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醫鍵解壓縮第二季

【醫鍵解壓縮】S2EP06｜還在靠貴鬆鬆椅子維持坐姿？其實最佳坐姿並不存在！

2022/07/29 ,

影音

TNL 節目組

Photo Credit: TNL/鄭宇軒
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我們想讓你知道的是

姿勢不只是靜態，更是一種動態。其實，我們每天都在透過「改變姿勢」，不停平衡我們的骨骼結構和肌肉活動，來回應地球上的重力。因此，「最佳坐姿」其實並不存在。

文：陳韻安

醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！

不管是上班族，還是學生，「久坐」大概已經成為現代人都必須面對的課題。為了解決久坐帶來的腰痛、背痛等不適感，市面上各種號稱可以幫助維持良好坐姿的產品，常常讓長期受腰痛所苦的人們趨之若鶩。不過，接下來這個事實可能會讓人跌破眼鏡，那就是沒有「最佳坐姿」的存在。

從小到大，不管是老師還是長輩，「抬頭挺胸」、「坐直坐挺」一直都是他們極力灌輸的觀念，這也讓許多人在成年後，面對「怎麼坐」，也常常被定型。不過專家是這麼說的，資深坐姿研究專家特納・奧斯勒，在自己有關坐姿的書中提過，姿勢不只是靜態，更是一種動態。其實，我們每天都在透過「改變姿勢」，不停平衡我們的骨骼結構和肌肉活動，來回應地球上的重力。

而早在10年前，就有研究找來歐洲4個國家、總共295位物理治療師，想要看看在他們的專業背景下，對「最佳坐姿」到底怎麼看。結果發現，這群專業的人，竟然也沒有共識！雖然9個選項中的其中2種姿勢，獲得了85%物理治療師的認可，但是這2種姿勢，彼此還是很不一樣。

如果「最佳坐姿」其實並不存在，那當初長輩、老師們的「坐直」觀念，又是從哪裡輸入的呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！

【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目，第二季帶你從常見的健康問題出發，為大家科普日常醫學相關知識。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我

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延伸閱讀

影片參考資料

  1. Back Health and Posture
  2. Posture, Good and Bad: We know it when we see it
  3. Contrapposto
  4. Perfect posture myth
  5. What do physiotherapists consider to be the best sitting spinal posture?
  6. Slouching isn't bad for your back, research finds
  7. Physical therapists debunk 11 popular myths about posture and back pain

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範

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