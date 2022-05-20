【醫鍵解壓縮】S2EP03｜吃藥救禿頭，卻可能賠上男性雄風？

文：陳韻安

醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！

「禿頭」是在全球各種族中都十分盛行的困擾，2022年南韓總統大選候選人李在明，甚至將「掉髮治療納入健保」做為政見之一，掉髮危機對大眾生活的影響可見一班。

近年來禿頭年輕化的趨勢越來越明顯，尤其如果家族中有雄性禿基因，在年齡進入30大關之前，患者可能就會跟威廉王子一樣，開始慢慢揮別茂密的髮量。然而還有更殘酷的事實，治療禿頭的藥物，竟然還可能影響男性的性生活？

其實，目前用來治療雄性禿的藥物⸻菲那雄胺（finasteride ）、度他雄胺（dutasteride ），本來就用於治療攝護腺肥大，只是意外發現也具有治療雄性禿的功能。這些藥物本來就已經被證實，可以抑制男性賀爾蒙，但是有個很不討喜的副作用，那就是可能影響性功能。怎麼個影響法呢？

以菲那雄胺來舉例，當作為雄性禿藥物時，菲那雄胺會干擾毛囊上5α還原酶的工作，讓酵素沒辦法將睪固酮代謝為二氫睪固酮（Dihydroxytestosterone， DHT）。DHT是一種會攻擊毛囊的雄性賀爾蒙，當DHT的濃度降低時，毛囊就得到喘息的空間，可以好好長出頭髮。

不過剛剛也有提到，為了保護毛囊，雄性禿藥物連帶會讓DHT這種雄性賀爾蒙的濃度降低，然而DHT是幫助人體發展第一性徵、第二性徵的重要賀爾蒙，也會影響性慾和性功能。至於對性慾和性功能的影響有多大呢？如果擔心影響性功能而不想依靠藥物治療的話，其他身體上的毛髮，有可能成為植髮的選項嗎？趕快點進影片，一起找出解答吧！

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範