【島嶼文學漫遊錄】堅持全台語文才是「正港」台灣作品，只會把餅越做越小

我依然認為，從基礎教育訓練孩子讀台語文，才是最根本的解決辦法。即便我們不乏本土情懷濃烈的高中、大學生會主動學習、親近甚至創作台語文，但在不存在基礎讀者市場的前提下，熱情燒完，也就什麼都沒有了。

（註：本文主不擬追溯台語文學的前世今生，有興趣的讀者請自行上網搜尋相關資訊）

我成長於解嚴後，求學時期，在學校講台語會遭受體罰這樣的事已不復存在。因為曾經輾轉於台北、台南、高雄就學，在我這世代（末代聯考），我明確感覺南部同學對「講台語」這件事相對友善，可能它在南部家庭裡是更普遍的溝通方式，日常、親切，沒什麼可大驚小怪的。

語言位階及權力機制

語言位階一旦成形，再想扭轉，就得付出跨世代的努力——二戰後英美國力鼎盛，自此英語一躍為「國際語言」，一流科學期刊全是英文，想獲取學術聲望、在學術界闖出名堂，先決條件就是能夠用流利英文寫作。

語言權力機制存在於潛意識。比如我們走在路上，經過一群黃種人以流利英語交談，或以流利菲律賓語交談，當下直觀感受的落差——這再簡單粗暴不過，誰「更高級」、「更文明」。因此，極容易理解為什麼市場上英美日翻譯書絡繹不絕，東南亞語系卻極為罕見，絕不是因為東南亞語系作家技不如人。

文化殖民很可能是翻轉語言權力的最佳途徑。近年K-pop和韓劇以極為成熟精緻的樣貌，攻佔全球影音串流平台，擄獲跨地域、跨文化、跨世代閱聽眾的專注力：BTS防彈少年團唱進葛萊美、《寄生上流》勇奪奧斯卡，《太陽的後裔》、《愛的迫降》話題一度延燒，口碑人氣兼具。影視歌全面啟動，造就全球韓文學習熱潮。

由此生出兩條思考脈絡，振興台語，該從催生優質，但目標受眾相對菁英的台語文學作品開始；或者，該將有限資源往台語影視劇、台語歌曲挹注？

我們是否可以如同南韓透過「文化力」文化殖民全球？如果大眾對台灣是座「科技島」這一認知如此堅信不移──人文社科藝術類職缺薪資低迷外加網路輿情群嘲，高中生被反覆明示暗示：不當工程師、考上醫學系從此就是「人生失敗組」，我們該從何體認，「文化力」的重要絕不亞於「科技力」？

定義台語文學

狹義的台語文學，指的是整部作品包括對白、敘述都以台語文寫成，這連帶衍生出另個問題：什麼是台語文？

維基百科紀錄的台語文書寫方式共十四種，就文字形式可粗分為三類：漢字、羅馬字、漢羅並用。以2021台灣文學獎台語文學創作獎得獎作品來看，實務上純羅馬字的作品並不被採用。我個人並不願在誰才是「正統台語文」一事鑽牛角尖。說也奇怪，圈子愈小，人們愈熱衷於鬥個你死我活以宣稱自己「代表」這個圈子，這在文化界似乎是一常態？但出於圖像字閱讀習慣，羅馬字台語文對我來說實在有閱讀上的障礙。

廣義來說，比如蕭麗紅《白水湖春夢》對白台語文，敘述用中文，亦算做台語文學。以文章中部份使用台語文這一標準，後來的作家包括林俊穎、楊富閔等人的作品，都可納入台語文學的範疇。

儘管邏輯上，狹義台語文學更有充分空間展現台語文的縱、深及美學內涵，但，我個人認為，站在推廣台語閱讀、台語文學普及化的角度，採取廣義觀點更有助益，圈子已經不大，創作者和讀者基數都急待開拓，若出於某種優越感（使用全台語文才是「正港」台灣作品），而堅持「非我族類」排除部分採用台語文的作品，只會把餅越做越小。

