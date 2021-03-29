我在台灣當網紅：大馬華人不只是歌手，也能是開箱台灣觀光、美食的網紅

早期來台發展的大馬華人多成為歌手，如今時代的變化，許多大馬華人也在台成為網紅，而且不一定只能製作介紹與母國文化有關的內容，台灣人能做的內容創作，如開箱、介紹台灣美食，談生活大小事等，外國人也能做到。

馬來西亞是個多元族群的國家，在多種文化的融合、衝撞下，可以說在大馬的網路內容創作是相當多元的。在這人口3200萬的國度裡，就有馬來人、華人、印度人等三大族群，其中人口700多萬的華人，在文化交流上與台灣相當密切，其中就有不少網紅是台灣人所熟悉的。

根據台灣教育部的統計，目前在台就學的大馬學生有1萬3824人，儘管沒有確切的數據統計，但可以確定的是，留台的大馬學生絕大多數是華人。因此在文化相近、語言能溝通的有利條件下，不少大馬華人留台生也開始在台灣做接業配、網路影片等網紅的工作。

本文所探討的在台大馬華人網紅，主要關注的是有在從事影音製作、業配行銷的網絡內容創作者。至於針對時事課題、特定專業領域有影響力的網紅，或更確切的說法是所謂的關鍵意見領袖者KOL（Key Opinion Leader），則不在討論範圍內，而這類的在台大馬華人KOL，可能最為台灣人所熟悉的，就屬擁有20萬臉書追踪者的Icu醫生陳志金了。

從歌手到網紅的典範轉移

談到大馬最有名的身兼歌手與網紅身份的人，台灣人最熟悉的，大概就屬黃明志了。

黃明志可以說是大馬網紅的「鼻祖」，2007年人在台灣求學的黃明志，把創作的《麻坡的華語》上傳到YouTube而受的矚目，同年又因改編國歌的《Negarakuku》而引發爭議，至今仍被視為是一名爭議纏身的藝人。

如今黃明志已成為有名的大馬藝人，而與過去來台發展的梁靜茹、曹格、光良、戴佩妮等大馬藝人不同的是，黃明志是在台灣畢業後回馬發展，再紅回台灣，不似其他大馬藝人，多是在港台發光發熱後，再紅回母國。而黃明志依靠網路平台起家的特性，更讓他能雙棲於馬台兩國，不會只專注海外市場。

如今，拜社群媒體平台蓬勃發展所賜，在台灣成名的大馬華人，有了不同於黃明志、梁靜茹等藝人的成名路徑。

在過去，欲在台灣成名的大馬華人，可實現的選項包括在台灣參加電視台的選秀節目，抑或是在大馬時被唱片公司看中，再送到台灣進行一番培訓、包裝，經「出口轉內銷」後，才在馬台兩國市場打開知名度。然而，隨著社交媒體平台等興起，受眾更碎片化，只要擁有某一特質，如姣好的樣貌、身材或專長，經在網路的討論度高漲、媒體的行銷，就有辦法在台灣打開知名度。

Photo Credit：AP/達志影像 2017年6月24日，馬來西亞歌手黃明志帶其旗下女子偶像團體AMOi-AMOi走上金曲獎紅地毯。

多元奔放的在台大馬網紅

過去台灣社會對大馬華裔藝人的印象，也許首先會想到的是歌手，如梁靜茹、戴佩妮、品冠等歌手，接著可能是演員，如林美貞、李銘忠、謝佳見等，當然還有在21世紀初的台灣偶像劇黃金年代裡，雙棲在電視劇與流行音樂界的藝人，如張棟樑。

如今年輕的在台大馬網紅，也和台灣的網紅一樣，主要在YouTube頻道、臉書、IG（Instagram）經營自己或團體的品牌影響力。

根據台灣網紅搜尋媒合平台KOL Radar在2020年8月推出的《馬來西亞百大網紅洞察報告書》（統計時間是2019年5月至2020年5月），共收錄了1萬名粉絲數在1000名以上的網紅，根據他們在YouTube、臉書、IG等頻道的影響力，綜合排名成大馬百大網紅、百大馬來人網紅、百大華人網紅的榜單。在百大華人網紅的榜單中，台灣社會較熟悉的黃明志排名第二，第一名的是型男健身教練Jordan Yeoh。

儘管《馬來西亞百大網紅洞察報告書》沒單獨列出在台的大馬網紅榜單，不過也有在台大馬華人網紅有名列其中，那就是主要經營生活、趣味、馬台文化交流類型內容的網紅「Soya手癢計劃」，在百大華人網紅中排名83。

Soya主要經營的平台是YouTube，目前該頻道已有28.6萬的訂閱者，應該是目前在台的大馬網紅中，訂閱人數最多的。Soya的創作內容，多是談台灣、大馬在中文用詞上的差異，或大馬人在台灣的生活等，因個人風格獨特，因此多吸引對異國文化碰撞有興趣的觀眾，也走出了自己不一樣的道路。

