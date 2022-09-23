【醫鍵解壓縮】S2EP10｜比起六塊肌，女生更愛大肚男？ 為什麼男生這麼容易有小腹？

文：帕德波耶特、陳韻安

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看到雷神索爾、水行俠滿身的壯碩肌肉，男性朋友們是否會暗自羨慕，心想要是能擁有這樣的身材，要吸引女生的目光，肯定不是難事！

真的是這樣嗎？

美國的線上約會網站Dating.com，2021年曾經做過一項研究，調查用戶在尋找伴侶時，對於身材有什麼偏好，結果發現，有超過七成的受訪單身會員表示，比起輪廓分明的完美線條，他們更喜歡被稱為「Dad bod」這種小腹微凸的中年男子身材。如果輸給布萊德彼特、基諾李維這種帥大叔，可能還雖敗猶榮，但是不看長相只看身材，六塊肌還會輸給啤酒肚，這又是什麼道理？美國一家健身中心的調查，給出了可能的答案。

原來，對受訪者來說，這種「像爸爸」的身材，讓人聯想到爸爸將家庭擺在第一位的形象，再加上老爸的身材，可能還跟某些人格特質有關，像是幽默感、腳踏實地，以及追求「工作跟生活平衡」的態度，這些原因加起來，才讓女生覺得，比起健身房裡的帥哥，老爸身材反而讓人有「現實而熟悉」的感覺。

這樣說起來，男性朋友們，我們從此可以放飛自己的小腹，或是默許身體長出小腹了嗎？

案情當然沒這麼單純。一旦你喪失對小腹的警戒心，可以說是請神容易送神難。要知道全身的脂肪主要分為兩種，分別是位於皮膚深層的「皮下脂肪」，還有圍繞內臟器官的「內臟脂肪」。很多人可能都聽說過，減脂沒有辦法選部位，想瘦肚子就狂做仰臥起坐是沒有用的。可是問題來了，想減少脂肪由不得我們，可是當我們吃進美食的時候，脂肪可是會挑地方群聚的，而在男性身上，小腹就是最受歡迎的精華地段。就是因為吃進身體的脂肪，特別容易累積成男性的腹部內臟脂肪，才會讓男性一步入中年，肚子就像杯麵一樣膨脹起來。而且以性別來看的話，男生其實比女生更容易有小腹。

為什麼小腹的累積，竟然也要戰性別？小腹又為什麼這麼難減？趕快點進影片，一起找出解答吧！

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範