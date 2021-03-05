新世代網紅崛起翻轉了大馬中文娛樂圈，前浪會死在沙灘上嗎？

隨著網紅經濟的崛起，已衝擊到了大馬中文娛樂圈原有的生態，而在疫情期間更加明顯，傳統的線下娛樂活動、影視公司拍攝作業無法進行，而以業配為生的網紅卻能生存，因此疫情也讓許多傳統藝人嘗試跨界轉型為網紅了。

說起馬來西亞中文界網紅，你也許第一時間會想到近年來在台灣娛樂圈非常活躍的黃明志。網紅出身的黃明志與不同藝人合作的「亞洲系列」歌曲和MV大受歡迎，加上曾經入圍金曲獎和金馬獎，如今已經建立其多棲藝人地位。

除了黃明志，最近台灣媒體也紛紛報導一首洗腦搞笑、帶有些台客氣息的《山頂黑毒蛇》MV，那也是近年在馬來西亞崛起的網紅團隊「低清」的力作，這部MV在Youtube點擊率已超過850萬。這說明了大馬華語影視作品，只要有好的內容，市場影響力也能超越只有700多萬華人人口的大馬。

事實上，網紅的崛起也正影響著馬來西亞的娛樂圈生態。當大量網紅出道，傳統娛樂明星的新聞不再是媒體寵兒，而盡是網紅的八卦新聞，網紅儼然已逐漸成主流的時候，這會如何衝擊著大馬娛樂圈呢？

大馬網紅湧現的十年

大馬華人網紅的興起大概始於十年前，當時隨著網際網路的普及化，社群媒體網站進入了大馬人的生活，開始有不少素人在YouTube、Instagram、臉書等平台揮灑創意。而中文界第一代大馬人氣網紅就有黃明志、在2019年入選交友軟體「Justdating」的「大馬男人性幻想對象」調查第一名的韓曉噯、曾是少年作家的楊寶貝、在YouTube 發布校園題材微電影走紅的林大詠等等。

其中黃明志在2014年成立的網紅行銷公司Red People紅人館，因制度化栽培網紅，也因此湧現了大量網紅，包括曾到台灣發展的四葉草、何戀慈都在紅人館出道。

近年來網紅商機蓬勃，業配也成為一種趨勢，也有不少DJ往網路平台發展。有「業配王」之稱的培永、彤彤、Bryson Lew 劉鎧翔 、林尚進、秋雯、Cody Hong等等在網上躥紅，是許多年輕網民的偶像，但也是不少網民的言語攻擊的對象。

也有在網路改編翻唱歌曲受到台灣網民矚目的網紅歌手，如Danny Ahboy許佳麟、蔡恩雨。電玩實況主網紅有老吳、宋聖。也有以創意視頻和業配廣告受關註的「低清」成員K 佬、大Hee、Ok Mou、Anthony螞蟻等。當然，英文網紅So, I'm Jenn以及在國際成名的Uncle Roger，也是許多網民非常蠻熟悉的大馬華人網紅。

網紅成為年輕人競相效仿的對象，Youtuber甚至成了許多年輕人趨之若鶩的職業。去年大馬的電視台製作了一個以業配為主題的直播主選秀節目《乾爹業配吧！》，由人氣網紅培永、彤彤、Jeff & Inthira以及Jaspers 賴宇涵當導師，從實習生網紅中選出最厲害的「業配王」。

娛樂圈推手：網紅崛起促使藝人正視轉型的必要

網紅們的崛起趨勢對於傳統藝人會否帶來毀滅性的衝擊呢？

「與其說摧毀，不如說它顛覆了整個娛樂圈生態，也促使整個娛樂圈必須轉型。」 目前在大馬積極推行網紅行銷的藝人網紅品牌推手肯林 Kenway這麽認為。

Photo Credit： 肯林 Kenway 肯林 Kenway

肯林一向在娛樂圈活躍，曾擔任海蝶音樂台灣/大馬總經理，目前是網紅行銷公司Attitude ideology CEO。也因為曾在傳統娛樂公司任職，肯林見證了娛樂圈生態的變遷，因此認同轉型是必要的。肯林坦言，大馬中文娛樂圈的條件本來就受限，如果藝人來不及在網路建立影響力與流量，確實會受到很大影響。

