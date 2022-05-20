【島嶼文學漫遊錄】新一代無人接棒同志文學的「痛苦典範」，不是逃避，而是換個方式看待生命中的痛楚

我們想讓你知道的是
或許是萬物連結的網路世代給了同志們足夠的勇氣，一個個男同女同大膽現身，Youtube討論同志主題的頻道無數，於是，即便身在暗櫃，只要相信自己「向光」，終能朝外生長，開枝散葉。
男團選秀節目《原子少年》以「行星」分團，星系間特色各有不同，其中，「金星」十位參賽少年gay得天造地設坦蕩無畏，讓人詫異更驚喜，這當然要歸功《748施行法》通過，反同方羅織的謊言一個個被戳破——爸媽爺奶還在，異性戀沒有因此成為同性戀（如果有，純因他／她本就是雙性戀），台灣並未淪為愛滋島，更重要的，低迷的生育率是異性戀自己的問題，別再要同志揹這個鍋。
媒體識讀與公民素養
反同方邏輯死亡的臆測、推論與造謠當然不僅止於此。
2018九合一選舉藍營大勝，與同婚相關的三個公投，婚姻限一男一女、同婚立專法通過，同婚入民法不通過，展現傳統勢力佐以販賣恐懼的卓越成效，兩年後大選，藍營食髓知味競選布條紛紛掛上守護婚姻家庭的標語，簡直視反同為選票提款機。
其中令人玩味在，經過數月白熱化議題爭論，時近投票，突有人在社群高聲疾呼：「專法也要投反對，不能讓他們結婚。」原來一開始宣揚婚姻神聖性不可修民法云云，只是反同假道學話術：「我們當然在乎人權……你們就入專法有何不可呢？」，投票前夜，不演了同志下地獄吧！幸而光譜中央被拉向反同方的中間選民，或反應不及，或根本無此意圖。
隔年專法通過，反同方再出來崩潰一次：「民進黨罔顧公投民意！」原來他們只是「抄答案」式蓋章，連題目怎麼寫都沒看——跟文盲討論公民素養似乎強人所難？
而經過這段網路輿情鼎沸的競選時光，總算催生出了「台灣事實查核中心」，民眾媒體識讀能力不夠？沒關係網站來幫你鑑定訊息真假。製造恐慌、無中生有、惡意誹謗憑什麼豎起「言論自由」大旗夸夸其談？但這種無限上綱的想像依然存在媒體識讀能力低落的群體裡——這大概是最讓人心累的地方。
同志文學的痛苦典範
這一點是很可以理解的，在前網路時代，人們接收資訊的來源極單純，報紙、電視、廣播、親朋好友，對照今天，交友APP可在數分鐘內開始配對，輸入關鍵字所有你想知道的關於「同性戀」的一切唾手可得——包括色情的部份——前網路世代的同志簡直苦行僧，想了解自己，不知從何問起，耗費無數氣力表現得「正常得體」，只為融入異性戀宰制的世界。
TNL 網路沙龍守則
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