【島嶼文學漫遊錄】後疫情時代的台北國際書展，能否持續靠三大誘因吸引讀者進場？

台北國際書展於本月7日閉幕，這是書展自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行以來首度復辦，交出了展覽總展位1153個、參與國家31國、參展出版社365家、閱讀活動場次500場、版權會議61場，以及參觀人次為25萬人的成績單。

在本土疫情仍嚴峻的狀態下，書展能圓滿落幕已不容易。然而，在書展停辦的兩年間，台灣讀者的閱讀與購書行為，也受到COVID-19影響極大。我從三個角度觀察台北國際書展往年以及此次，讓讀者走入展場的方式，並討論這些方式在社會邁入後疫情時代之際，能否持續奏效。

在此之前，我們先來談談疫情對讀者閱讀與購書行為的影響。疫情的大流行加速了讀者從紙本書轉向電子書的趨勢，這件事原先若沒有疫情存在，可預期也是會逐步發生，但疫情的出現加速了這現象。不論讀者是因為畏懼疫情選擇不逛實體書店，或是因為確診或成為密切接觸者需要居家隔離，上網購書都成了疫情升溫時的首選。

這其中，上網購書又可分為購買實體書或是電子書。購買實體書就端看讀者是否有偏好的網路書店，少部分的網路書店目前也提供了電子書的選項。純提供電子書讓讀者購買的平台，則可搭配電子書閱讀器一起購買。參考去（2021）年的報導，台灣兩大電子書平台讀墨（Readmoo）和樂天Kobo，在去年上半年的閱讀時間以及銷售額，皆較2020年同期有明顯的成長。這顯示疫情確實帶動，甚至加速了數位閱讀的風氣。

換言之，在家上網就可以買到電子書，或是等待紙本書送到住家附近的超商時，書展勢必得提供更強的誘因，才能吸引讀者前往現場。換言之，出版社在書展內必須提供「只有現場才有的」，讀者才會願意走進展場購買紙本書，甚至是留在場內參與活動。

第一個折扣

政府以及各出版社今年都透過折扣的方式，降低了讀者購書的門檻。文化部今年為了鼓勵民眾消費，限量提供入場民眾100元的購書抵用券，這面額等同書展單日券的售價，換言之讀者可以說是免費入場逛展。其次，讀者消費每消費累積滿1000元，可換得200元的折價券。再搭配上一些出版社自己推出的優惠活動，確實見到不少讀者在網路分享認為這次書展的折扣誠意十足。

不過，優惠和折扣活動能否年年如此，其實不無疑問。首先是政府不見得每年都會提供購書抵用券來鼓勵民眾消費。政府今年的做法，更像是因應疫情的舉動（前衛出版社主編鄭清鴻在其文章裡，也提及了因大量補貼而刺激出來的購書行為，終究不能視為常態）。

第二，台灣讀者對折扣活動並不陌生，網路書店或商城間的「折扣戰」更是早已殺得血流成河，時不時都可見到某些商城推出折扣很低的活動。雖然讀者在書展上直接和出版社購書，和讀者在網路書店購書，出版社所獲得的利潤有所不同，但出版社在書展的折扣要與網路商城在折扣活動上較勁，恐怕不是年年都能如此。

另一方面，以台灣目前電子書的售價平均而言都比紙本書來得低，除非讀者本身就是紙本書的硬派支持者，否則紙本書要以售價或是折扣優惠取勝電子書，本身就是相對困難的事。

一個有趣的小現象是，今年參展的諸多出版社，還提供了限量的簽名書供讀者購買。這現象存在已久，但瀏覽各大出版社在今年書展期間的宣傳，似乎都會主動或是特別強調。

第二是攤位設計

近年讀者若走入書展，確實可以發現愈來愈多的出版社在攤位設計上，下足了功夫。這點的確是出版社在實體書展可以加以發揮之處。網路書店或平台的活動雖然也可以有主題和相對應的網頁設計，目前在互動體驗上仍是無法與實體的攤位設計相比。更進一步，出版社可以透過攤位設計向讀者傳遞出版理念或精神，甚至藉著這些設計巧思進一步與讀者交流，也都是絕佳的機會。

