【醫鍵解壓縮】S3EP5｜已經少吃還一直發胖，是內分泌失調嗎？

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面對「發胖」這個問題，有人會覺得是「因為內分泌失調導致體重上升」，或是「體質，一定是體質的關係。我就易胖啦」。但是除了甲狀腺功能低下、庫欣氏症這些情況，可以直接找內分泌系統負責；再排除掉遺傳這種比較難自己控制的因素，大部分的發福，或許自己要負點責任，因為有問題的生活習慣，可能才是發胖的主因，內分泌只是被動受到影響的一方。
文：郭羽漫
「都已經這麼忌口了，怎麼還會一直長肉？」如果你是「呼吸也會胖」的人，心裡可能會常常冒出這個問號。面對「發胖」這個問題，大家或多或少有聽過幾種說法，像是「因為內分泌失調導致體重上升」，或是「體質，一定是體質的關係。我就易胖啦」哇，這些理由乍聽之下好像有幾分道理啊⋯⋯不過你知道嗎，大部分的發胖，其實跟內分泌沒什麼關係喔。
好不容易找到幾個冠冕堂皇的理由，為什麼這麼快就會被啪啪打臉呢？其實很多人會有這個美麗的誤會，是因為搞不清楚哪些情況，可以叫「內分泌」負責。
一講到內分泌，就要先提到「荷爾蒙」，這是從人體的內分泌腺，所分泌出來的化學物質，能透過血液循環發送到各個器官，並居中協調、指揮身體的許多功能。像是維持活動力和體溫的甲狀腺素、可以幫助我們面對緊急狀況的腎上腺素、讓性器官能平安發育的性激素、讓血糖維持穩定的胰島素，都是荷爾蒙家族的一員。這樣看起來，荷爾蒙跟身體的很多狀況都有關係，那為什麼「發胖」不能怪到「內分泌失調」的頭上呢？這就要先看看，哪些情況發胖才跟內分泌有關了。
剛剛提到的甲狀腺素，就是其中一種可能跟體重有關的荷爾蒙。在一般情況下，如果負責分泌甲狀腺素的甲狀腺，功能有正常發揮，身體就可以順利的燃燒熱量，來維持我們的體溫，或是在我們需要活動的時候提供能量。所以反過來說，如果你有「甲狀腺功能低下」的問題，這樣的內分泌疾病，就會無法分泌夠用的甲狀腺素，讓整個身體消耗熱量的速度變慢，接著就可能帶來體重增加，還有疲勞、肌肉疼痛等等結果。
另外一種可能跟發胖有關的荷爾蒙，就是腎上腺皮質醇。這種由腎上腺皮質分泌的荷爾蒙，本來會在我們遇到壓力時分泌，透過提升血壓、血糖，還有調節免疫功能，來幫助我們面對緊急狀況。但是如果身體長出造成腎上腺皮質醇大量分泌的腫瘤，或是長期服用類固醇藥物的話，就有可能罹患「庫欣氏症」。這時候脂肪會特別容易堆積在臉部、背部、脖子，還有肚子這些地方，看起來就像是有「月亮臉」、「水牛肩」，或是肚子胖、四肢瘦的情況。所以如果你是因為特定疾病、腫瘤，或是類固醇藥物等等的關係，造成這些內分泌腺，沒有發揮它們正常的功能，那我們確實只能雙手一攤說：「對，我的胖，來自於內分泌疾病。」
但是除了甲狀腺功能低下、庫欣氏症這些情況，可以直接找內分泌系統負責；再排除掉遺傳這種比較難自己控制的因素，大部分的發福，或許自己要負點責任，這又是為什麼呢？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！
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特別感謝 內分泌新陳代謝專科 蔡明劼醫師 擔任諮詢顧問
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影片參考資料
- 〈什麼是荷爾蒙？荷爾蒙如何影響到全身？〉，《康健雜誌》
- 〈甲狀腺功能不足〉，衛生福利部臺中醫院。
- 張凱安，〈腎上腺功能超詳解！腎上腺素是什麼？有何作用？腎上腺素飆升原理？〉，Hello 醫師
- 林亞貞，〈小心！甲狀腺低下…讓失眠、疲累、肥胖通通來！該怎麼吃才對？〉，食醫行新聞
- 庫欣氏症候群｜衛生福利部南投醫院衛教資訊
- 我一直變胖，是不是內分泌失調？醫：妳誤會了！早安健康
- Causes of Obesity, CDC.
- Leptin Resistance & Weight Gain, Medwin Family Medicine & Rehab, 25 Feb 2020.
- Devdutt Saha, Basal Metabolic Rate (BMR): Definition, Factors and Significance, biologydiscussion.com
- Fatima Cody Stanford, Surprising findings about metabolism and age, Harvard Health, 8 Oct 2021.
- Daily energy expenditure through the human life course. SCIENCE 13 Aug 2021
- 何忠祐醫師Dr.Eric家醫。美食。健康體態
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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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