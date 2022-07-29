【醫鍵解壓縮】S2EP06｜還在靠貴鬆鬆椅子維持坐姿？其實最佳坐姿並不存在！

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姿勢不只是靜態，更是一種動態。其實，我們每天都在透過「改變姿勢」，不停平衡我們的骨骼結構和肌肉活動，來回應地球上的重力。因此，「最佳坐姿」其實並不存在。
文：陳韻安
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不管是上班族，還是學生，「久坐」大概已經成為現代人都必須面對的課題。為了解決久坐帶來的腰痛、背痛等不適感，市面上各種號稱可以幫助維持良好坐姿的產品，常常讓長期受腰痛所苦的人們趨之若鶩。不過，接下來這個事實可能會讓人跌破眼鏡，那就是沒有「最佳坐姿」的存在。
從小到大，不管是老師還是長輩，「抬頭挺胸」、「坐直坐挺」一直都是他們極力灌輸的觀念，這也讓許多人在成年後，面對「怎麼坐」，也常常被定型。不過專家是這麼說的，資深坐姿研究專家特納・奧斯勒，在自己有關坐姿的書中提過，姿勢不只是靜態，更是一種動態。其實，我們每天都在透過「改變姿勢」，不停平衡我們的骨骼結構和肌肉活動，來回應地球上的重力。
而早在10年前，就有研究找來歐洲4個國家、總共295位物理治療師，想要看看在他們的專業背景下，對「最佳坐姿」到底怎麼看。結果發現，這群專業的人，竟然也沒有共識！雖然9個選項中的其中2種姿勢，獲得了85%物理治療師的認可，但是這2種姿勢，彼此還是很不一樣。
如果「最佳坐姿」其實並不存在，那當初長輩、老師們的「坐直」觀念，又是從哪裡輸入的呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！
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延伸閱讀
影片參考資料
- Back Health and Posture
- Posture, Good and Bad: We know it when we see it
- Contrapposto
- Perfect posture myth
- What do physiotherapists consider to be the best sitting spinal posture?
- Slouching isn't bad for your back, research finds
- Physical therapists debunk 11 popular myths about posture and back pain
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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