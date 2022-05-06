【醫鍵解壓縮】S2EP01｜想靠灌酒來千杯不醉？但你練的真的是酒量嗎？

我們想讓你知道的是
過去大家都以為喝越多、越常喝，就能得到不易喝醉的能力，不過很遺憾的是，酒量其實不能練。每個人對酒精的「代謝能力」好不好，其實是看各人身體裡，代謝酒精的酵素有多少。
文：陳韻安
酒量到底能不能練？近年來，雖然傳統應酬拼酒的文化變得比較收斂，但是朋友聚會、公司聚餐、迎新送舊等等場合，好像免不了還是會開啟比拼酒量的迴圈。過去大家都以為喝越多、越常喝，就能得到不易喝醉的能力，不過很遺憾的是，酒量其實不能練。這是為什麼呢？
答案就在於每個人對酒精的「代謝能力」好不好，其實是看各人身體裡，代謝酒精的酵素有多少。當幾杯黃湯下肚，酒精，也就是乙醇，進入到人體之後，僅有少部分被消化道、肝臟或腎臟處理掉，絕大多數乙醇，都會在體內循環著。而我們能持續代謝酒精、緩解感官上的不適，得歸功於肝臟中的「酒精脫氫酶ADL」與「微粒體乙醇氧化系統MEOS」，他們會把體內剩餘的酒精做進一步分解。
然而，因為分解過程中會產生有毒的乙醛，所以還需仰賴乙醛脫氫酶，把這些物質轉化成對身體無害的醋酸鹽。有些人天生酒量就差，正是因為他們缺乏「乙醛脫氫酶」這個小幫手，因此一旦喝酒，就容易造成有毒的乙醛累積。
而台灣人剛好就是這些解酒基因有缺陷、最不能喝的一票人，結果就是有將近一半的人，因為缺乏酵素，不能正常代謝酒精，喝酒容易有臉紅、心跳加快、頭暈等現象，也就是所謂的「酒精不耐症」。
就是因為基因決定了每個人，可以代謝酒精的量，所以想要靠多喝酒來練酒量，幾乎是不可能的任務。那我們為什麼會有喝越多、酒量越好的錯覺呢？這是因為對臉紅、頭暈等酒精不耐症的症狀，忍受程度變高了。為什麼身體可以習慣「酒醉」這件事呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！
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延伸閱讀
影片參考資料
- Alcohol Metabolism
- Alcohol intolerance
- Sulforaphane accelerates acetaldehyde metabolism by inducing aldehyde dehydrogenases: relevance to ethanol intolerance
- 喝酒要節制 人生不失智~台灣人近半酒精不耐 臉紅更會失智罹癌
- Blood Alcohol Level & Effects on the Body
- Alcohol tolerance
- Alcohol-predictive cues enhance tolerance to and precipitate "craving" for alcohol in social drinkers
- Absorption and Peak Blood Alcohol Concentration After Drinking Beer, Wine, or Spirits
- How To Increase Your Drinking Tolerance (So You Don't Make an Ass of Yourself at a Holiday Party）
- 酒精不耐症簡介
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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