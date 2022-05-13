【醫鍵解壓縮】S2EP02｜我中了離不開手機的毒！小心是FoMO大魔王搞的鬼！

文：高丞澔

醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！

你是不是會離不開手機，看到社群平台的通知時，就會克制不住自己想點下去？那你可能也有FoMO（Fear of missing out）！

FoMO這文明病，又被稱為「錯失恐懼症」，是一種「害怕別人有，而我沒有」的恐懼心理，擔心一旦錯過了朋友間的話題跟活動，就會跟社群脫節變成邊緣人。所以當手機收到新通知時，他們會按捺不住自己想馬上點開來看，儘管訊息可能與自己無關，如果沒有在第一時間點開來看，內心還是會感到焦慮，彷彿錯過了很重要的事物。

FoMO的人也會想要一直關注朋友的社群動態，但當他們看著朋友光鮮亮麗的生活，吃美食、出去玩、參加派對活動的動態時，又會陷入「我居然不在場」的FoMO焦慮中，而且會覺得別人的生活都是這麼豐富有趣，自己卻活得如此枯燥，長期處在FoMO跟比較心態的負面迴圈裡，導致他們越來越自卑。

這樣說起來，只要我們能夠關掉訊息通知、戒斷手機、把所有的社群媒體都刪掉，再把所有人與人的連結斷捨離，似乎就能脫離FoMO的苦海吧？但實際上並沒有這麼簡單，因為早在「FoMO」這個詞被定義之前，這種焦慮心態可能已經內建在我們人類的大腦裡了，甚至與我們生死存亡息息相關？那麼我們要怎麼做才能脫離FoMO呢？趕快點進影片，一起來尋找答案吧！

【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目，第二季帶你從常見的健康問題出發，為大家科普日常醫學相關知識。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範