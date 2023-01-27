【醫鍵解壓縮】S3EP4｜狂擤鼻涕的苦日子還要多久？開刀可以終結過敏性鼻炎嗎？

文：陳其暐

抽衛生紙、擤鼻涕、丟垃圾；再抽衛生紙、擤鼻涕、丟垃圾，如果過敏性鼻炎是你生活的一份子，這個流程你應該很熟悉。旁邊的吃瓜群眾，可能會以為你是因為溫差變化，或是進入特定季節，才讓鼻水流個不停。但是過敏性鼻炎的發作，有時候看不出特別原因，只要一被引發，就只能進入擤鼻涕的無限循環，還同時進入鼻塞狀態。

如果忍不住想通通鼻子、呼吸新鮮空氣，很抱歉，只會引發鼻水更大規模的逆襲。其實很多人都有同樣的困擾，特別是台灣氣候潮濕、空氣品質常常不太好，造成有超過20%的台灣人，都有過敏性鼻炎。

而這個煩人的過敏性鼻炎，主要的發生原因，是因為人體的免疫系統出了狀況。明明不是病毒或細菌，免疫系統卻把過敏原誤認成入侵身體的病原體，於是產生發炎反應，讓鼻腔中的肥大細胞分泌出組織胺。組織胺會讓鼻黏膜血管擴張，接著造成鼻腔腫脹，同時使分泌物增多，於是就產生鼻塞、流鼻水等症狀了。

既然過敏性鼻炎發作的原因，是某些過敏原造成的，那找出它們、保持安全距離不就好了嗎？說起來容易，但實際上很難執行，畢竟空氣裡何時會出現過敏原，我們實在無法預測。而花錢去做過敏原檢測的話，其實有可能遇上偽陰性或僞陽性的狀況，也沒辦法完全找出所有過敏原，所以每當流鼻水的開關又被打開的時候，通常還是得靠一些藥物，來停止這個擤鼻涕的循環。

如果症狀比較輕微，通常醫生會開口服的抗組織胺藥物，來緩和打噴嚏和流鼻水的狀況。另一類醫生常開的藥物，是外用的類固醇鼻噴劑，可以幫助調節免疫作用、減輕身體的發炎反應。

不過，藥物如果偶爾吃就算了，過敏性鼻炎可不是花兩三天，就可以對付的對手，要長期吃藥的話，總是讓人擔心會對藥物產生依賴性。而且靠吃藥控制還有一個缺點，就是一旦停藥，就有機會復發。吃藥也不是、不吃藥也不是的兩難，有時候真的會讓患者覺得很絕望，有些人就會心想，去開刀會不會是終結苦日子的方法呢？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！

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特別感謝 新光醫院耳鼻喉科主治醫師/輔大醫學系副教授 蔡易錚醫師 擔任諮詢顧問

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範