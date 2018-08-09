澳門甜品何其多！揭開「糖水控」的隱藏版名單

文：Aiko愛可。愛生活

經過了澳門土生菜、地道美食、粵菜茶樓後，深深覺得自己不管吃得再飽，甜點總是另一個胃，來到澳門當然不容許錯過。澳門的甜點多如繁星，像是燉奶、葡式蛋撻、棋子餅、杏仁餅、雞仔餅⋯⋯等等。正值夏日，就跟著我們來一碗溫潤補氣的糖水吧！

一日三時的火中男子

每逢下午四點半，在亞豐素街與連勝馬路轉角處，便飄出一陣濃郁的炭火蛋香，大老遠瞥見被風掠過而花火四散的碳燒爐，令人忍不住想一探究竟。 這就是老字號「泉記馳名喳咋」的賣點，雖是間糖水舖，但人還沒進店內，就先被店外的絕妙功夫給吸引。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 由新橋美副將大馬路舊址，遷移到亞豐素街和連勝馬路轉角新址的「泉記馳名喳咋」。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 每日限量販售的「炭燒夾餅」，是「喳咋泉」另一個得意之作，經過的人無不被其濃郁的炭火蛋香，以及老闆熟練迅速的烘餅動作給吸引。

老闆一人將兩個炭爐燒得熱燙，再將蛋打入粉漿攪拌並倒入餅模內，輪流在兩個不同火侯的炭爐上兩面烘烤，再細心將餅皮修邊，加入奶油、煉乳、花生醬，以及混合了黑白芝麻的砂糖，最後就成了這道限量販售的「炭燒夾餅」。入口起來跟想像中的脆硬夾餅口感截然不同，而是Q彈鬆軟的口感！濃郁的蛋香、芝麻與花生醬的堅果氣息融合，嘴裡還吃得到砂糖卡滋卡滋的口感，尤其每日僅販售三小時，一定要趁熱試試。

澳門人將「泉記馳名喳咋」稱作「喳咋泉」，無非就是泉記的喳咋相當聞名。據說喳咋由葡人所創，以多款雜豆共煮的糖水，讀作Chacha，然而喳咋並非摩摩喳喳（Bubur Cha Cha），兩者材料大不相同。喳咋有點像是台灣的紅豆湯，口感分明不甜膩，再加入了紅腰豆、西米、麥米、芋頭等佐料，搭配鮮蛋炭燒夾餅一起品嚐，絕對是午後四點半的絕妙搭配。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio （左至右）泉記馳名喳咋的喳咋、芝麻糊、大菜西米露。對桌的小朋友們正吃得津津有味。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 泉記馳名喳咋的炭燒夾餅，趁熱一口咬下，豐富滋味讓人口齒留香、回味無窮。

福隆新街中的沁涼

福隆新街，半世紀前是條著名的煙花巷，現在則是著名的手信街，到訪的旅客依舊絡繹不絕。不管在任何年代，福隆新街都是熱鬧的街道，紀錄著時光的美麗與哀愁。拐個彎，來自廣州的老字號甜品鋪「杏香園」就藏身在清平巷。

八〇年代，杏香園的名聲響遍港澳，更是許多香港名人的愛店。創辦人王老先生於1963年自廣州移居澳門，「杏香園」便是他開設的第二家甜品店，至今五十餘年，仍遵循傳統作法、精選食材熬煮。

這裡除了裹蒸粽馳名外，糖水也極佳。夏日的澳門總是熱辣辣，想吃點退火的涼品？推薦無配料的「鮮椰汁杏仁茶」，純粹品嚐杏仁茶和椰汁的香醇，不管凍著喝、熱著喝都是消暑極品。「蛋白椰汁核桃糊」則推薦熱飲，更能品出核桃的香濃，再搭配極有口感的蛋白，不用太費力咀嚼，又能嚐到傳統粵式糖水的濃醇，果真是福隆新街上的消暑好味。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 手信街內的杏香園甜品老店，創辦人從廣州移居澳門開店至今已五十餘年。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio （由左起順時針）杏香園的鮮椰汁杏仁茶、香芋鮮椰汁西米、蛋白椰汁核桃糊、椰汁杏仁核桃三味。

濃到化不開的細膩

營地大街裡有一間人潮絡繹不絕的店鋪「發嫂養生磨房」，原是澳門糖水舖的隱藏版口袋名單，店裡的每道美食皆料好實在，還有香濃到化不開的口感，漸漸在街坊鄰居和遊客口中打出名號，現已不是隱藏版名單，而是到訪澳門一定不可錯過的糖水舖子。

