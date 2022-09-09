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【醫鍵解壓縮】S2EP9｜一直點眼藥水也沒用！乾眼症不一定是缺水？

2022/09/09 ,

影音

TNL 節目組

Photo Credit: TNL/鄭宇軒
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我們想讓你知道的是

通常大家覺得眼睛乾澀不舒服時，都覺得不太需要去打擾醫生，而是很直覺地認為，眼睛乾乾的，那補水就好，於是就使用各種方式，來幫眼睛「加水」，例如點人工淚液、生理食鹽水或眼藥水等等。但是，幫眼睛「加水」，可不一定能改善乾眼症。

文：蕭汎如、陳韻安

醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！

你曾經沒有原因的突然淚流滿面嗎？或許你本來就是情感豐富的人，不過在沒有外部刺激的情況下突然流淚，恐怕跟情緒無關，而是乾眼症找上你！根據眼科醫學會公佈的「2019全民護眼趨勢調查」，幾乎每4人就有1人有乾眼症的問題。

乾眼症顧名思義，就是眼睛產生乾澀的感覺。現代人長時間待在乾燥的冷氣房裡，或是一直盯著螢幕看影片、打Game，以及天天配戴隱形眼鏡的習慣，都會讓眼睛乾澀的情形，變得更嚴重。而要了解這種乾澀感的來源，就要先從眼睛的構造講起了。

在我們的眼睛表面，有一層「淚膜」，像是防水層一樣，幫助眼睛保持適當的濕潤度。淚膜由外而內，還可以再分成三層，分別是防止淚液蒸發的油脂層、生成眼淚的水液層，還有幫助淚水分布在角膜上的黏液層。如果其中一層分泌不足、淚液過度蒸發或是分布不均勻，無法保持眼睛的濕潤，就會造成乾眼的症狀。

通常大家覺得眼睛乾澀不舒服時，都覺得不太需要去打擾醫生伯伯，而是很直覺地認為，眼睛乾乾的，那補水就好，於是就使用各種方式，來幫眼睛「加水」，例如點人工淚液、生理食鹽水或眼藥水等等。但是，幫眼睛「加水」，真的可以改善乾眼症嗎？自己買眼藥水、人工淚液來點，又會遇到什麼問題呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！

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延伸閱讀

影片參考資料

  1. 乾眼症跟你想的不一樣　眼科醫師揭迷思
  2. 高雄榮民總醫院 眼科部衛教文「乾眼症」
  3. 乾眼症怎麼檢查一次看！2種類4等級延誤治療小心造成永久傷害
  4. 眼睛乾點眼藥水就好？醫師曝乾眼症三大類型，做錯恐越弄越糟！
  5. 淚膜簡介 雙眼明眼科乾眼症治療中心
  6. 淚膜的結構與功能 張朝凱醫師個人網站
  7. 乾眼症 亞東醫院
  8. 乾眼症 台北市立聯合醫院仁愛院區眼科
  9. 淚液的功能
  10. 乾眼症怎麼辦？人工淚液非解藥，根治乾眼症這樣做
  11. 眼睛乾澀疲倦？5種會誘發乾眼症的常見藥物
  12. 7 Medications That Can Cause Dry Eyes
  13. 乾眼症分「缺水型」跟「缺油型」！原因、治療、日常保養一次了解

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範

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