文字與影音作品的差異

當我們看本土劇或台語劇，耳朵聽到演員的台語對白，此時字幕以中文呈現，只要可以讀中文，基本上不會有任何理解認知上的錯誤；音樂亦同，比如台語嘻哈「顏社」歌手李英宏YouTube有400多萬點閱的〈什麼時候她〉，MV歌詞亦以中文（部分台文）呈現，即便不熟諳台語的聽眾，也能很好地理解歌曲內容。

但，「讀、寫」是比「聽、說」更高階的語言層次，在絕大多數閱聽人都未受過台語文閱讀訓練的前提下，將一本台語文小說送到他面前，也只會產生強烈閱讀挫折感——台語文學的第一個困難就是，你再怎樣投入創作、強力行銷推薦，如果閱聽人始終都對台語文是陌生、不熟練的，源頭已經乾枯了，怎麼可能期待它的市場活絡起來呢？

這是為什麼我開頭言明，翻轉語言權力位階除了政治人物台上致詞（以彰顯其取得政權的正當性），還得跨世代努力——從各個教育階段，採用台語文教材，訓練孩子「讀」台語文。現在亦有台語文教科書將要面世，但我深切懷疑我們重度目的（考試）導向的教育現場，可以分配多少時間給這門科目？而教育部有將台語文併入國文，甚或獨立一科採計分數的膽識嗎？

台語文寫作者的處境

有人願意讀，就必須有足夠數量、質量的台語文學作家、作品。這是台語文學的第二個困難。

目前，台語文學的發表平台、徵獎、出版的管道和資源都極其受限。

發表平台方面，多數平台並不限制創作者是否使用台語文學發表，但在鏡文學、方格子、POPO、艾比索等平台，台語文學作品都是絕對少數；儘管亦有專屬台語文學發表的地方，但，基於市場極小，經營慘淡可說是意料中事。絕大多數文學獎都明訂以中文創作，雖並不排斥漢字台語文，也多有作家透過這一書寫形式斬獲獎項，但就是個「名正言順」的問題（金曲獎在這方面走得比文學獎前面）。

除了校園文學獎，近年漸有台灣文學獎、打狗鳳邑文學獎等將台語文創作獨立出來。出版則更困難了，市面上的純文學出版社雖不排斥出版台語文作品，但，考慮出路前該先考慮的是市場，出版是一「商業行為」，如果我們確實沒有足夠讀者支撐，出版社當然就沒有出版這些作品的動機；至於用台語文寫作大眾文學，校園愛情、科幻、推理、修仙，只能說是一件需要勇氣的事。

作家也要吃飯（我不厭其煩再三提及，實在是因為普羅大眾——感謝學校教育洗腦灌輸——太習慣把作家同義於不食人間煙火的仙人了），煞費苦心寫出一本八萬字台語文小說，結果無從出版，或出版後版稅只幾千塊，那麼，我們該怎麼期待有作家願意投入台語文創作？

我們都愛台灣，但卡費房貸面前人人平等，恕不拖欠。

於是，在作家並不踴躍，或無門路投入的前提下，台語文學作品的可讀性、文學性、藝術性都會讓人心生懷疑——不存在足夠對照組能夠相互比較。

或許，我們可以這麼做？

我依然認為，從基礎教育訓練孩子讀台語文，才是最根本的解決辦法。即便我們不乏本土情懷濃烈的高中、大學生會主動學習、親近甚至創作台語文，但在不存在基礎讀者市場的前提下，熱情燒完，也就什麼都沒有了。

我輩寫作人眼中，語言就是語言、文字就是文字，它是非常純粹的；在小說的世界裡，小說家說要有光，就有了光。但現實是，語言有它極其政治化的一面，比如「台灣人就要說台灣話」、「說台灣話的才是台灣人」，儘管這兩種反向說法各有其闕漏之處，但是，當說台灣話、讀／寫台語文，成為了一種愛家國土地的表徵，或某種忠貞宣誓，就已經離文學很遠很遠了。

但願本文可以跳脫將台語文用作劃分族群的工具性思考，而從創作、文學作品的文學性及藝術性去看待它，還語言、文字以它本來的真實面貌——儘管語言無從不政治，已是日常。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航