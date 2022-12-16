【醫鍵解壓縮】S3EP1｜第N次看復健科才搞懂，竟然八成下背痛都找不到原因！

文：陳韻安

每隔幾個禮拜，腰痠背痛的你，就要靠著去按摩，來讓下背比較不痛嗎？如果下背痛是你的老問題，相信你也可能發現，有的時候不管自己怎麼避免久坐，或是已經花了不少錢去按摩，下背痛還是一樣陰魂不散。如果不想一直到復健科報到，成為清一色長輩眼中的「奧少年」，到底該注意什麼，才能讓下背痛退散呢？

如果你以為總有一個對症下藥、一勞永逸的方法，可能要讓你失望了。因為超過八成的下背痛，其實根本找不到原因。

什麼？都投了這麼多錢治療，竟然還無法知道下背痛的原因嗎？大家先不要太崩潰，聽聽下背痛是怎麼診斷出來的吧。

下背痛可以分成「特異性」和「非特異性」兩大類。「特異性」的下背痛，指的是明確找得到罪魁禍首的狀況，像是大家很常聽到的椎間盤突出，就是特異性下背痛的其中一個例子，醫生可以很明確的判斷，疼痛的感覺是因為脊椎出了狀況。那「非特異性」下背痛呢，其實就是相反的狀況，就算你可能會覺得，痛點就出現在肌肉或是骨頭上，但是醫生實際檢查起來，這些地方又沒有受傷跡象的時候，就會歸類在「非特異性」下背痛，而大概有八成到九成的病人，都是非特異性下背痛。

除了找不到確定的病因，「非特異性下背痛」麻煩的地方，還不只是這樣，大家認知的久坐、肥胖這種身體因素，的確會讓出現下背痛的風險增加，但是非特異性下背痛還可能跟心理因素有關，比如說憂鬱症或是對工作不滿意，這種感覺跟下背痛八竿子打不著的心理感受，其實也可能造成不舒服。這些都是讓下背痛的診斷，很難找到一個明確病因的原因。

這時候大家的心中，可能又會覺得很矛盾，那如果下背痛大部分都找不到原因，不能對症下藥，那為什麼網路上的文章，都還是教我們用幾個特定姿勢，或是做復健、多運動這些固定方式，來對付千變萬化的下背痛呢？而「多練核心可以改善下背痛」，竟然也是一個迷思？趕快點進影片，來了解怎麼面對難纏的下背痛吧！

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範