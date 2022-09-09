【醫鍵解壓縮】S2EP9｜一直點眼藥水也沒用！乾眼症不一定是缺水？

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通常大家覺得眼睛乾澀不舒服時，都覺得不太需要去打擾醫生，而是很直覺地認為，眼睛乾乾的，那補水就好，於是就使用各種方式，來幫眼睛「加水」，例如點人工淚液、生理食鹽水或眼藥水等等。但是，幫眼睛「加水」，可不一定能改善乾眼症。
文：蕭汎如、陳韻安
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你曾經沒有原因的突然淚流滿面嗎？或許你本來就是情感豐富的人，不過在沒有外部刺激的情況下突然流淚，恐怕跟情緒無關，而是乾眼症找上你！根據眼科醫學會公佈的「2019全民護眼趨勢調查」，幾乎每4人就有1人有乾眼症的問題。
乾眼症顧名思義，就是眼睛產生乾澀的感覺。現代人長時間待在乾燥的冷氣房裡，或是一直盯著螢幕看影片、打Game，以及天天配戴隱形眼鏡的習慣，都會讓眼睛乾澀的情形，變得更嚴重。而要了解這種乾澀感的來源，就要先從眼睛的構造講起了。
在我們的眼睛表面，有一層「淚膜」，像是防水層一樣，幫助眼睛保持適當的濕潤度。淚膜由外而內，還可以再分成三層，分別是防止淚液蒸發的油脂層、生成眼淚的水液層，還有幫助淚水分布在角膜上的黏液層。如果其中一層分泌不足、淚液過度蒸發或是分布不均勻，無法保持眼睛的濕潤，就會造成乾眼的症狀。
通常大家覺得眼睛乾澀不舒服時，都覺得不太需要去打擾醫生伯伯，而是很直覺地認為，眼睛乾乾的，那補水就好，於是就使用各種方式，來幫眼睛「加水」，例如點人工淚液、生理食鹽水或眼藥水等等。但是，幫眼睛「加水」，真的可以改善乾眼症嗎？自己買眼藥水、人工淚液來點，又會遇到什麼問題呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！
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延伸閱讀
影片參考資料
- 乾眼症跟你想的不一樣 眼科醫師揭迷思
- 高雄榮民總醫院 眼科部衛教文「乾眼症」
- 乾眼症怎麼檢查一次看！2種類4等級延誤治療小心造成永久傷害
- 眼睛乾點眼藥水就好？醫師曝乾眼症三大類型，做錯恐越弄越糟！
- 淚膜簡介 雙眼明眼科乾眼症治療中心
- 淚膜的結構與功能 張朝凱醫師個人網站
- 乾眼症 亞東醫院
- 乾眼症 台北市立聯合醫院仁愛院區眼科
- 淚液的功能
- 乾眼症怎麼辦？人工淚液非解藥，根治乾眼症這樣做
- 眼睛乾澀疲倦？5種會誘發乾眼症的常見藥物
- 7 Medications That Can Cause Dry Eyes
- 乾眼症分「缺水型」跟「缺油型」！原因、治療、日常保養一次了解
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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