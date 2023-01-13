【醫鍵解壓縮】S3EP3｜癢到連覺都睡不好！異位性皮膚炎可以根治嗎？

我們想讓你知道的是
除了讓人癢到崩潰，異位性皮膚炎這個大魔頭，根據研究，還很容易跟其他疾病一起現身，像是過敏性鼻炎和氣喘等特異性失調症，還有眼睛疾病、慢性蕁麻疹，和高血壓等等。雖然這些疾病和異位性皮膚炎，其實沒有因果關係，但是它們很常跟異位性皮膚炎，一起出現帶來困擾。
文：郭羽漫
好不容易趕在死線前交出工作，準備上床躺平結束今天這個回合，但是這時候，止不住的「癢」卻全面啟動，明明狂打哈欠、眼皮也重得張不開了，可是脖子和四肢癢到不行的感覺，卻不停地讓人跟睡眠「中斷連線」。越搔越癢、再搔更癢這種好討厭的感覺，其實是異位性皮膚炎患者，很常發生的狀況。
說到「異位性皮膚炎」，這個名詞大家應該都聽過，簡單來說，原本一般人的皮膚表面，有一層由角質細胞和脂質組成的「皮膚障壁」，而得到異位性皮膚炎的人，是因為皮膚障壁功能比一般人差，所以一旦碰到像是塵蟎、花粉這些常見的過敏原，就會讓患者特別容易引起免疫反應，然後出現局部皮膚發炎、泛紅的現象。除此之外，異位性皮膚炎常見的症狀，還包括皮膚滲出不明液體、脫皮與結痂等，而這些不太美觀的症狀，很不幸的，還特別容易出現在臉上、頭皮、脖子或關節，這些容易被看到的地方。
除了讓人癢到崩潰，異位性皮膚炎這個大魔頭，根據研究，還很容易跟其他疾病一起現身，像是過敏性鼻炎和氣喘等特異性失調症，還有眼睛疾病、慢性蕁麻疹，和高血壓等等。雖然這些疾病和異位性皮膚炎，其實沒有因果關係，但是它們很常跟異位性皮膚炎，一起出現帶來困擾。而更煩人的地方，就是目前還找不到異位性皮膚炎明確的病因，想出氣還找不到對象可以罵。
既然聽起來這麼不妙，大家可能會想問：那異位性皮膚炎治得好嗎？還有熱心親友，想要透過食補、食療來幫忙提升免疫力，對異位性皮膚炎有效嗎？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！
【醫鍵解壓縮】是一個趣味醫學科普節目，第三季從「門診常問的健康問題」出發，將這些問題的正確資訊帶給大家。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我。
新集數每雙週五晚上7點首播，歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道，才不會錯過新片訊息！
特別感謝 皮膚專科 林旻憲醫師 擔任諮詢顧問
延伸閱讀
- 原因不明，難以控制和預防的「異位性皮膚炎」，發病時有哪些症狀？是否能治癒？
- 《還給自己美肌膚》：過敏和異位性皮膚炎有什麼差別？
- 異位性皮膚炎盛行於冬季，尤其這五個部位特別容易發作
- 新型生物製劑有望打破「異位性皮膚炎」的治療困境
影片參考資料
- 皮膚屏障(skin barrier) - 小小整理網站 Smallcollation
- Atopic Dermatitis Treatment, Symptoms & Causes | NIAMS (nih.gov)
- American Academy of Dermatology Guidelines: Awareness of comorbidities associated with atopic dermatitis in adults - Journal of the American Academy of Dermatology (jaad.org)
- 異位性皮膚炎嚴重會伴隨心血管疾病！用生物製劑治療能降發炎、保持免疫力 - Heho健康
- Prevalence of baseline comorbidities in patients with atopic dermatitis: A population-based cohort study in Taiwan
- Atopic eczema - Treatment - NHS (www.nhs.uk)
- 異位性皮膚炎的生活照顧 作者：臺大醫院護理部黃瓊鶯護理長 保健園地 2017年02月臺大醫院健康電子報 (ntuh.gov.tw)
- How Atopic Dermatitis Is Treated (verywellhealth.com)
- Why Does Scratching Feel So Good? How to Stop Itching & Scratching (webmd.com)
- Bodily Functions Explained: Itch and Scratch | Pfizer
- 異位性皮膚炎長期用類固醇怕副作用? 一張表看懂3線治療方式有哪些_聰明醫療_文章專區 | 常春月刊--全宇宙最實用的保健知識 (ttvc.com.tw)
- 異位性皮膚炎嚴重會伴隨心血管疾病！用生物製劑治療能降發炎、保持免疫力 - Heho健康
- 異位性皮膚炎好不了 5種營養素助改善 - 康健雜誌 (commonhealth.com.tw)
- 過敏原檢測有用嗎？測越多越好？檢測過敏原前先看這篇 - hello 醫師
- 教您解讀過敏原檢驗報告數據
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
專題下則文章：
【醫鍵解壓縮】S3EP2｜要舒緩拉肚子，為什麼止瀉藥、運動飲料不是好幫手？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。