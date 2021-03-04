大馬的華人網紅：惡搞型內容是創作主流，不及格的社會責任屢掀爭議

最近大馬發生許多由網紅引起的爭議事件，他們在製作內容上欠缺敏感度，不僅在華人網路社群上熱議，還成了各大語言報章的重要新聞報導。歸根結底，是善於譁眾取寵的網紅們，欠缺社會責任的思維。

文：葉添鴻（馬來西亞新紀元大學學院媒體系講師）

在中文網路世界裡，除了台灣、香港、中國外，最為活躍的，大概就屬馬來西亞的華人社群了。由於中國有網路防火牆的限制，因此對台灣網民而言，或許比較容易接觸的中文使用者網民，若不是香港人，就是馬來西亞華人了。

馬來西亞華人網民也和台灣網民一樣，也愛用臉書、YouTube、Instagram等社群媒體平台，跨國界無邊疆的網路世界，更對一些台灣網民而言，馬來西亞華人網民早已是難以忽略的群體。那麼，馬來西亞華人網紅的生態，又是怎樣的存在呢？

為使主題更聚焦，本文著重在以使用華語（即台灣所稱的國語）為主的華人網紅們，對馬來西亞社會的影響進行探討。

為什麼大馬網民喜歡看prank？

以經營YouTube頻道的網紅為例，儘管未有統計數字支撐，但根據筆者與許多關心時事、大馬網路生態的朋友的觀察，Prank（惡搞）型內容是大馬華人Youtuber的主流創作類型。

Prank可以說是「最容易吸引大馬人眼球」的內容類型，因此許多欲投入網紅界的人，為了快速累積流量，也會效仿這類型的影片，而許多大馬知名的youtuber，不少是從Prank影片起家的。

那為何Prank類型的內容創作會如此受歡迎呢？大馬的填鴨式教育是重要原因之一。

無論是大馬的華文獨立中學，或是公立的教育體系都是如此。因此近年來有個現象，越來越多大馬家長，為讓孩子擺脫填鴨式的應試教育，而把孩子送入能鼓勵自由思考、快樂學習的國際學校就讀，而這又是另一個值得深入探討的課題了。

要鼓勵自由思考，其中一個方式就是多閱讀，以及推廣媒體識讀。雖然聯合國教科文組織的2019年研究報告整合大馬人的識字率高達93.12%，但是仔細蒐集到的資料說明大馬人平均每個人一年裡，只是閱讀兩本書，這和研究報告不符，後來國會議員黃書琪在接受媒體訪問的時候表示，「馬來西亞人購買的書籍是為了讓家裡多一個擺設品，或是成為一項送禮物的選擇。」

多讀是讓自己的媒體識讀能力提高的其中一個好辦法，在不多閱讀的情況之下，看到自己認為是對的內容，隨即就轉發，也是造就大馬網路內容消費群心態的其中一個原因之一。

除了教育上受填鴨式教育的影響，追求消費主義的大馬，整體環境也不鼓勵獨立思考，故人文主義匱乏下，網民多追求速食式、娛樂性的內容，只希望看一些「不用腦想」的內容，進而塑造了如今的網紅生態。

不過在大馬新冠肺炎疫情期間，網紅生態開始有了變化。受到全國行動管制令（MCO，Movement Control Order）影響，許多大馬人無法出門，無形間鼓勵了更多人在家拍攝影片，分享自己的生活與觀點。有別於之前所提到的Prank類型的影片，許多知識型的影片開始出現，其中包括前電台主持人DJ 盈盈。

筆者和DJ 盈盈聊過，彼此的共通想法是，想要借自己微薄的影響力貢獻給社會，推廣媒體識讀，藉以改變大馬的網路文化，可能我們的流量不比做梗圖的臉書專頁來得多，但至少可以凝聚善於批判、理性討論的網民 —— 比起流量，更希望可以凝聚更多願意一起改變網路文化的人。

網紅不及格的社會責任

最近大馬發生許多由網紅引起的爭議事件，他們在製作內容上欠缺敏感度，不僅在華人網路社群上熱議，還成了各大語言報章的重要新聞報導。歸根結底，是善於譁眾取寵的網紅們，欠缺社會責任的思維。

根據一位在台灣的大馬YouTuber李建鴻的文章觀點，大馬YouTuber年齡層分佈介於21至30歲之間，其中多數人是在17至18歲之間開始創作影片，而當時正是數位拍攝技術開始普及化的2012年，因此這批站在風口上的年輕人，比較容易一夕之間紅了起來，初嚐甜頭的就一腳踏入YouTuber這條路了。

早期的YouTuber了解到一分耕耘一分收穫，因此很努力的經營著自己的品牌，但網民往往看到的就只是他們輝煌的一面，並不知道背後的辛酸苦辣。這些YouTuber最終成了晚輩們的偶像模範，也覺得自己一樣可以成為知名網紅。就和許多台灣的年輕人一樣，許多大馬華人年輕人的夢想也是成為網紅。

網紅的崛起帶著一定的影響力，但問題出現在這些後起之秀並不知道「紅的定義」、「紅的排位」，有些只有千人追蹤的Instagram頁面，或是只有千人訂閱的YouTube頻道，卻擺出我擁有百萬追蹤者的姿態。部分馬來西亞的網紅對自己的「影響力」過於自信，總覺得自己的頁面有千人追蹤，就足以讓自己到外頭和商家談生意。

個人在經營著公關事務所，曾有好幾個客人批評些所謂的網紅，開口要求高價，但影響力卻不成正比。儘管也有可能是商家的行銷、產品定位問題，但上述情況也值得令人思考，為何會有不少網紅自認為有足夠的影響力？

