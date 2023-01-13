【醫鍵解壓縮】S3EP3｜癢到連覺都睡不好！異位性皮膚炎可以根治嗎？

文：郭羽漫

好不容易趕在死線前交出工作，準備上床躺平結束今天這個回合，但是這時候，止不住的「癢」卻全面啟動，明明狂打哈欠、眼皮也重得張不開了，可是脖子和四肢癢到不行的感覺，卻不停地讓人跟睡眠「中斷連線」。越搔越癢、再搔更癢這種好討厭的感覺，其實是異位性皮膚炎患者，很常發生的狀況。

說到「異位性皮膚炎」，這個名詞大家應該都聽過，簡單來說，原本一般人的皮膚表面，有一層由角質細胞和脂質組成的「皮膚障壁」，而得到異位性皮膚炎的人，是因為皮膚障壁功能比一般人差，所以一旦碰到像是塵蟎、花粉這些常見的過敏原，就會讓患者特別容易引起免疫反應，然後出現局部皮膚發炎、泛紅的現象。除此之外，異位性皮膚炎常見的症狀，還包括皮膚滲出不明液體、脫皮與結痂等，而這些不太美觀的症狀，很不幸的，還特別容易出現在臉上、頭皮、脖子或關節，這些容易被看到的地方。

除了讓人癢到崩潰，異位性皮膚炎這個大魔頭，根據研究，還很容易跟其他疾病一起現身，像是過敏性鼻炎和氣喘等特異性失調症，還有眼睛疾病、慢性蕁麻疹，和高血壓等等。雖然這些疾病和異位性皮膚炎，其實沒有因果關係，但是它們很常跟異位性皮膚炎，一起出現帶來困擾。而更煩人的地方，就是目前還找不到異位性皮膚炎明確的病因，想出氣還找不到對象可以罵。

既然聽起來這麼不妙，大家可能會想問：那異位性皮膚炎治得好嗎？還有熱心親友，想要透過食補、食療來幫忙提升免疫力，對異位性皮膚炎有效嗎？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！

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特別感謝 皮膚專科 林旻憲醫師 擔任諮詢顧問

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範