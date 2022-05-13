【醫鍵解壓縮】S2EP02｜我中了離不開手機的毒！小心是FoMO大魔王搞的鬼！

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FoMO這個文明病，又被稱為「錯失恐懼症」（Fear of missing out），是一種「害怕別人有，而我沒有」的恐懼心理，擔心一旦錯過了朋友間的話題跟活動，就會跟社群脫節變成邊緣人。
文：高丞澔
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你是不是會離不開手機，看到社群平台的通知時，就會克制不住自己想點下去？那你可能也有FoMO（Fear of missing out）！
FoMO這文明病，又被稱為「錯失恐懼症」，是一種「害怕別人有，而我沒有」的恐懼心理，擔心一旦錯過了朋友間的話題跟活動，就會跟社群脫節變成邊緣人。所以當手機收到新通知時，他們會按捺不住自己想馬上點開來看，儘管訊息可能與自己無關，如果沒有在第一時間點開來看，內心還是會感到焦慮，彷彿錯過了很重要的事物。
FoMO的人也會想要一直關注朋友的社群動態，但當他們看著朋友光鮮亮麗的生活，吃美食、出去玩、參加派對活動的動態時，又會陷入「我居然不在場」的FoMO焦慮中，而且會覺得別人的生活都是這麼豐富有趣，自己卻活得如此枯燥，長期處在FoMO跟比較心態的負面迴圈裡，導致他們越來越自卑。
這樣說起來，只要我們能夠關掉訊息通知、戒斷手機、把所有的社群媒體都刪掉，再把所有人與人的連結斷捨離，似乎就能脫離FoMO的苦海吧？但實際上並沒有這麼簡單，因為早在「FoMO」這個詞被定義之前，這種焦慮心態可能已經內建在我們人類的大腦裡了，甚至與我們生死存亡息息相關？那麼我們要怎麼做才能脫離FoMO呢？趕快點進影片，一起來尋找答案吧！
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延伸閱讀
- 《變動思維》：對於患有「錯失恐懼症」的人來說，生活就像在玩俄羅斯方塊，如何才能「錯過也高興」？
- 《錯失恐懼》：科技與原始本能如何驅動「錯失恐懼症」（FOMO）？
- 《錯失恐懼》：從出生到死亡，FOMO都是人類心理學的一部分
影片參考資料
- Fear of missing out (FOMO): overview, theoretical underpinnings, and literature review on relations with severity of negative affectivity and problematic technology use
- Nomophobia: The Fear of Being Without Your Phone
- Fear of Missing Out, Internet Addiction and Their Relationship to Psychological Symptoms
- 不滑社群就焦慮...恐有「錯失恐懼症」 研究：和孤獨感、低自尊有關
- 我是不是錯過什麼了？錯失恐懼與手機成癮
- 5 Smartphone Tips to Overcome FOMO
- This Is The Best Way to Overcome Fear of Missing Out
- How to Deal With FOMO in Your Life
- Redesigning social media platforms to reduce 'FoMO'
- https://akjournals.com/view/journals/2006/10/4/article-p879.xml
- 淺談青少年的錯失恐懼症及改善策略
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7504117/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8283615/
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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