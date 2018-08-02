澳門「上高樓」！在地人的隱藏版粵式茶樓偷偷報給你

文：Aiko愛可。愛生活

「飲茶」源自廣州的飲食文化，而港澳一帶多半為廣東住民，飲茶文化也就自然而然地成為港澳人經典的飲食習慣。在通透的開放空間中，攜著雀鳥，挑著茶品、選好點心，再將熱燙的水放入大鍋中，讓杯碗筷在熱湯中滾上一滾，就是以前人們消毒的方式，也成為飲茶文化中必備的步驟。

澳門許多知名茶樓經常大排長龍，對於時間有限的觀光客，不妨就跟著我們到訪兩間在地人都推薦的隱藏版茶樓吧！

一盅兩件的早茶味

對廣東人來說，吃飯可是件大事。長大後的兒女各有各的家庭生活，只有每週的家庭日能跟家人一起吃頓飯，最常做的事就是跟家人一起上茶樓。所以對於廣東人來說，吃，不只是填飽肚子，更是一種家好月圓的象徵。

老爸是廣東人，從小，我們家境雖不富裕，但吃絕對擺第一。假日老爸會帶著我們上茶樓，看著紅通通的桌巾，聽著夥計們詢問要喝什麼茶，再來就是期待著港點推車飄來的香味。當時年紀還小的我，總經不起推車的誘惑，推車一來，什麼都想拿。接著，想大快朵頤還不行，老爸拿著我的碗、盤、杯、筷，一起放入注入熱水的大鍋中，沾的濕漉漉的拿出來，才讓我開動。這些，可都是老廣東飲茶的步驟呢！接著，就聽著老爸、老媽與朋友們聊是非。

廣東人有飲早茶的習慣，通常就是一盅茶配上兩個點心是剛剛好的飽度，填飽肚子又不會影響午餐的食量，這樣剛好。這習慣到了澳門也延續下去，只是真正的老茶樓僅在紅街市旁碩果僅存一家，早年的十月初五街上繁華的茶樓也漸漸凋零，卻也多了午茶、晚茶等百花爭鳴的新式茶樓。

在地人口中隱藏版的新式茶樓

以往的老茶樓多半是早茶，通常中午左右就結束營業，漸漸地不適合現代人的飲食習慣，而開始有了新式的精緻粵式茶樓。與老茶樓不同之處在於，新式茶樓不只供應早茶，有些也供應午茶與夜茶，更有的是供應酒樓中的粵菜；而更為舒適的環境及更全面的餐點，也與現代人的飲食文化更加契合，新式茶樓便如雨後春筍般冒出。

連勝馬路這間在地人推薦的新式精緻茶樓「良品美食」，一走進門口，就被深色調、木格子的對開門給吸引，與印象中的茶樓完全不同。進到內部，窗明几淨，柱上的菱格灰鏡與沙發卡座，像是來到咖啡廳般讓人覺得舒適。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 在地人推薦的新式精緻茶樓「良品美食」

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 良品美食的王老闆熱情地為我們介紹滿桌小點，道道都是令人驚豔的五星級菜色。

關於將新式裝潢帶進茶樓，老闆王權先生幫我們大大解惑：「其實一開始就是我愛吃，先是開了間西餐店，後來發現西餐在這小區域似乎不太熱門，於是轉為茶樓經營，漸漸地高朋滿座。」而當你吃到良品美食的餐點，就會立刻了解為何良品會聚集人潮，成為近來的火紅店鋪。

五星酒店粵菜香落入新式茶樓

當日王老闆上了幾道推薦菜式，剛上桌我們就覺得事有蹊蹺。無論是擺盤、香氣，都不像一般茶樓，入口更是令人驚豔，幾乎就是上等酒店中的粵菜好滋味。一問之下才明白，廚師先前服務於信德集團，因為是好友王老闆才情義相挺來到良友美食，難怪菜色滋味都令人難忘。

一、黑椒金蒜牛柳粒

就是這道菜色，讓我覺得這間茶樓非同小可。牛柳切的大小一致，均勻地裹上醬汁，味濃卻不死鹹，芡汁勾的極佳，牛柳還帶著濃濃的鑊氣，外脆內嫩的口感，加上已烤至金黃，甚至看來像紅皮馬鈴薯的金蒜，搭配起來真是天衣無縫。且不管是牛柳、金蒜、取最嫩的菜心讓菜色更有口感外，所有食材大小幾乎都一致，不僅視覺上舒服，也讓火侯更好掌控，口感上更融合。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 良品美食的黑椒金蒜牛柳粒

二、醬皇野菌桂花蚌

保留了桂花蚌的脆口度，入口後彈牙不韌，配上菇類與青椒、甜椒，不僅味蕾滿足，也多了蔬食的平衡。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 良品美食的醬皇野菌桂花蚌