其中較為讀者津津樂道，且值得參考的非眾多獨立出版社所組成的「獨立出版聯盟」莫屬，每年參展的攤位設計都會有個鮮明的主題並放入許多巧思（像今年的主題是「讀字便利店」，以超商的形式來呈現攤位）。更加上，獨立出版聯盟多年以來的攤位設計皆以「讀字」開頭，後方所接的主題或風格互異，多年下來也足以在讀者心中留下鮮明的印象。出版聯盟的方式，也讓原先各自為陣的小型或獨立出版社，得以在書展內以團隊合作的方式，打造出特色十足的攤位設計（畢竟對個別出版社而言，攤位從大小到設計，都得仰賴著其具有多少的資本）。

第三是講座

這對一部分讀者而言，也是逛展的強大誘因之一。能夠讓讀者在一天或是數天內，聽到多場的講座活動，可以說是書展難以取代的特點之一。往年書展網站的活動行事曆可說是琳瑯滿目，今年雖然受到疫情影響，參展的出版社減少，連帶影響了書展內講座的數量，仍有不少令人眼睛為之一亮的講座陣容（例如：哈金、白先勇）。近年因為疫情的緣故，出版社舉辦實體講座的同時，條件允許時也會同步線上直播，讓許多無法共襄盛舉的讀者能夠參與，參加實體活動仍舊是有其不可取代的優點存在。

講座活動可能是次於折扣優惠，能夠提升書籍銷售量的做法。參與講座的讀者除了本身對書籍或作者感興趣之外，在書展現場還能吸引其他原先不感興趣的讀者駐足聆聽，進而有機會多賣出幾本書。

後疫情時代中的實體講座，我認為可以多加善用科技輔助，讓實體講座的效益發揮到最大。過往實體講座的經驗，在進行到讀者互動或問答時，通常會先全體「鴉雀無聲」幾分鐘，等到一兩位讀者「鼓起勇氣」發問後，收尾的方式就是講者在來不及回答完問題的狀態劃下句點。善用Slido等線上互動軟體，可以讓對於現場提問較為害羞的台灣讀者，在聽講的過程就能夠且比較願意先提出問題或表達看法。

進一步，若講者有意效法政務委員唐鳳的演講方式，提高在講座現場回答讀者問題的時間比例（唐鳳的做法有時甚至是整場直接回答聽眾問題），也可能使讀者對講座的參與與印象深刻程度改觀。科技輔助可以與現場互動相輔相成，有時是讓科技為現場的互動炒熱氣氛，讀者也能夠在現場對線上提問的內容加以補充。

題外話是，實體講座與線上直播的整合，是我認為未來值得開發的方向。線上直播讓許多過往因為地域或時間等因素，無法參與實體講座的讀者，有了參與的機會。出版社若能讓線上讀者的參與不只是在螢幕前收看聆聽，甚至是進一步與實體講座中的講者有更多的互動，可能有助於讀者購買書籍的意願，進一步是對出版社的品牌留下好的印象。

結束這篇文章的此刻，我們仍難以預言疫情究竟會在何時邁向尾聲。然而，即使未來疫情不再對舉辦大型活動造成影響，它加速了讀者在網路世界的購書行為，此一趨勢也不會走回頭路了。未來的台北國際書展除了書籍的折扣優惠，如何在展覽現場創造出更多與讀者互動的機會與經驗，讓租借而來的攤位不論是透過設計或是舉辦座談活動，發揮最大的效益，甚至是讓不同的內容載體（如電子書、有聲書）能夠在裡頭多元並置，才能在後疫情時代裡，有繳交出更好成績單的機會。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航