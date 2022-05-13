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醫鍵解壓縮第二季

【醫鍵解壓縮】S2EP02｜我中了離不開手機的毒！小心是FoMO大魔王搞的鬼！

2022/05/13 ,

影音

TNL 節目組

Photo Credit: TNL/鄭宇軒
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我們想讓你知道的是

FoMO這個文明病，又被稱為「錯失恐懼症」（Fear of missing out），是一種「害怕別人有，而我沒有」的恐懼心理，擔心一旦錯過了朋友間的話題跟活動，就會跟社群脫節變成邊緣人。

文：高丞澔

醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！

你是不是會離不開手機，看到社群平台的通知時，就會克制不住自己想點下去？那你可能也有FoMO（Fear of missing out）！

FoMO這文明病，又被稱為「錯失恐懼症」，是一種「害怕別人有，而我沒有」的恐懼心理，擔心一旦錯過了朋友間的話題跟活動，就會跟社群脫節變成邊緣人。所以當手機收到新通知時，他們會按捺不住自己想馬上點開來看，儘管訊息可能與自己無關，如果沒有在第一時間點開來看，內心還是會感到焦慮，彷彿錯過了很重要的事物。

FoMO的人也會想要一直關注朋友的社群動態，但當他們看著朋友光鮮亮麗的生活，吃美食、出去玩、參加派對活動的動態時，又會陷入「我居然不在場」的FoMO焦慮中，而且會覺得別人的生活都是這麼豐富有趣，自己卻活得如此枯燥，長期處在FoMO跟比較心態的負面迴圈裡，導致他們越來越自卑。

這樣說起來，只要我們能夠關掉訊息通知、戒斷手機、把所有的社群媒體都刪掉，再把所有人與人的連結斷捨離，似乎就能脫離FoMO的苦海吧？但實際上並沒有這麼簡單，因為早在「FoMO」這個詞被定義之前，這種焦慮心態可能已經內建在我們人類的大腦裡了，甚至與我們生死存亡息息相關？那麼我們要怎麼做才能脫離FoMO呢？趕快點進影片，一起來尋找答案吧！

【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目，第二季帶你從常見的健康問題出發，為大家科普日常醫學相關知識。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我

新集數每週五晚上7點首播，歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道，新片訊息不錯過！

延伸閱讀

影片參考資料

  1. Fear of missing out (FOMO): overview, theoretical underpinnings, and literature review on relations with severity of negative affectivity and problematic technology use
  2. Nomophobia: The Fear of Being Without Your Phone
  3. Fear of Missing Out, Internet Addiction and Their Relationship to Psychological Symptoms
  4. 不滑社群就焦慮...恐有「錯失恐懼症」 研究：和孤獨感、低自尊有關
  5. 我是不是錯過什麼了？錯失恐懼與手機成癮
  6. 5 Smartphone Tips to Overcome FOMO
  7. This Is The Best Way to Overcome Fear of Missing Out
  8. How to Deal With FOMO in Your Life
  9. Redesigning social media platforms to reduce 'FoMO'
  10. https://akjournals.com/view/journals/2006/10/4/article-p879.xml
  11. 淺談青少年的錯失恐懼症及改善策略
  12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7504117/
  13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8283615/

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範

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