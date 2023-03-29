【醫鍵解壓縮】S3EP8｜沒熬夜也有熊貓眼，怎麼做才能消除黑眼圈？

文：郭羽漫

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難得早早上床睡好睡滿10小時，洗完臉一照鏡子，卻發現自己竟然還是兩個熊貓眼。聽說趕快拿茶包和檸檬片來熱敷，可以讓討厭的黑眼圈趕快變不見，請問單兵該如何處置？

欸欸等一下，在你決定要拿茶包還是檸檬片來熱敷之前，先搞清楚為什麼沒熬夜也會有黑眼圈，可能才是更重要的問題。

簡單來說，黑眼圈主要可以分為四種類型，分別是血管型黑眼圈、色素型黑眼圈、結構型黑眼圈，還有結合前面幾種類型的混合型黑眼圈。其中色素型、結構型兩種黑眼圈，就完全跟你的睡眠扯不上關係。

色素型黑眼圈顧名思義，就是黑色素在眼周沉積，讓眼周看起來變得比較黑。而會造成黑色素沉澱的原因也不只一種，有些人是曬太陽產生的；有些人則是因為遺傳，造成天生眼周皮膚顏色就比較深。還有一些人，是因為患有濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎等皮膚會慢性發炎的症狀，所以也容易造成黑色素沉澱。

雖然有些人的色素型黑眼圈，是因為遺傳這種不可抗力因素，不過還是可以透過好好防曬、使用藥物控制皮膚發炎情形，來避免黑色素越積越多。其實市面上也有不少美白產品，可以用來打擊色素型黑眼圈，只要記得選用溫和、對眼睛刺激性低的產品。

另一種跟熬夜沒有關係的，就是結構型黑眼圈。這種類型的人，其實眼框也不是真的黑，而是「看起來」黑。這是因為有些人的臉部結構比較立體，會容易在眼周下方形成陰影，造成「看起來」有黑眼圈的感覺。再加上經過歲月的摧殘，臉上的膠原蛋白會越來越少，讓原本凹陷的地方更明顯，黑眼圈就可能會越來越深。

如果你屬於結構型黑眼圈，因為不是「真的黑」，平常真的沒什麼能做的補救措施，就看你願不願意花錢尋求醫美的幫助了。

所以回過頭來，看看開頭提到的「茶包」、「檸檬片」兩種熱敷方法，你發現問題出在哪裡了嗎？首先，熱敷對色素型、結構型黑眼圈，並沒有效果。而且不管是茶包、檸檬汁，還是其他食物，醫生都絕對不會建議你拿來接觸皮膚，更何況是脆弱的眼周皮膚。再加上檸檬片雖然富含可以美白的維生素C，但是這跟市面上常見的「左旋C美白產品」，可是完全不一樣的東西；而且檸檬還含有其他成分，直接接觸眼周皮膚，比較有可能引發皮膚過敏，而不是消除黑眼圈。所以在採取行動之前，搞清楚自己黑眼圈的分類、用對方法更重要。

至於要怎麼判斷自己屬於哪一種黑眼圈呢？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！

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特別感謝 皮膚專科林旻憲醫師 擔任諮詢顧問

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範