繞在大尺度床戲。許鞍華雖成最敢挑戰「第二次重拍」的導演，但彭于晏這個選角我想更多考量的是票房影響力。

張愛玲的文字倍增改編困難，文字有影像作不到的事，影像也有文字無法達到的效果，影像時代之於這一代閱聽眾，最讓人感到可惜處是，他們少了很多機會去體會文字能夠做到什麼。

當然，這必定是遺，憾與否則因人而異。

孤獨美學

張愛玲的一生都在對抗她所屬的那個時代，在華語文壇聲望日隆以後，她也並不像今天網紅邏輯「撈一波」，反而更為避世、更離群索居，僅與少數人維持通信。

人是很矛盾的動物，我們確實需要群體生活來合力完成某些事、達到生產力的多樣平衡；理想中的共產體制之所以禁不起考驗，是因為它抹煞了人的多樣性，而「我與他人的不同」經常是在離開必得合群的團體後，才更能明確展現的。於是，這讓張愛玲的孤獨有種殉道式的美。

而這或許就是張愛玲在精神上留給後世最寶貴的遺產——俗人何其多，對抗世俗，或說，拒絕理所當然地服膺世俗，我們或許將因此表現得格格不入，甚至可能遭體制排除，但，孤獨使你靈魂富饒，讓你能夠真正自由。

或許，能夠品嘗孤獨況味的人，才能真正進入張愛玲的精神世界。

參考書目：蘇偉貞《描紅：張派作家世代論》

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航