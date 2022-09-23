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【醫鍵解壓縮】S2EP10｜比起六塊肌，女生更愛大肚男？ 為什麼男生這麼容易有小腹？

2022/09/23 ,

影音

TNL 節目組

Photo Credit: TNL/鄭宇軒
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TNL節目組致力於製作多元觀點的影音內容，透過不同類型的影片及Podcast節目，帶領觀眾了解不同議題及人物故事。

我們想讓你知道的是

正是因為吃進身體的脂肪，特別容易累積成男性的腹部內臟脂肪，才會讓男性一步入中年，肚子就像杯麵一樣膨脹起來。而且以性別來看的話，男生其實比女生更容易有小腹。

文：帕德波耶特、陳韻安

醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！

看到雷神索爾、水行俠滿身的壯碩肌肉，男性朋友們是否會暗自羨慕，心想要是能擁有這樣的身材，要吸引女生的目光，肯定不是難事！

真的是這樣嗎？

美國的線上約會網站Dating.com，2021年曾經做過一項研究，調查用戶在尋找伴侶時，對於身材有什麼偏好，結果發現，有超過七成的受訪單身會員表示，比起輪廓分明的完美線條，他們更喜歡被稱為「Dad bod」這種小腹微凸的中年男子身材。如果輸給布萊德彼特、基諾李維這種帥大叔，可能還雖敗猶榮，但是不看長相只看身材，六塊肌還會輸給啤酒肚，這又是什麼道理？美國一家健身中心的調查，給出了可能的答案。

原來，對受訪者來說，這種「像爸爸」的身材，讓人聯想到爸爸將家庭擺在第一位的形象，再加上老爸的身材，可能還跟某些人格特質有關，像是幽默感、腳踏實地，以及追求「工作跟生活平衡」的態度，這些原因加起來，才讓女生覺得，比起健身房裡的帥哥，老爸身材反而讓人有「現實而熟悉」的感覺。

這樣說起來，男性朋友們，我們從此可以放飛自己的小腹，或是默許身體長出小腹了嗎？

案情當然沒這麼單純。一旦你喪失對小腹的警戒心，可以說是請神容易送神難。要知道全身的脂肪主要分為兩種，分別是位於皮膚深層的「皮下脂肪」，還有圍繞內臟器官的「內臟脂肪」。很多人可能都聽說過，減脂沒有辦法選部位，想瘦肚子就狂做仰臥起坐是沒有用的。可是問題來了，想減少脂肪由不得我們，可是當我們吃進美食的時候，脂肪可是會挑地方群聚的，而在男性身上，小腹就是最受歡迎的精華地段。就是因為吃進身體的脂肪，特別容易累積成男性的腹部內臟脂肪，才會讓男性一步入中年，肚子就像杯麵一樣膨脹起來。而且以性別來看的話，男生其實比女生更容易有小腹。

為什麼小腹的累積，竟然也要戰性別？小腹又為什麼這麼難減？趕快點進影片，一起找出解答吧！

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延伸閱讀

影片參考資料

  1. Dad bods are preferred by nearly 75% of singles, survey suggests
  2. Dating.Com Reveals "Dad Bods" Are the Majority of Singles' Body Type Preference
  3. 5 REASONS WHY A DAD BOD IS A GOOD THING
  4. Why Do Men Accumulate Abdominal Visceral Fat?
  5. Why Belly Fat Can Be So Stubborn
  6. The Truth About Belly Fat
  7. Taking aim at belly fat
  8. Belly fat in men: Why weight loss matters
  9. 腹肌出不來該「增肌」或「減脂」？ 專家曝１招「燃脂＋增肌」燒光熱量降體脂
  10. 〈我的體脂率標準嗎？〉（國民健康署）

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範

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