糖水現今多半在廣州、港澳等地流行。與我們認知不同，糖水並非我們熟悉的那種糖溶於水後提味的糖水，而是傳統甜湯。與廣式煲湯一樣，是種可以養生清潤的食補食品。通常是用豆類、果類為原料，加入黃冰糖細火慢熬而成，越熬越稠，所以粵語總是說「食糖水」而非「飲糖水」。

Photo Credit: Aiko/ TNL Brand Studio 營地大街美食，不可錯過位於新市西街上的「發嫂養生磨房」，木造裝潢的糖水舖十分顯眼。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 發嫂養生磨房店內擺設兩台獨特的石磨機，全天不間斷地研磨天然食材，香氣逼人。

廣東人向來懂吃，總是了解每種食材的食療功效，煲湯是如此，糖水更是。「發嫂養生磨房」的創始人本身就非常會做糖水，來到澳門後開設了這間糖水舖，沒有任何宣傳，完全靠著真材實料讓人印象深刻。尤其店內有著獨特的電石磨，不斷地將各種食材原料，研磨到最細緻、最濃郁的口感，讓人一吃難忘，且品項眾多，不只糖水，更有傳統廣式糕點及鹹品，用穩紮穩打的好手藝征服了饕客的心。

要說店裡必推的招牌，必定是濃稠如醬的「芝麻糊」。發嫂的芝麻糊以石磨來回研磨，喝到嘴裡的芝麻香氣濃郁而不過於甜膩，但要趁熱吃，因為一涼就更濃稠，幾乎成了芝麻醬。此外，還可試試發嫂最愛的「黑白配」，杏仁糊加上芝麻糊，較為清爽的杏仁糊中和了芝麻的重口味，芝麻糊補肝腎、益髮烏黑、杏仁糊則是潤肺美容，發嫂本人年近半百卻皮膚幼滑、髮色光亮，無非就是最佳代言人。

硬要選出一款最推薦的品項，那莫過於「核桃糊」了。選用雲南核桃搭配少許花生，一入口那細緻的滋味令我難忘。再則，堅果香氣在口中不斷地迸出，香氣久久不散，那滑嫩細緻的口感到現在仍心心念念，尤其發嫂的糖水甜度調和的非常均勻，倘若糖水的甜度過高，食材本身的香氣反而消減了。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 發嫂與店員們熱情招待我們，忙進忙出端上一道道甜品之外，更有傳統廣式糕點及鹹品。

Photo Credit: Lena/ TNL Brand Studio 濃稠如醬的芝麻糊是「發嫂養生磨房」的招牌之一。店內的品項多到令人目不暇給，更重要的是每一道都吃得到真材實料，每一口都令人難忘。

「淮山五寶糊」也是發嫂的得意之作，發嫂從小讓兒子吃到大，也因如此，兒子從小的脾胃就好，體格也精壯，幾乎不太被疾病纏身。從小吃習慣了，長大後不吃反而不習慣。

除了各種口感極佳的石磨糖水外，發嫂店內還販售各種物美價廉的廣東糕點，無怪乎成為街坊熱愛光顧的店鋪。店裡的鹹點也不容小覷，除了有廣東傳統的裹蒸粽外，蘿蔔糕與芋頭糕都能吃到扎實的材料與手工質感，樣樣都不能錯過。

淮山健脾、芝麻補肝、杏仁滋肺、核桃補腎、綠豆解熱。於是，用這些隨手可得的食材，以文火幻化成道道入口難忘的糖水。以食養生而非以藥治病，正是廣東人讓人欽佩的地方，最重要的是能讓口腹滿足，又能滋體強身，雙管齊下真的是吃貨福音。來到澳門，糖水一定要天天食用，這種濃到化不開的細緻口感，讓你回到台灣依舊想念。

餐廳資訊

Photo Credit: TNL Brand Studio

「澳門美食節」是一年一度世界體壇矚目盛事「澳門格蘭披治大賽車」的重點配套項目之一，是令人樂而忘返的繽紛嘉年華，囊括中式、亞洲、歐陸、風味美食街及甜品街，共計百多個美食攤位，美食節其間大會更安排一系列的精彩表演節目，包括：少數民族歌舞、流行曲及懷舊金曲獻唱、舞蹈、魔術、武術表演等，更有啤酒競飲大賽及主題之夜，令人目不暇給。



第十八屆澳門美食節

日期：2018年11月9-25日

地點：澳門西灣湖廣場

主辦：澳門餐飲業聯合商會

查詢：+853-2857-5765