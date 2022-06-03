【醫鍵解壓縮】S2EP05｜穿鞋時間一樣長，為什麼有人腳那麼臭？

文：陳韻安

醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！

台灣濕熱的天氣，常常讓困在鞋子裡一整天的腳丫感到悶熱不適，如果不幸遇上需要脫鞋的場合，有時候飄散的「腳味」就會讓人十分尷尬。為什麼同樣整天穿鞋，有些人從來沒有腳臭的困擾，而有些人則是脫離不了「臭腳丫」的標籤呢？

首先，我們要了解腳臭產生的關鍵，其實就是汗水。我們的足部含有將近二十五萬個汗腺，可以說是全身上下汗腺密度最高的地方。而沾上汗水的皮膚，更能為細菌和黴菌等微生物，提供生長的完美環境。

當腳部充滿汗水時，皮膚上常駐的微生物菌群，像是短桿菌屬（Brevibacteria）和表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis），就會開始滋生，吃掉腳上的死皮細胞和油脂，並在分解時，產生甲硫醇（methanethiol）和異戊酸（isovaleric acid），也就是臭味的主要根源。如果是腳臭特別嚴重的人，腳上可能還會發現枯草桿菌（Bacillus subtilis）。

面對如此嚴峻的氣味考驗，有些人會選擇用涼鞋和拖鞋，來度過這一關。沒錯，這些選擇可以讓腳部比較通風，但是我們的腳底，還有其他跟鞋子接觸的地方，也仍然會有汗水分泌，讓細菌得到生長的資源。所以光靠涼鞋或拖鞋，實在不是改善腳臭的根本作法。如果已經努力清潔，也勤加更換鞋襪，卻仍然無法改善腳部異味，問題可能就出在其他地方。究竟是什麼病症，也會貢獻濃濃的腳臭味呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範