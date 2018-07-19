不只有葡式蛋撻，從「澳門土生菜」嚐出澳門的歲月香氣

文：Aiko愛可。愛生活

來到澳門，你都吃些什麼？葡式蛋撻，粵菜，還是糖水？葡萄牙人來到澳門生根已四百多年，造就了中西融合的「澳門土生菜」，若想在澳門的湯羹裡嚐出航道的香氣，就不得不由獨一無二的澳門土生菜開始。

十六世紀，葡萄牙正值盛世。精湛的航海技術帶著一群海上探險家由好望角、印度，途經麻六甲，最後落腳在他們眼中的小漁港——澳門。首個打開印度航線的歐洲國家，卻在這片土地停留了四百多年，也為澳門增添了新的風味。

葡人落地生根，後代就成了土生葡人。也因為被東方多樣化的烹飪方式給吸引，更將由印度、麻六甲帶入的香料，融合進傳統的葡國菜色中。再則，東方的口味沒有那麼重鹹，也比較少油，揉入東方的調性，配上葡菜的基底，於是，澳門的香料絲路造就了一種形似葡國菜的外貌，卻多了東方香料與鑊氣靈魂的中西融合料理——澳門土生菜。

航道上葡國香的百年風華

要說到在地人必推，甚至被列為以它為地標的百年老店，莫過於水坑尾街上的「坤記餐室」。創辦人林坤，當時被引薦上了葡萄牙軍艦Vencedora，也是現今坤記餐室的葡文店名。當時林坤在軍艦上當伙頭雜工，並於路環海軍處做廚工而習得一手好葡菜，之後便辭去伙頭工職，並於1918年在當時領事館附近的水坑尾街開設坤記餐室。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 現在的坤記餐室，由第三代繼承人林國倫（上圖）與哥哥林國榮共同經營。談到「坤記」的命名由來，林國倫説，爺爺林坤的名字有「乾坤」之意，乾為男、坤為女，也對應到葡文店名Vencedora。

當時坤記的開設可謂是一大突破，畢竟當時階級之分甚濃，甚至有華人不得進入的葡人街道，對華人來說，葡國菜一直遙不可及。但坤記以「葡國鄉下菜」的概念出發，裝潢像是一般茶餐廳，價格實在、份量飽足，讓葡國菜慢慢融入民間，成為澳門第一間華人開設的葡菜館外，也成了澳門人及土生葡人的味蕾記憶與地標。

坤記不只讓葡菜落入凡間，甚至連葡人及現代的土生葡人都愛不釋口。畢竟當時的軍人在陸軍俱樂部吃個飯遇到長官還得行軍禮，吃頓飯總是綁手綁腳，而坤記開設後，軍人終於有個清淨之地可以好好吃肉喝酒享受家鄉味，甚至初來乍到的葡人，在坤記喝到家鄉的肉桂酒，頓時落淚思鄉。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 坤記以「葡國鄉下菜」的概念出發，裝設像是一般茶餐廳，價格實在、份量飽足，讓葡國菜慢慢落入民間，成為澳門第一間華人開設的葡菜館外，也成了澳門人及土生葡人的味蕾記憶與地標。

一時間，坤記成了葡人、華人甚至印度警察、非洲兵齊聚一堂的所在。中西共聚就從百年的坤記開始。至今許多老葡人甚至是新一代的土生葡人，一早起來的第一件事，就是到坤記坐坐會街坊。今年已邁入百年的坤記也算是水坑尾街的地標，兩旁的餐館物換星移，但只要坤記還在，就不怕街坊們找不到路。

土生葡人的地道風味

據說，當年葡萄牙人航海由歐洲進入中國，就是在澳門媽閣廟前的海灘登陸，以至於至今於媽閣廟附近，仍有許多知名的澳門土生菜餐廳，而「海灣餐廳」就是其一。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 海灣餐廳一是有米其林推薦的光環，二是澳門在地人推薦餐廳，老闆娘飛太是土生葡人，店鋪有著濃厚的葡式風情，更有許多已經很少見的菜式，便在媽閣廟附近打響名號。與附近排隊名店船屋餐廳相比，人潮也不遑多讓。

