華麗變身的澳門地道小吃與三盞燈下的異國風味

文：Aiko愛可。愛生活

每次離開或再訪澳門，都心心念念著咖哩魚蛋、葡式蛋撻、燉奶，與幾乎已成為澳門代名詞的「豬扒包」。還記得幾年前的台灣，豬扒包就像當時的葡式蛋撻一樣頓時流行起來，一家家店面如雨後春筍般不斷地冒出，而後漸漸式微。因為真正好吃的豬扒包，都在澳門啊！要吃，就跟著我們一起吃最正統的豬扒包吧。

氹仔的豬扒包創始老店——大利來記

澳門美食說他個三天三夜也說不完，最具代表性的莫過於「豬扒包」。小小一個豬仔包，裡面包裹著或煎或炸，甚至先煮後煎的豬排，竟成了澳門的著名小吃。就說抓住一個人的心就從抓住他的胃開始，澳門除了處處如歐洲縮影的美景，美食更是打響澳門知名度的原因之一。

說起豬扒包的由來，不得不提起「大利來記」的氹仔創始店，當時只是賣著普通的豬仔包，某日有個土生葡人的廚師建議可以加入豬排，並把當時葡人醃漬豬排的香料教給大利來記，這中葡融合的極簡漢堡，也就成了現在家喻戶曉的澳門豬扒包。

大利來記的豬扒包至今已有多種吃法，不再侷限於豬仔包，還能選擇菠蘿包、牛角可頌、餐包和吐司。大利來記的豬排較為厚實，咬勁十足而醃製入味，至今仍是許多人的最愛，馳名中外，每天下午三點依舊有大批排隊人馬，火紅程度可見一斑。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 大利來記的豬扒包分為豬扒包、餐包、波蘿包三種麵包體。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 大利來記氹仔創始老店。

在地人激推的道地香氣——新好利咖啡餅店

離大利來記不遠，「新好利咖啡餅店」則是在地人熱愛的豬扒包店舖。店裡除了一般的蛋撻和燕窩蛋撻外，豬排料理也是必點美食。麵包用的是軟法，趁熱一口咬下，完全擺脫麵包太硬的豬扒包刻板印象，尤其內夾的豬排不裹粉油炸，幾乎就是台灣排骨飯的排骨部位，是我最喜歡的豬扒包味道。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 新好利咖啡餅店的豬扒包。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 位於氹仔舊城區的新好利咖啡餅店。

仿若日式豬排三明治的異國味 ——勝利茶餐室

離澳門主要地標議事亭前地不遠處，有間幾乎年年得獎的「勝利茶餐室」，也是豬扒包界的一匹黑馬。點菜後要稍等一陣，因為個個現做。軟法麵包烤得酥脆，乍看之下擔心很硬口，但入口後的麵包口感卻是三間之最。

豬扒包入口先是酥脆，再來是鬆軟彈牙的口感，最後則散發著濃郁麵包香氣。而內包的豬排與其他兩間也截然不同，用的是像日式豬排的做法，用麵粉、蛋液、麵包粉，過三關後包裹住豬排再下鍋油炸，吃起來竟有日式豬排三明治的口感與香氣，令人驚艷。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 勝利茶餐室的豬扒包

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 勝利茶餐室

伙計變老闆，親力親為的高CP值地道美食

仿若小說中伙計變老闆的勵志情節，就是「勝利茶餐室」的發跡故事。當我們詢問老闆是什麼樣的契機才經營起餐廳，只見老闆謙虛地說：「沒有沒有，我是夥計，你們才是老闆，來這邊用餐的都是我的老闆」。原來，莫老闆原本就在勝利茶餐室工作多年，因為非常勤勞，很得老闆賞識。然而當時因老闆錯估成本，餐廳一度經營不下去，老闆就詢問當時的夥記莫先生願不願意接手這間店鋪，伙計變老闆的戲碼正式開展。

並非每個劇本都如偶像劇一帆風順，莫老闆接手勝利茶餐室正值澳門經濟萌芽之時，幾乎全數員工投奔他處。莫老闆對著空城般的餐廳，與太太兩人從採買、列菜單到外場送餐，每天睡不到三小時，依舊克勤克儉、凡事親力親為。一路走來，勝利茶餐室成了年年得獎的好舖。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 勝利茶餐室的莫老闆，從抽屜拿出一張在1976年發行過的「禮餅券」，由於絕版多年，在聽完夥計變老闆的勵志故事後，我們更能感受到歷史鮮明的印記。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 勝利茶餐室的豬扒包、牛肋排、西冷扒、鮮茄牛肉清湯與燴牛尾，美味實惠讓人大快朵頤。

豬扒包也像土生菜一樣，是中葡融合的食物嗎？對他來說，麵包是由西方傳入的沒錯，但豬扒本就是家常美食，只是人人做法不同，而有不同的豬扒包香氣，無疑是各自精彩的國民美食。

除了豬扒包外，勝利茶餐室的特色就在於量大實惠。莫老闆推薦了最自豪的牛肋排與西冷扒，巴西進口的牛肉在鐵板上吱吱作響，接著淋上蒜蓉醬或黑胡椒醬。這樣一份有著鮮茄牛肉清湯、鐵板主餐配上飯或意粉，餐後還有咖啡、茶或雪糕，竟也才100澳門幣，真的物美價廉。