「譬如你是演員，你也要同步在表演作品上、表達心得上、演戲宣傳手法上都要網路化。你是歌手，你發布單曲就不能只是通過電台播放，你的歌曲也可以通過網路直播首唱，或製造短視頻，先讓歌曲chorus部分曝光。」

不過，肯林依然覺得，這是平台的轉型，就是利用目前普遍的平台展現自己的才華和商品，所以演員還是可以吸引影迷，歌手還是可以找到喜歡其音樂的人。

「現在網紅趨勢看漲，便是網紅有流量有人氣，慢慢形成了流量是王道的趨勢，也讓更多商家看流量，也選擇網紅做業配」

資深藝人轉戰網路平台 林德榮與網紅合作打造娛樂事業

大馬過去一年多受到疫情的衝擊和影響，電影院暫停營業了半年，影視產業的拍攝也陷入停頓，演員的生計也因而受到了衝擊。在整個傳統娛樂領域近乎停滯下，大馬資深藝人林德榮就指出，網路廣告和業配就是時下演藝工作者最重要的收入來源。

林德榮可說是大馬積極往線上與網紅合作的藝人。林德榮是演員出身，也發過專輯，後來轉戰廣播界，是大馬收聽率最高的中文電台MY FM（每週200萬人收聽）的代表性DJ。

也許台灣的藝人多是演而優則唱，或是唱而優則演，但在大馬，過去多是「廣（播）」而優則演，如林德榮成為電台的當紅DJ後，更參演過20部以上的電影，是大馬賀歲檔電影的常客，其主演的電影如 《大日子》、《天天好天》、《阿炳心想事成》曾創下傲人的票房佳績。

林德榮近年更是極力在網路平台開拓商機，除了招攬人氣網紅合作，也製作綜藝節目在網路平台播放，去年更轉戰直播賣貨，曾在8秒鐘賣出價值600萬令吉（約新台幣4,120萬元）的20座公寓，打破了大馬直播銷售記錄，也登上各大媒體新聞。

從傳統媒體出身到轉戰網路平台，18歲便在影視圈打滾的林德榮覺得，相比從前的娛樂圈，現在無論是素人或藝人能躥紅的速度快得多。

「以前藝人要冒出來，需要公司丟預算力捧， 需要3年5年堆積名氣，真正大紅起來可能要10年。但網路紅起來比較快，可能一天發生一些爭議，一首歌或一個視頻受到關註了，就爆紅了！」林德榮認為，儘管一夕間的爆紅未必是壞事，但來得快去得也快，管理不好或沒更多爆點續航，也很快被淘汰了。

對於近年致力進軍網路平台，林德榮直言，網路平台已是是當今大馬娛樂圈的主要戰場。儘管林德榮團隊依然做著傳統藝人的工作，譬如發行賀歲專輯、製作綜藝節目、業配影片等，但能結合過去傳統媒體的經驗，用專業水準和技術打造網路內容，是林德榮團隊的優勢。

「以前發專輯，中港台可以賣出百萬張CD，但是今時今日，就算最夯的K-POP，也不會主打硬體產品了，主要還是在網路上發布歌曲。我們今年發賀歲專輯，雖然DVD銷量也不錯，但是我們賀歲專輯的USB銷量更加好！」