而大馬在去年爆發疫情後，國民們理應該共同攜手度過難關的時期，對網紅們社會責任檢視，更是見真章的時候。

去年2月爆發疫情後，官方頒布了全國行動管制令，儘管不同時期、地區實行的程度不一，但多人聚會還是嚴格禁止的。然而，理應對社會有影響力的網紅應以身做則，但卻有一位知名女網紅秋雯卻在不對的時間舉辦生日派對。大馬雪蘭莪州在去年10月14日開始實行CMCO（有條件行動管制令，Conditional Movement Control Order），但秋雯卻在14日在社群網站上傳了其生日派對的照片，包括眾多網紅朋友們出席，此事件即刻被眾多網民、媒體、各界人士撻伐為錯誤示範，至今未道歉，而其粉絲辯護的說法是，生日派對是在13日晚上舉行的，在14日零時前已結束派對了。

還有一個案例是，同樣是發生在疫情期間，有一對情侶檔YouTuber，推出了Prank影片，致電給友人謊稱「自己染上了新冠病毒」，同時間另一鏡頭在偷錄受騙的友人反應，由於這影片引起爭議，最終這對情侶檔YouTuber只好公開道歉。

以上的例子都是發生在2020年，儘管大馬紅們經歷了各界的批判，但不代表進步總在一瞬間，如2021年第一起重大爭議事件，就是由一位網紅製作的涉及種族歧視、粗口的廣告歌曲事件。

朱浩仁原是從歌唱比賽出道的歌手，但後來轉型身兼Youtuber，這也是近年來馬國娛樂界的趨勢，從前許多年輕華人想以歌手身份出道，但如今當網紅的影響力、變現能力更容易了，但輕而易舉的成名卻往往讓人忘了自身該負上對粉絲，乃至社會的責任。

這事件在今年1月24日爆發，朱浩仁為一家美容產品廠商所創作的廣告歌曲引發了種族歧視、粗口爭的議，歌詞中出現了較為粗俗的歌詞 —— 極白、幾白（取粗口「雞掰」的諧音）。同時這部廣告MV找來了前文提到網紅秋雯擔綱女主角，MV講述女主角因皮膚黝黑而在校園遭霸凌，但喝了男主角送的美容產品後皮膚變白，而且獲得同學歡迎，也獲得了愛情——因此這部MV涉及到不僅是粗口、種族歧視，也包括對外貌、愛情的價值觀問題。由於朱浩仁出道以來形象佳，而且在18歲以下的青少年有高人氣，因此這首新歌惹來了家長們的指責做了壞榜樣，而社會各界也批評朱浩仁缺乏種族敏感度、灌輸錯誤價值觀等。加上歌詞歧視皮膚較黑的人，因此這原屬華人族群中的「茶壺裡的風暴」，罕見地受到馬來社群、英文社群關注，進而出現了華人在種族歧視的批評。

其實，早在2017年，大馬屈臣氏的廣告就是犯下類似的種族歧視錯誤，最終也將廣告影片下架，並公開道歉。如果朱浩仁的團隊事前有做好功課的話，就不會出現這爭議。爭議發酵兩天後，朱浩仁很快發表道歉聲明，重申反對種族主義與膚色主義，接著2月6日發布重製版的MV，並在片中與秋雯澄清了自己的過失及道歉。

最後，再舉一個緊接著朱浩仁白娃娃事件鬧得沸沸揚揚時發生的案例，在去年金馬獎榮獲最佳新導演的大馬導演張吉安，1月26日在臉書發佈了一個聊天室截圖，他不滿一名自稱是「著名網紅」的陌生網民私訊尋求合作，要求張導演提供《南巫》片段，自稱有影響力帶來更多流量，可幫助電影增加曝光率。張吉安之所以揭露此事，是因為開始有網紅冒用其名義，到其家鄉吉打，要求當地居民受訪，張吉安稱至少已經有11名網紅向他提出了千奇百怪的要求。

由此可見，部分大馬網紅「自嗨」的情況已讓各界感到相當感冒。而這些被認為「可以為了流量不惜任何代價」的網紅，在屢屢踩敏感線後，通常絕口不認錯，或是以「這是我的言論自由」來為自身辯護，而這些網紅的粉絲也會附和辯護，使得同溫層更難以被突破。

截稿之際，本以為網紅們有失社會責任的舉動或許會改善，殊不知另一群網美再度的挑起了社會神經，引起了大眾的不滿。今年2月25日，疫情嚴重的大馬雪隆區還在實施行動MCO（行動管制令，Movement Control Order），卻有12名女網紅無視MCO時期不能舉辦生日派對的規定，其中一名還是秋雯，而且還有一名網紅曾樂晴是前新冠肺炎感染者，她康復後還拍影片呼籲粉絲應遵守防疫規定，因此她這舉動被網民打臉。

綜上所述，網紅們或許沒意識到，也是年輕人的他們，在年輕人之中是有很大影響力的，內容創作、舉止應注意社會責任，否則可能會給他們的年輕閱聽眾、粉絲帶來錯誤示範，給社會帶來負面影響。

最後，筆者當然清楚在這網紅時代，網紅帶來的社會問題並不只存在於大馬，包括台灣與許多國家都面對了網紅世代所帶來的難題。因此本文只希望網路內容創作者們，在策劃內容的時候能更成熟，記得自己不只是網路創作者，而是可能在一夕間產生廣泛影響力的KOL。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元