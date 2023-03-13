【醫鍵解壓縮】S3EP7｜口臭就是火氣大？誰才可以為「好口氣」負責？

文：郭羽漫

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如果你曾經開心跟人打招呼、閒聊，但是對方卻先倒退三步，還露出尷尬又不失禮貌的微笑，這可能是因為你的「口氣」讓人想維持社交距離。如果不想面對自己的口臭，過去幾年的口罩禁令，剛好可以讓人逃避口臭的問題。

可是逃得了一時、逃不了一世，最近解除口罩禁令之後，我想有口臭的人，就不得不面對這個難題了。所以問題來了，到底為什麼會有口臭？有時候又常常聽人說「口臭是因為火氣大」，這個説法真的是對的嗎？

要找到口臭的根源，首先我們要先來看看嘴巴裡面的世界，到底都發生了什麼事。在我們的嘴巴裡，平常可是充滿著數量高達100億、可以分成大概900種的細菌。這些細菌有好的、有壞的，還有些容易產生臭臭的味道，但是在健康人的嘴巴裡，這些細菌勢力可以達到平衡，所以平常我們的生活不會太受影響。但是如果有一天這個平衡被打破、各方勢力不一樣的時候，那些會產生異味的細菌，有可能突然增加、製造出更多臭氣，口臭就是因為這樣誕生的。

而會讓菌叢失衡、產生異味細菌增加的前三大元兇，就是出現口腔疾病、清潔不徹底，還有不好的口腔或飲食習慣。欸，那「火氣大」呢？

中醫常說的「火氣大」，通常指的是像身體勞累，或是比較不健康的飲食習慣，讓身體產生一些「發炎反應」。發炎可能會讓免疫狀態亮起紅燈，接著又進入菌叢失去平衡、某些有異味細菌增加的惡性循環，這樣自然就會有口臭。但是等一下，結論可不是「火氣大絕對會口臭」喔！身體發炎不一定都會造成臭臭的味道，所以火氣大有可能讓你口臭，但兇手不只它一個啦。

真的要追查口臭原因的話，其實還是要先回到剛剛提過的「口腔疾病」，像是大家都知道的蛀牙和牙周病，就會帶來壞口氣。還有像是口乾症（Xerostomia），會因為口水分泌不足，讓我們的口腔，不能好好「沖洗」嘴巴裡吃完東西剩下的碎屑和顆粒，這也會引發怪味。

再來「日常清潔習慣不佳」，就是第二常見的口臭原因，像是沒有定期刷牙、使用牙線、定期找牙醫洗牙的人，就比較會因為牙齦、齒間、舌頭這些地方，藏著沒清乾淨的食物，當它們腐敗的時候，就會招來口臭。另外，如果假牙已經是你的標準配備，當假牙難以清潔的時候，也比較容易留下食物殘渣。

最後，就是吃吃喝喝的「飲食習慣」問題啦。先別哀怨，有些食物注定會帶來讓人「不蘇湖」的氣味，像是臺灣人普遍喜歡的大蒜、洋蔥，一旦吃進去，一直到它們離開你的身體前，你都要忍受這個原罪。當然，如果還有抽菸、喝酒、嚼食檳榔等等習慣，除了會讓牙齒變得不太美觀，也會帶來明顯的味道。

不過除了口腔疾病、清潔習慣不佳、飲食習慣這三大口臭原因，你可能不知道，還有一個隱藏版的魔頭也會造成口臭，趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範