林德榮近期更推出團隊開設的飯盒頻道（FunHub TV），以電視規格的水準製作網路綜藝節目，包括開台節目《大Fun派》就找來大馬藝人和網紅一起參與。

林德榮直言，電視台太多局限和限制了，在網路平台發布，製作流程反而快又準。

「電視台需要經過各方討論和審核排期，這對於廠商來說動作就慢了。製作網路節目就搶盡時機。找到贊助商、顧客ok了，就可以馬上製作節目。做好了丟上網發布就ok了。而且一樣用電視規格和技術製作，網路節目內容可以更加自由多樣化發揮。」、「在疫情影響之下，業配肯定成為了藝人主要收入，尤其今年特別明顯。今年的農歷新年前後都遇到了政府實施MCO（行動管制令）影響，商家打擊更大。很多商家都選擇在今年賀歲檔主打網路市場，今年的網路廣告突然多了好多倍。」

作為在網路舞台取得不俗反應的資深藝人，那是否跨界當網紅，依靠業配、流量，是否真的能在大馬賺錢呢？林德榮這麽表示：「我覺得，看什麽水準的網路。一般一個初步經營有成的網紅一個月幾千馬幣收入沒有問題。中等成績的網紅收入 過萬也普遍。至於，一線網紅一個月收入，隨隨便便幾萬甚至十幾萬馬幣沒有問題。」（馬幣1元相當於台幣6.9元）

Photo Credit：林德榮提供 林德榮推出的《飯盒頻道》，也找來了大馬當紅的網紅團隊「低清」一起合作。

2015年星馬傳統媒體全面進攻網路

大馬的網路市場到底有多大呢？單是2019年的官方數據，大馬網民就超過2,700萬人，約占總人口（3,270萬）的87%；94%的網民都是用手機上網，其中最受歡迎的社交媒體是youtube、Whatsapp、臉書和Instagram，而Tik Tok在這兩年也迅速崛起。

2005年，隨著Youtube面世，臉書、IG等社交網站越來越普遍，民眾在網路上獲取資訊已是大勢所趨。而就在這10年後，大馬媒體生態有個大轉變。

資深媒體人陳文貴便點出，2015年是關鍵的一年。

陳文貴報紙記者出身，曾在大馬國家新聞社馬新社製作華語新聞，接著在最大新聞媒體集團首要媒體集團（Media Prima）旗下的兩大電視台ntv7和八度空間，擔任主管並管理兩台的華語新聞和資訊節目。離開首要媒體集團後後，他轉戰網路媒體《佳禮資訊網》和《透視大馬》，目前是網路雜志《訪問網》創辦人。

在傳統媒體和新媒體闖蕩多年的陳文貴表示，大馬和新加坡大約在2015年中期開始，所有傳統媒體開始進攻網路市場， 到了下半年幾乎所有的傳統媒體都跨足網路了。

「那是因為傳統媒體都發現 2013年開始，他們的廣告收入已經大幅度減低。所有的廣告商已經將他們的預算，從傳統 平台，即報章、電視台、電台的廣告轉到 臉書、穀歌、Youtube。 這導致傳統媒體不得不轉型，也因為這個轉型，藝人生態產生巨大變化。」陳文貴表示。

Photo Credit：陳文貴提供 馬來西亞網媒《訪問網》創辦人陳文貴

電台DJ轉攻網路反應不俗，陳文貴：成功是因為他們有傳統藝人底蘊

陳文貴指出，很多藝人起初只是將臉書等網路平台當成是他們的後院而已，從來沒有將它當成正式舞台。不過這情況近年來有所改變，譬如大馬人氣資深DJ陳峰在2019年積極經營臉書專頁，將他的節目IP《大城小事》網路化，獲得不俗的成果。

近年來的趨勢是，廣播電台和電視台主持人、主播紛紛進攻網路平台，陳文貴覺得，人很多，但成功的例子不多。

「目前為止，傳統藝人轉戰網紅界，非常活躍且有成果的，我認為就有多棲發展的林德榮、新聞主播陳嘉榮、顏江翰，以及電台DJ 陳峰。他們都很活躍地在做自媒體，而且受歡迎。」、「為何他們成功？那是因為他們先天條件本來就好，他們本來在傳統媒體就很受落」

