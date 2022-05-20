【醫鍵解壓縮】S2EP03｜吃藥救禿頭，卻可能賠上男性雄風？

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其實，目前用來治療雄性禿的藥物⸻菲那雄胺（finasteride ）、度他雄胺（dutasteride ），本來就用於治療攝護腺肥大，只是意外發現也具有治療雄性禿的功能。這些藥物本來就已經被證實，可以抑制男性賀爾蒙，但是有個很不討喜的副作用，那就是可能影響性功能。
文：陳韻安
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「禿頭」是在全球各種族中都十分盛行的困擾，2022年南韓總統大選候選人李在明，甚至將「掉髮治療納入健保」做為政見之一，掉髮危機對大眾生活的影響可見一班。
近年來禿頭年輕化的趨勢越來越明顯，尤其如果家族中有雄性禿基因，在年齡進入30大關之前，患者可能就會跟威廉王子一樣，開始慢慢揮別茂密的髮量。然而還有更殘酷的事實，治療禿頭的藥物，竟然還可能影響男性的性生活？
其實，目前用來治療雄性禿的藥物⸻菲那雄胺（finasteride ）、度他雄胺（dutasteride ），本來就用於治療攝護腺肥大，只是意外發現也具有治療雄性禿的功能。這些藥物本來就已經被證實，可以抑制男性賀爾蒙，但是有個很不討喜的副作用，那就是可能影響性功能。怎麼個影響法呢？
以菲那雄胺來舉例，當作為雄性禿藥物時，菲那雄胺會干擾毛囊上5α還原酶的工作，讓酵素沒辦法將睪固酮代謝為二氫睪固酮（Dihydroxytestosterone， DHT）。DHT是一種會攻擊毛囊的雄性賀爾蒙，當DHT的濃度降低時，毛囊就得到喘息的空間，可以好好長出頭髮。
不過剛剛也有提到，為了保護毛囊，雄性禿藥物連帶會讓DHT這種雄性賀爾蒙的濃度降低，然而DHT是幫助人體發展第一性徵、第二性徵的重要賀爾蒙，也會影響性慾和性功能。至於對性慾和性功能的影響有多大呢？如果擔心影響性功能而不想依靠藥物治療的話，其他身體上的毛髮，有可能成為植髮的選項嗎？趕快點進影片，一起找出解答吧！
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影片參考資料
- 生髮藥物新髮靈Dutasteride與柔沛Finasteride功效完整評比| 美的好朋友
- 攝護腺（前列腺）肥大成因、預防與治療圖文全攻略｜美的好朋友
- 台灣男性雄性基因禿治療現況與最新發展
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- 科學月刊: 毛囊幹細胞
- 毛囊可以再生嗎?-科學人雜誌
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- Finasteride: a review of its use in male pattern hair loss
- Finasteride and sexual side effects - PMC
- Dear Science: Why does the hair on my head grow longer than the hair on my body? - The Washington Post
- Pubic Hair: Everything You Wanted to Know but Were Afraid to Ask
- The Effect of 5 α‐Reductase Inhibitors on Erectile Function - Canguven - 2008 - Journal of Andrology - Wiley Online Library
- Finasteride - an overview | ScienceDirect Topics
- 男性的更年期 談「睪固酮低下症候群」｜亞東院訊第213期
- 光田綜合醫院 醫療服務頁面
- 天啊！我不要「絕頂」聰明 禿髮用藥介紹｜亞東院訊第129期
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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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