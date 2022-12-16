【醫鍵解壓縮】S3EP1｜第N次看復健科才搞懂，竟然八成下背痛都找不到原因！

我們想讓你知道的是
下背痛可以分成「特異性」和「非特異性」兩大類。「特異性」的下背痛，指的是明確找得到罪魁禍首的狀況，像是大家很常聽到的椎間盤突出，就是特異性下背痛的其中一個例子，醫生可以很明確的判斷，疼痛的感覺是因為脊椎出了狀況。那「非特異性」下背痛呢，其實就是相反的狀況。
文：陳韻安
每隔幾個禮拜，腰痠背痛的你，就要靠著去按摩，來讓下背比較不痛嗎？如果下背痛是你的老問題，相信你也可能發現，有的時候不管自己怎麼避免久坐，或是已經花了不少錢去按摩，下背痛還是一樣陰魂不散。如果不想一直到復健科報到，成為清一色長輩眼中的「奧少年」，到底該注意什麼，才能讓下背痛退散呢？
如果你以為總有一個對症下藥、一勞永逸的方法，可能要讓你失望了。因為超過八成的下背痛，其實根本找不到原因。
什麼？都投了這麼多錢治療，竟然還無法知道下背痛的原因嗎？大家先不要太崩潰，聽聽下背痛是怎麼診斷出來的吧。
下背痛可以分成「特異性」和「非特異性」兩大類。「特異性」的下背痛，指的是明確找得到罪魁禍首的狀況，像是大家很常聽到的椎間盤突出，就是特異性下背痛的其中一個例子，醫生可以很明確的判斷，疼痛的感覺是因為脊椎出了狀況。那「非特異性」下背痛呢，其實就是相反的狀況，就算你可能會覺得，痛點就出現在肌肉或是骨頭上，但是醫生實際檢查起來，這些地方又沒有受傷跡象的時候，就會歸類在「非特異性」下背痛，而大概有八成到九成的病人，都是非特異性下背痛。
除了找不到確定的病因，「非特異性下背痛」麻煩的地方，還不只是這樣，大家認知的久坐、肥胖這種身體因素，的確會讓出現下背痛的風險增加，但是非特異性下背痛還可能跟心理因素有關，比如說憂鬱症或是對工作不滿意，這種感覺跟下背痛八竿子打不著的心理感受，其實也可能造成不舒服。這些都是讓下背痛的診斷，很難找到一個明確病因的原因。
這時候大家的心中，可能又會覺得很矛盾，那如果下背痛大部分都找不到原因，不能對症下藥，那為什麼網路上的文章，都還是教我們用幾個特定姿勢，或是做復健、多運動這些固定方式，來對付千變萬化的下背痛呢？而「多練核心可以改善下背痛」，竟然也是一個迷思？趕快點進影片，來了解怎麼面對難纏的下背痛吧！
【醫鍵解壓縮】是一個趣味醫學科普節目，第三季從「門診常問的健康問題」出發，將這些問題的正確資訊帶給大家。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我。
新集數每雙週五晚上7點首播，歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道，才不會錯過新片訊息！
延伸閱讀
影片參考資料
- Nonspecific Low Back Pain
- 8成人有過下背痛 十大迷思醫師逐一破解
- 最常見卻充滿迷思的腰痛-非特異性下背痛(Nonspecific Low Back Pain)[2022版]
- 加強核心肌群預防下背痛 專家教怎麼練核心才正確
- 練核心預防腰痛？怎麼我愈練愈痛？關於核心訓練的一個關鍵、三個誤區、四個小建議
- Why a Strong Core Can Help Reduce Low Back Pain - A physical therapist answers your questions
- Core stability and low-back pain: a causal fallacy
- Core Stability versus Core Strength
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。