此外，西西歪也是在台的大馬網紅，他和Soya是朋友，常出現在各自的節目，如今年他們共同推出的賀歲MV《恭喜恭喜恭喜你恭喜恭喜你 Gong Xi You》就相當受矚目。

不過，也有的在台大馬YouTuber能跳脫大眾對他們的想像，即在台的外國網紅，不一定只能製作介紹與母國文化有關的內容，台灣人能做的內容創作，如開箱、介紹台灣美食，談生活大小事等，外國人也能做到。

例如，來自大馬的艾爾文，也是一名YouTuber，主要創作內容是開箱類型的影片，其訂閱者也達到10.9萬名，他除了積極經營YouTube、臉書、IG等平台，也投入了在2020年初興趣的Podcast市場，其主持的節目「艾耳聞」在今年入選了KKBOX的年度風雲Podcast與百大清單。

還有一位大馬網紅雁靈，其頻道「我是馬鈴薯小姐雁靈」（訂閱者6.5萬），雖然也有推出介紹馬台文化差異的影片，但更多的是發掘美食、餐廳，而且不是在台灣的大馬餐廳，而是台灣的餐廳、小吃。而且雁靈去年的特別企劃，還受到嘉義縣政府邀請推廣在地美食。

在台灣當網路內容創作者的挑戰

身為一名網紅，或是中性點的用詞：網路內容創作者，最重要的收入變現途徑，除了來自YouTube等網路平台的收益分潤外，那就是接受企業主的廣告業配了。那麼不是台灣人的大馬華人網紅，在異鄉從事網路內容創作，相比台灣網紅，是否面臨的挑戰會更多呢？

艾爾文：要懂得善用外國人的優勢

艾爾文已來台超過十年，大約六年前開始經營自媒體，更在去年自己開公司，全心投入當Youtuber，如今已是全方位發展的網紅。

對於外籍人士在台灣當網紅有何挑戰，艾爾文認為身份上的挑戰不大，廠商也不會因他是外國人而退卻，如單純地對3C科技、家電類的產品開箱不是問題，若是旅遊類型類型的業配合作，反而更能以外籍人士的視角身分，凸顯旅遊產品的內容與特性。但是對於部分針對台灣人的「服務」，如銀行、信用卡等會因國籍身分的限制，他就不方便接案推廣了。

已投入網路內容創作六年的艾爾文認為，現在要當網紅、KOL都不容易，在乎流量的話，能做的選擇就是製作大部分台灣觀眾喜歡的娛樂、搞笑等類型的內容，或近幾年興起的政治時事評論內容，但要推出有質感且不流於俗的網路內容創作的話，就需要投入更多時間、心力。

艾爾文的建議是，還是要把握好自身是「外國人」的優勢，並緊扣台灣相關的主題融入市場，只好內容夠好，廠商、經紀公司自然會找上門。

對於在台外籍網紅是否一定要簽經紀公司，已自理門戶創業的艾爾文建議，如果一定要經紀公司的話，雙方務必要談好條件，再進行簽約。艾爾文認同經紀公司可提供一些人脈協助，如與其他台灣創作者合作開拓市場、品牌推廣等，但若自身擁有管理、接案能力的話，經紀公司也不是必要的。

Photo Credit：Alvinist / 艾爾文的生活紀錄 臉書粉絲頁 來自馬來西亞的艾爾文已在台灣定居11年，除了經營Youtube頻道，也開始經營Podcast頻道。

雁靈：愛吃台灣美食的大馬Youtuber

以雁靈為例，相比許多大馬youtuber在介紹家鄉的文化或美食料理，雁靈卻走了不一樣的道路，在介紹台灣各處的在地美食。

被問到廠商是否會因雁靈是外國人，可能不清楚台灣美食時，雁靈表示其實影響不大，反而是更受台灣廠商的歡迎，因為留台外國人可用不同於一般台灣人的視角，介紹台灣的在地美食與景點，而且部分節目上也會和台灣的在地嚮導合作，外國人與台灣人的互動，也會讓影片的呈現變得更有趣。

雁靈認為，外國人與台灣人的衝撞，也是她在台灣當YouTuber比較佔優勢的原因之一。「我覺得外國人在台灣經營YouTuber反而比台灣人更容易被看見，因為台灣人很熱情，對外國朋友都特別友善，也想瞭解外國人是怎麼看台灣的」

畢業於台藝大廣電系的雁靈，並非一開始就立志成為YouTuber。起初雁靈是在某網路直播平台當直播主，而Youtube的經營是次要的，當直播主的主因是經紀公司認為有助於提升曝光機會與獲得收入。後來雁靈之所以把重心投入在YouTube上，是因為拍了支以大馬人的身份去挑戰大王麻辣乾麵的影片，結果意外爆紅，讓她從原本只有100人的訂閱數直接破千，使得原本對要構思企劃、拍片、剪輯的她，才決定當一名美食YouTuber。

