【醫鍵解壓縮】S3EP6｜眼睛冒出一顆膿包？但你長的不一定是針眼！

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如果發現眼皮突然紅腫，也先別急著斷定就是針眼，它也可能是「霰粒腫」。雖然看起來很像，但是跟針眼這種細菌造成的「急性發炎」比起來，霰粒腫因為是「慢性發炎」的肉芽腫，所以會慢慢的腫大，也比較不會痛，通常長得位置也離眼皮邊緣比較遠。但是除了霰粒腫，如果眼睛外表沒有出現腫塊，光靠紅腫熱痛的感覺，其實也很容易把針眼和結膜炎、角膜炎搞混。
文：陳其暐
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好不容易趕在假期前，把手上的工作告一段落，你揉揉已經賣力工作八小時的眼睛，決定打開荒廢已久的遊戲，把握假期的每分每秒來補上進度。結果隔天一早醒來，滿眼的血絲和刺痛感，讓你決定還是先找醫生報到。明明眼睛除了血絲，也沒有什麼奇怪的症狀，為什麼醫生卻說是得了針眼呢？
說到針眼，其實它比較正式的稱呼是「麥粒腫」，這是因為得到針眼的人，眼皮上常常會出現一粒紅紅腫腫的突起，就像是一顆麥粒藏在眼皮底下。如果發現得早，眼皮還沒有出現針眼的標準特徵「膿包」，就比較容易讓人以為眼睛是出了其他問題。而會長針眼的原因也很簡單，平常眼睛為了保持表面濕潤，會從眼皮下面的「皮脂腺」，分泌出油脂來防止水分蒸發。當皮脂腺的開口被堵住的時候，排不出去的油脂，對細菌來說就像一頓大餐，造成的結果，就是發炎還有紅、腫、熱、痛，這些不舒服的針眼症狀。
而我們身為成熟的大人，現在都已經知道針眼這個症狀，跟「看了什麼不該看的東西」，根本沒有關係。不過，如果發現眼皮突然紅腫，也先別急著斷定就是針眼，它也可能是「霰粒腫」。雖然看起來有八十七趴像，但是跟針眼這種細菌造成的「急性發炎」比起來，霰粒腫因為是「慢性發炎」的肉芽腫，所以會慢慢的腫大，也比較不會痛，通常長得位置也離眼皮邊緣比較遠。
但是除了霰粒腫，如果眼睛外表沒有出現腫塊，光靠紅腫熱痛的感覺，其實也很容易把針眼和結膜炎、角膜炎搞混。比較明確的判斷方法，是當我們得到角膜炎、結膜炎的時候，眼球會充血、出現血絲，同時還會有很多分泌物。原來針眼這個感覺單純的病，竟然也可能跟其他疾病搞混，所以聽了親朋好友建議、正準備拉拉眼角來對付針眼的你，還是先找醫生確定一下病因比較保險。
不過話又說回來，每次有人長針眼，用手拉眼角，或是熱敷眼睛這些方法，總是會被拿來建議長了針眼的可憐人。但是這樣做，真的可以讓針眼更快退散嗎？
其實講白一點，針眼既然是因為皮脂腺塞住而造成的，只要能夠促進血液循環、讓塞住的地方變得暢通，就可能是緩解針眼的方法。而拉眼角這個方法，需要你非常幸運，隨手一拉就正好幫助了眼瞼周遭的血液循環，甚至還把針眼裡的膿給擠出來，這樣拉眼角才真的有幫助。但是實際上，長針眼時如果去拉眼角，比較常發生的狀況，是讓更多細菌跑到眼睛裡，造成更嚴重的感染，畢竟手上的細菌量也不是蓋的，所以拉眼角並不是個可靠的方法。
至於熱敷的話，這就是醫生會比較推薦的方法了。當你針眼剛發作、開始感受到有點腫痛的時候，如果經過醫師檢查，發現皮脂腺的開口還沒有完全塞住，這時候可以拿乾淨的毛巾，用攝氏約50到60度的溫水沾濕，每天幫眼睛熱敷3到4次、一次5到10分鐘，這樣可以讓堵住的皮脂腺比較快疏通。如果心有餘力，用煮沸過的溫水，可以更有效地避免熱敷時，又把細菌帶到眼睛。但如果你是一秒鐘幾十萬上下的大忙人，也可以考慮用熱敷眼罩當作替代方案。
不過還要補充一個重點，熱敷雖然是個對付針眼的好方法，但是也不是萬靈藥，如果搞錯熱敷的時機，反而有可能造成反效果。剛剛提到熱敷的好時機，是皮脂腺沒有完全堵住、針眼剛發作的時候。如果針眼腫脹的很嚴重，代表發炎的很厲害，這時候反而用冰敷，比較能舒緩發炎的狀況。
好啦，經過點眼藥水、點藥膏，還有熱敷或冰敷多管齊下之後，一般針眼如果症狀不是太嚴重，大多會在一、兩週內好起來。不過相信很多人都有類似的經驗，就是好不容易結束一個跟針眼對抗的回合，卻在你一不注意的時候，針眼突然就捲土重來，到底為什麼針眼很容易反覆發作？難道長針眼也是一種特殊體質嗎？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！
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特別感謝 達特楊眼科聯盟 屏東潮州莊眼科診所 莊聰吉院長 擔任諮詢顧問
延伸閱讀
影片參考資料
- 麥粒腫（針眼）與霰粒腫 - 衛生福利部雙和醫院
- 長針眼冷熱敷哪個好？針眼會傳染？原因、治療一次看 - 康健雜誌
- 長針眼該怎麼辦？快速了解成因、預防及緩解不適 - Heho健康
- 小孩為什麼容易長針眼？會傳染嗎？該怎麼預防？ - 康健雜誌
- 霰粒腫是什麼？與針眼的差異？霰粒腫的原因、治療一次搞懂！ - Hello 醫師
- 麥粒腫﹙針眼﹚與霰粒腫 - 大愛眼科
- 長針眼了，怎麼辦？台大眼科醫師教你：一天3次溫毛巾熱敷法，快速消針眼 - 良醫健康網
- 長針眼該如何自救？是該熱敷，還是冰敷？|健康-KingNet國家網路醫藥
- 長針眼怎麼辦？ | 健談 | 健康遠見
- 皮脂腺癌難發現！眼科醫師：反覆出現針眼要提高警覺 - Heho健康
- 麥粒腫=針眼～類型原因與症狀- Hello醫師
- Hordeolum - StatPearls - NCBI Bookshelf
- 藥物食品安全週報第794期 - 衛生福利部食品藥物管理署
- 長針眼怎麼辦？６招有助改善！醫：同處反覆出現，小心惡性腫瘤。 - 今健康
- 長針眼怎麼辦？為什麼會長針眼？預防針眼的7種方法｜親子天下
- 眼皮的青春痘－談針眼（哈佛眼科）
- 瞼板腺
- 針眼症狀有哪些？如何治療與預防？醫師完整說明 - 美的好朋友
- 病人用藥教育：麥粒腫與霰粒腫的治療（上） - 藥師週刊第2071期
- 「針眼」警訊，小心過度疲勞 - 衛生福利部豐原醫院新聞稿
- 針眼、麥粒腫傻傻分不清？2張表格馬上搞懂 - 華人健康網
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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