以往的澳門土生菜菜譜是不外傳的，直至九零年代澳門回歸，許多葡國及土生葡人選擇回到葡萄牙生活，留下的土生葡人才驚覺這些土生葡菜已經是至寶，才開始將一些食譜公諸於世！尤其在這可以吃到很多幾乎已經快吃不到的老土生菜菜式。

一、馬介休球

若說到澳門土生菜，馬介休球可説是必點菜式。當時因為航海的緣故，許多易腐壞的食材會用醃漬的方式延長保存期限，馬介休就是醃漬的深海鱈魚，也是天主教平安夜齋戒時的食物。馬介休球是一道老少咸宜的菜式，也幾乎是葡菜的入門。

這道菜的做法是，將馬介休壓碎與蒸熟的薯泥一同混合後，外面裹粉下去油炸，形成一顆顆金黃色的橢圓小球。入口會先吃到炸得酥脆的外皮，再吃到帶有馬介休香氣的薯泥，也可當主食之一。坤記的馬介休球口感濕潤，馬介休香氣不會太濃郁，蠻適合小孩入口。海灣餐廳的馬介休球薯泥較紮實略乾，馬介休香氣較為明顯，算是大人味的口感。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 坤記餐室的馬介休球。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 海灣餐廳的馬介休球。

另外，坤記還有已經不復見的「馬介休臉」，也就是馬介休魚頭，專吃馬介休的臉頰肉，這可是識途老饕吃魚的首選部位，尤其這道菜式幾乎是坤記獨家別處難尋，若有興趣可以先預訂。

二、免治牛肉飯

這道菜式應該就是土生葡菜中的經典。據說當時華人妻子蒸了肉餅給葡籍丈夫吃，但葡籍丈夫吃不慣這種濕潤的肉餅口感，於是華人妻子心生一計，立刻將肉餅再打碎後，加入洋蔥用大火快炒，再混入酥炸過後的薯塊，最後煎上一顆荷包蛋，中葡融合的口味就此展開。

與香港的濕免治飯不太一樣，鹹香乾鬆的免治飯再加上個煎蛋，充滿了東方香氣，對我來說，就是最融合的土生菜料理。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 坤記餐室的免治牛肉飯。

三、燒魷魚

坤記的燒魷魚據說是港星謝賢的最愛，也是坤記百年來少見的新菜式，也是我這次來訪心中的冠軍。多半葡國菜系的魷魚都是用涼拌或酥炸的手法居多，但坤記用燒的，微酸帶著淡淡豉油的鹹香氣息，甚至有種經典的Tabasco香氣。配上從葡萄牙進口的橄欖油或是店家自製的漬綠椒，都讓人愛不釋口，榮登我內心土生菜的榜首。而海灣餐廳的魷魚則是清爽的涼拌手法，多了洋蔥、加上滿滿的酸香味，適合夏日點上一碟，清潤味蕾。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 坤記的燒魷魚。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 燒魷魚這道菜到了海灣餐廳，則是以清爽的涼拌手法處理。

四、煏牛尾

牛尾也是葡國菜中幾乎都會出現的食材。坤記的牛尾看來不按章法，色調淡，還覆蓋了許多蔬菜，怎麼看都跟心目中的燴牛尾相去甚遠。但勾的薄芡配上蔬菜，入口卻有種粵式大菜的口感，加了葡國砵酒，文火慢燉六小時，吃的時候覺得入口即化，咬下卻還帶有彈牙口感。海灣餐廳的燴牛尾則是賣相極佳，像是入烤箱慢烤許久的紅酒燉牛肉，紅酒香濃卻沒有酒味，濃郁的醬汁，配飯或豬仔包都會讓人意猶未盡。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 坤記餐室的 煏牛尾。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 海灣餐廳的燴牛尾。

葡萄牙人生根澳門四百多年來，華洋已不分，常會看著華人吃著土生菜，也會看著洋人食著一盅兩件，除了臉型外貌外，生活模式幾乎相差無幾。

澳門土生菜是澳門著名的代表菜式之一，因為加入了航程中不同國家的食材與香氣，幻化成獨一無二的澳門土生菜。想要一嚐葡萄牙人抵達澳門航程的香料絲路味，就一定要試試土生菜，一湯一羹，吃出航道的香氣。

餐廳資訊

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第十八屆澳門美食節