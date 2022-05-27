【醫鍵解壓縮】S2EP04｜油炸、甜食OUT！胃食道逆流除了忌口就沒別的辦法？

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胃食道逆流近年來在台灣的盛行率逐漸上升，每四位成人就可能有一位受胃食道逆流症狀所苦。而不只咖啡、甜食，有些食物除了會增加胃酸分泌之外，還容易讓胃和食道之間的關卡：「賁門」無法好好關閉，才老是被醫生納入禁吃的黑名單。
文：陳韻安
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「喝咖啡、吃甜食，讓你胃食道逆流了嗎？」這句廣告台詞，近年來，已經成為廣大上班族的心聲。胃食道逆流這個原先在歐美更為盛行的消化道疾病，隨著現代社會的生活壓力上升、飲食習慣改變，在台灣的盛行率也逐漸上升，每四位成人就可能有一位受胃食道逆流症狀所苦。
「火燒心」帶來的灼熱感，的確會讓身體很難受，但是要因此放棄某些食物，可能會對生活帶來更大的打擊。難道從此就要和「甜點胃」說再見了嗎？先別急著下定論，要知道為什麼特定食物會加重災情，需要先了解胃食道逆流是怎麼一回事。
簡單來說，胃食道逆流，就是胃裡的食物和其他液體回流到食道，造成胃酸逆流、吞嚥困難，或疼痛、咳嗽、聲音嘶啞、胸痛以及口水突然變多等一系列症狀。不只這樣，有些人還會出現牙齦發炎、蛀牙和口臭的問題。
這和特定食物有什麼關係呢？其實，有些東西除了會增加胃酸分泌之外，還有一些食物，容易讓胃和食道之間的關卡：「賁門」無法好好關閉，才老是被醫生納入禁吃的黑名單。
當我們快樂大吃時，食道底部的肌肉⸺下食道括約肌會放鬆，讓控制食物進入胃的賁門打開，好讓那些山珍海味，慢慢進到胃裡消化。而當吃飽喝足的時候，賁門也會再次關起來，防止食物跑出胃部。
如果這裡的賁門發生異常，下食道括約肌變得鬆弛無力，胃酸就會有機會逆流到食道。 食道黏膜在逆流胃酸的反覆沖洗下，就會受到過度刺激，造成食道發炎。以學理上來說，下食道括約肌的收縮與放鬆，受腸肌神經叢支配，並分別受興奮性與抑制性神經單元影響。特定的神經激素，控制著括約肌的收縮和放鬆。這些神經激素的釋放，又會根據攝取食物的熱量密度與化學組成，而有不同的結果。也就是說，通過的食物種類，會很明顯的影響賁門的守備能力。
至於哪些食物會讓賁門沒辦法好好閉合呢？根據研究，像是脂肪、碳水化合物與單醣等，還有咖啡、酒精、巧克力和薄荷等食物，都非常容易讓控制賁門的括約肌放鬆。
這樣說起來，愛吃、或是好吃的食物都進了黑名單，胃食道逆流的人，難道從此要迎接苦悶的人生？還是，藥物可能是讓人繼續享受美食的免死金牌？趕快點進影片，一起找出解答吧！
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延伸閱讀
影片參考資料
- Gastroesophageal Reflux Disease Overview
- Gastroesophageal reflux disease (GERD)
- The role of diet in the development and management of gastroesophageal reflux disease: why we feel the burn
- 醫療專欄 – 胃食道逆流治療總論
- GERD Diet: Foods That Help with Acid Reflux (Heartburn)
- 為什麼會胃食道逆流？搞懂胃食道逆流的原因與解決方法
- Lifestyle intervention for gastroesophageal reflux disease: a national multicenter survey of lifestyle factor effects on gastroesophageal reflux disease in China
- Physiology, Lower Esophageal Sphincter
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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