雁靈自嘲道，她真的是走狗屎運吧！如果是台灣人去挑戰大王麻辣乾麵的話，未必會有這樣的結果了。所以雁靈告訴筆者，別稱呼她網紅，她一般會跟別人介紹自己是一名美食YouTuber，而在台灣經營美食YouTuber最大的困難，主要還是擔心自己不夠堅持，要面對的不僅拍片的壓力，還有酸民們的留言，腦海裡確實曾浮現「放棄」的念頭，但想到好不容易經營起來的成果，現在放棄的話未免太可惜，因此現在依然朝著成為百萬訂閱YouTuber的目標前進。

Photo Credit: 中央社 來自馬來西亞的雁靈曾在直播平台擔任主播，因為拍攝外國人挑戰麻辣乾麵的影片，走上了YouTuber的道路。

奈米網紅、直播主成趨勢

除了雁靈是畢業後才成為網路內容創作者外，近幾年還在學的大馬學生，也因社群媒體平台的興起，也有能力成為有影響力的YouTuber，如在學生時期出道的Soya，抑或是被廠商相中個人特質，而接受業配做行銷的微網紅、奈米網紅。

根據《數位時代》的報導，網紅行銷公司Markerly認為，以Instagram帳號的追隨者為標準，量級的劃分以2萬追隨者為臨界點，2至10萬的追隨者稱為微網紅（Micro），而小於2萬者則是奈米網紅（Nano）。儘管微網紅、奈米網紅的追隨者比大型網紅來得少，但因受眾更聚焦，互動率未必比大型網紅差，因此近年業界也願意把行銷資源投注在微網紅、奈米網紅身上，如提供免費產品換取曝光。

Photo Credit：陳頤茹的直播平台賬號截圖 圖為陳頤茹的直播平台賬號截圖

大三時在浪Live當直播主的大馬學生陳頤茹，是目前就讀於政大的學生，她偶爾也會接到一些台灣廠商希望在IG上發文的業配，因此也是一名奈米網紅。陳頤茹表示，尋求業配合作的廠商不會在乎她國籍為何，比較關注的是個人格風格、是否符合產品形象等，而且同一產品的業配也不會只找她一個，廠商希望能透過奈米網紅，讓產品曝光在不同的客群。

對於過去曾當直播主的經驗，陳頤茹表示是在學姐的介紹下才加入浪Live當直播主。直播平台的世界相當競爭，除了有每月獲得粉絲禮物的業績要求，還有在直播平台內與各直播主的比賽競爭，需要靠各直播主與粉絲組成的「群」，在限定時間內獲得的禮物衝榜，而陳頤茹也曾短暫地當過一小時的榜首。

儘管陳頤茹的直播內容多是唱歌、做心理測驗、時事討論等，與外界對直播主賣弄性感的想像天差地遠，不過在僅僅半年的短暫直播生涯中，陳頤茹也沒告訴身邊同學她是直播主，因為會抗拒他人對她有異樣的眼光。慶幸的是，陳頤茹的父母並沒有反對她嘗試當直播主，因為她人在大馬的妹妹，也在當地的直播平台當直播主，主要是直播歌唱，因此陳頤茹一開始開通浪live時，人在家鄉過年的她會和妹妹一起表演，姐妹倆一起吸引了不少粉絲追隨。因此對陳頤茹這輩的大馬華人而言，成為直播主是個能被接受的事情。

陳頤茹當直播主時至少能月入28K，但她只做了半年就決定退出了。陳頤茹解釋，當直播主有很多精神負擔，無論是有少數粉絲對她的期盼形成的壓力，或是她在追求禮物業績的自負感，長期的壓力導致她自律精神失調，最終經紀公司也尊重她暫時不經營直播平台。陳頤茹也相當感謝經紀公司給她的支持，對她也沒太多約束，所以選擇不解約，而經紀公司也持續幫她媒合業配的工作。

即將從政大畢業的陳頤茹，外形有點神似中國網紅Papi醬，她也不諱言在策劃直播節目時，有參考Papi醬的風格，她希望自己未來也能當一名成功的自媒體人，在台灣當直播主的經驗，依然讓她成長了許多。

對於是否有很多大馬學生也兼職直播主，陳頤茹記得她在經營直播平台時認識的不多，在粉絲介紹下也會認識其他同鄉直播主。儘管直播主，或是奈米網紅的能見度未必比當YouTuber高，但從已有大馬留學生兼職直播主、IG的奈米網紅的現象來看，在台求學期間能接簡單的廣告業配，已是留學生賺取生活費的一種選擇。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元