尤其油花較少的西冷扒，通常吃起來多少會顯得口感較為堅韌，但勝利的西冷扒竟然超鮮嫩多汁。並非添加嫩精，而是莫老闆獨家的祕技。將巴西牛排急速冷凍，保持肉類的肉汁及彈性，吃來真的物超所值。不只排餐，像是加了缽酒的燴牛尾配上白飯，就是可以嚐到地道口味又能飽足的好料理。

三盞燈下的小緬甸 ——雅馨緬甸美食

人在異鄉，只要嚐了家鄉味，必會浮現濃厚的思鄉之情。三盞燈下聚集眾多異國美食，一說到正宗緬甸菜，在地人會說出必吃的店舖，就是「雅馨緬甸美食」這間餐廳。

當時因緬甸排華，許多在地華人輾轉遷移至港澳中台各地，雅馨的葉老闆因而飄洋過海，在澳門這個小漁港落腳。當時，許多緬甸華僑都選擇在三盞燈這個區域生根，土不親人親，三盞燈周遭落腳的緬甸華人眾多，幾乎就像是新北市中和區的華新街樣貌。澳門的一條異國街，可以說是澳門東南亞美食集中地。漸漸地，三盞燈區域自成一方天地，像小緬甸般的社群，葉老闆與家人也選擇在此重操舊業，開設道地的正宗緬甸菜餐館。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 三盞燈區域自成一方天地，像小緬甸般的社群，葉老闆與家人也選擇在此重操舊業，開設道地的正宗緬甸菜餐館「雅馨緬甸餐廳」。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 雅馨緬甸餐廳至今仍堅持沿用傳統的「膠兜」來拌麵，葉老闆親自示範並說道，這樣的方式能讓麵與醬料的味道香氣更加緊密融合。

雅馨至今還有個最與眾不同的地方，就在於至今還堅持用澳門人稱之為「膠兜」，有點像是我們洗菜盆的半圓盆來拌麵。葉老闆說：「這樣的方式會讓麵與醬料更加緊密，所有的味道香氣都能均勻融合，所以至今仍沿襲這個方法。」

一進入餐廳，就會被牆上多如繁星的報章雜誌報導，以及各大香港影視紅人合影照給吸引。原來，雅馨除了是在地人必推的緬甸美食，也是香港明星的愛店，佘詩曼、任達華、許志安等名人都是常客。道地正統的緬甸菜色美味、價格又合宜，讓雅馨在三盞燈下繼續發光發熱。

饕客必吃的隱藏版美食 ——涼拌茶葉

說到雅馨緬甸美食中，最著名的應該就是拌麵與魚湯粉。

「魚湯粉」湯底以鮮魚熬成，加入各種香料中和鮮味，說到底，就是道重口味的食物。香料並非人人能接受，但剛好老爸就是緬甸華僑，對於香料的氣息我個人是非常喜歡。上面再加上炸過的豆餅，濃郁香氣配上滑口麵點，真的是濃濃的異國味。

而要說重口味，就不能不推薦「馬拉盞撈麵」，吃下它就讓我想起家，因為這就是爸爸做的蝦醬味啊。用蝦米、蒜頭、辣椒、乾蔥、蝦膏做成的馬拉盞，就等雞蛋麵煮好後，在膠兜中拌上醬油，最後灑滿馬拉盞再上桌，還可搭配一旁的洋蔥、香菜、辣醬一同拌勻，更是美味不已。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 雅馨緬甸美食對旅客來說，道道充滿濃濃的異國風味，對葉老闆來說，每道菜餚都是點滴在心頭。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 雅馨緬甸美食菜單上沒有的隱藏版美食「涼拌茶葉」，是緬甸人一定會吃的家常小菜。

當葉老闆聽聞父親是緬甸華僑，臉上立刻展開笑顏，直說要出一道菜單上沒有、緬甸人一定會吃的小菜——「涼拌茶葉」。用泡開了的茶葉與蝦米、洋蔥、番茄拌勻，入口略帶苦味、漸漸回甘，這就是老爸常常會配酒的小菜。我一直以為這是老爸茶葉喝不完，自己亂發明的菜色，沒想到竟是一道緬甸傳統菜色。若是來到雅馨，不妨試試這道菜單上沒有的隱藏版美食。

每個人都有自己的味蕾記憶，而馬拉盞撈麵就是我記憶中的那道香氣，涼拌茶葉讓我想起老爸穿著沙龍，拿著玻璃酒杯，用筷子一口口大快朵頤的模樣。一道美食若是能讓人頓時憶起家的香氣與景象，對我來說，就算是最成功的地道美食了。

餐廳資訊

Photo Credit: TNL Brand Studio

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「澳門美食節」是一年一度世界體壇矚目盛事「澳門格蘭披治大賽車」的重點配套項目之一，是令人樂而忘返的繽紛嘉年華，囊括中式、亞洲、歐陸、風味美食街及甜品街，共計百多個美食攤位，美食節其間大會更安排一系列的精彩表演節目，包括：少數民族歌舞、流行曲及懷舊金曲獻唱、舞蹈、魔術、武術表演等，更有啤酒競飲大賽及主題之夜，令人目不暇給。



第十八屆澳門美食節

日期：2018年11月9-25日

地點：澳門西灣湖廣場

主辦：澳門餐飲業聯合商會

查詢：+853-2857-5765