陳文貴認為，傳統藝人轉戰網路平台有其優勢， 因為他們一開始就是廣為人知的明星藝人，因此轉戰網紅界的傳統藝人，無論是在實力基礎和才能上，已壓倒原生的網紅了。

「現在大馬人從15歲的到70歲的都掛在網上，爺爺奶奶都在用FB。所以傳統藝人常年累積的粉絲也都掛在網上了，他們有其號召力的基礎在。與此同時，他們也可以經營新平台，吸引新的觀眾。」陳文貴強調，這些傳統藝人出身的網紅崛起，對於大馬網紅界是一個良性的發展，認為網紅是幼稚膚淺、不學無術的刻板印象，也會漸漸被擺脫。

陳文貴：黃明志是網紅轉型的標竿

陳文貴提到，從網紅轉型到藝人最成功的大馬原生網紅，就是黃明志了。

黃明志網路歌手出身，早期以爭議作風引起關注，他在2007年因為改編國歌而鬧出大風波，更成為了新聞人物。黃明志除了在網路發表歌曲，也針對國家不同課題做出批判，在各族群中有不同的評價。

黃明志首部導演作品《辣死你媽2.0》，曾創下700萬馬幣（約新台幣4,815元）的傲人票房，一度是大馬中文電影的最高票房記錄。然而，黃明志早期一些宣傳手段和爭議作風，讓媒體對他評價褒貶不一。

不過，當黃明志在2016年和王力宏合作了《漂向北方》後，不僅風靡了全亞洲，也成為黃明志在YouTube點擊率破億的歌曲。《漂向北方》讓黃明志的演藝生涯創下巔峰，也讓他獲得了大馬樂壇和媒體的肯定。黃明志憑這首歌曲在大馬最具代表性的中文音樂頒獎典禮：娛協獎奪下最佳金曲等5個大獎，也奪下《2019年大馬音樂創作人保護協會（MACP）頒獎禮》最高海外歌曲版稅獎。

Photo Credit: 中央社 AMOi-AMOi是黃明志的網紅行銷公司Red People 紅人館旗下的女子偶像團體，圖為2018年7月29日，他們在台北西門町舉行首場迷你專輯簽唱會，不過該團體已在去年解散。

陳文貴指出，黃明志在後期合作的藝人，多從傳統媒體出身，譬如王力宏、鄧紫棋、動力火車等。

「在《漂向北方》之前，黃明志是不可能受到傳統媒體肯定的。由於黃明志的爭議作風，無論是報紙、電台、電視台都當他是洪水猛獸，但是現在都不抗拒了。黃明志和王力宏的合作有象徵意義。王力宏集需要黃明志，黃明志需要王力宏。王力宏本來就紅，但他需要黃明志在網路翻新他的人氣，開拓更大的市場。而黃明志也通王力宏的合作，名正言順第成為大家認可的藝人。」陳文貴說道。

陳文貴強調，黃明志就是大馬網紅轉型到藝人的最佳標竿，目前還沒看到有第二人。「而且很多歌手已經不出唱片，在網路發單曲，和黃明志沒有兩樣。你現在稱黃明志為網路歌手，是錯的。你應該稱他為什麽？你應該稱他為藝人。」

所以，黃明志的成功例子讓很多大馬傳統歌手看到了希望。譬如傳統歌手出身的鐘盛忠在2013年轉攻網路市場，自導自演的《最爛學生？》、和一眾網紅合作的微電影《最爛學生？》系列和《最猛學生》等作品在Youtube發布，超過600萬的觀看次數表現可謂不俗，讓鐘盛忠在網路平台獲得更耀眼的成績。

「所以我們也來到了一個不需刻意分網路不網路的時代了。傳統媒體傳統藝人都湧向網路，現在電視也轉型發布節目在網路讓人免費看。未來10年，網路成為主要媒介，其他平台如電視平台反而成為了工具。」

陳文貴強調，這也是為何抖音砸大錢邀劉德華進駐抖音開帳號的原因，因為劉天王開設了首個中文社交媒體賬號，一更新帖子，就吸引了1千335萬粉絲。

這就是傳統藝人的價值！

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元