三、XO醬炒腸粉

熱愛淨腸粉如我，這道菜真讓人愛不釋口。台灣很少吃得到淨腸粉，良品用XO醬爆炒，卻將淨腸粉燒得入味，且外皮再煎香，鑊氣更為濃郁，微辣的香氣也讓多層的腸粉口感更加昇華。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 良品美食的XO醬炒腸粉

四、美極鮮淮山

淮山配上已經超過百歲的美極鮮味露，是入口後會覺得懷念，又健脾胃的特色菜。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 良品美食的美極鮮淮山

五、紅燒乳鴿

一上桌，光是油亮的色澤就讓人口水直吞。外皮極脆，就算涼了，肉質還是多汁，完全是必點菜色之一。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 良品美食的紅燒乳鴿

除了粵菜之外，點心也不遑多讓！鮮蝦餃中包裹著滿滿的鮮蝦，入口脆彈。粉皮極佳，完全不用擔心濕軟黏膩的娥姐蒸粉果、讓地陪吃到讚不絕口的豉汁蒸排骨、個頭極大，外皮脆口卻不油膩的咸水角及多汁濃郁的南翔小籠包，都極為推薦。

湖畔大廈中的超值美味

會來到觀光客絕對不會來的湖畔大廈，就多虧了勝利茶餐室老闆的大力推薦。我們直接到訪湖畔大廈，才知道這裡是在地人的經濟房屋，也就是我們俗稱的國宅，內部有幼兒園與各種公設，環境清幽、附近餐廳林立，還真讓人欣羨不已。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 觀光客幾乎不會來踩點的湖畔大厦，隱藏著在地人的美味。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 到訪高CP值的水佬榮海鮮火鍋飯店，是澳門當地老饕推薦給我們的意外驚喜。

而湖畔大廈中，有大名鼎鼎的水佬榮海鮮火鍋飯店，且完全免排隊，裝潢新又舒適，甚至有一桌十人580澳門幣，半席約莫五六人份也才330澳門幣的桌菜，包括水佬榮燉湯、清蒸多寶魚、波羅生炒骨、西檸煎雞扒、風味沙薑豬手、蜜汁叉燒炒滑蛋、西芹木耳炒淮山、上湯燴時蔬，還免茶資免服務費，甚至再奉送兩道小菜跟水果，在澳門真的是非常平價實惠的餐廳。

不過因為下午才吃完良品美食的滿桌菜餚，到了水佬榮看著超值的菜色卻再也吃不下，只點了清爽的冰鎮芥蘭、涼瓜，再點份當日特價的烤乳鴿，就讓我們飽到不行。水佬榮的特色是海鮮與蟹粥，海鮮愛好者一定很愛，但點心跟小炒也不遑多讓，尤其桌菜的價格更是驚人的划算，果然是在地人推薦的隱藏版粵菜餐廳，一定要試試。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 水佬榮海鮮火鍋飯店的涼瓜，清爽開胃。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 水佬榮海鮮火鍋飯店的烤乳鴿

舊式飲茶文化漸漸式微，那種在點心一出爐，大夥就蜂擁而上，點心車前擠滿了挑選的人潮，蒸籠被不斷開闔而冒出的裊裊炊煙⋯⋯一家老小或是久違的好友相聚，輕鬆吃著點心、聊聊近況，永遠鬧哄哄的茶樓景象似乎越來越少見了。

然而，新式的茶樓也提供了更多點心時間，讓相聚變得更輕鬆，隨時都能來上一籠蝦餃、一壺熱茶。澳門就是這樣一個奇幻的城市，有最新穎、最華麗的五星級酒店，卻也同時保留著傳統的文化視角；美食也當如此，新式與懷舊豐儉由人，澳門隨時等你來喝杯茶。

餐廳資訊

良品美食

營業時間：10:00–15:00，18:00–23:00

地址：澳門連勝馬路16-A號永桓大廈地下A座

電話：+853-2831-3710

水佬榮海鮮火鍋飯店（氹仔店）

營業時間：06:30-15:00，17:00-00:00

地址：澳門氹仔美副大馬路湖畔大廈第五座2樓D2舖

電話：+853-2850-0318

「澳門美食節」是一年一度世界體壇矚目盛事「澳門格蘭披治大賽車」的重點配套項目之一，是令人樂而忘返的繽紛嘉年華，囊括中式、亞洲、歐陸、風味美食街及甜品街，共計百多個美食攤位，美食節其間大會更安排一系列的精彩表演節目，包括：少數民族歌舞、流行曲及懷舊金曲獻唱、舞蹈、魔術、武術表演等，更有啤酒競飲大賽及主題之夜，令人目不暇給。



第十八屆澳門美食節

日期：2018年11月9-25日

地點：澳門西灣湖廣場

主辦：澳門餐飲業聯合商會

查詢：+853-2857-5765