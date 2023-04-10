【醫鍵解壓縮】S3EP9｜打呼不是小事，可能是中風、心臟病的前兆！

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最常見的三個打呼原因，就是鼻塞、扁桃腺肥大還有肥胖。這三個原因彼此之間，看起來好像沒什麼關係，但是它們其實有一個共同點，那就是「會讓上呼吸道變窄」。所以如果是常常鼻過敏而鼻塞，或是因為細菌、病毒感染而扁桃腺常常發炎腫大，都可能讓上呼吸道變得狹窄，造成氣流難以通過而出現打呼聲。那肥胖也會造成打呼，則是因為脖子累積了太多脂肪，這也會讓上呼吸道變窄。
文：郭羽漫
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終於結束一天躺在床上，想要趕快入睡的你，可能會開始用數羊來召喚睡意。但是耳邊一陣陣「齁～齁～」嚇死人的打呼聲，卻一次又一次把你的瞌睡蟲嚇跑。想戴耳塞隔絕噪音，又覺得不舒服；好幾次叫醒枕邊人來中斷噪音，但沒過多久鼾聲又會再度響起。到底為什麼有些人會睡覺瘋狂打呼？這又可能代表身體有什麼問題呢？
其實打呼的原因有很多，而最常見的3個打呼原因，就是鼻塞、扁桃腺肥大還有肥胖。這3個原因彼此之間，看起來好像沒什麼關係，但是它們其實有一個共同點，那就是「會讓上呼吸道變窄」。
想像一下我們呼吸的過程吧，平常空氣會從鼻子進去，一路經過咽喉、氣管，最後來到肺部。在這個通道裡，只要有任何因素讓通道空間變小，氣流快速通過的時候，就有可能會讓咽喉後面的軟顎、懸壅垂震動，而發出鼾聲。
所以如果是常常鼻過敏而鼻塞，或是因為細菌、病毒感染而扁桃腺常常發炎腫大，都可能讓上呼吸道變得狹窄，造成氣流難以通過而出現打呼聲。那肥胖也會造成打呼，則是因為脖子累積了太多脂肪，這也會讓上呼吸道變窄。
知道造成打呼的常見原因之後，長期被枕邊人鼾聲干擾的苦主們，可能會想要馬上逼迫他去看醫生。但是已經打呼打了數十年的人，大部分都對自己鼾聲的殺傷力沒有感覺，加上身體目前看起來，好像也沒有什麼不舒服，所以打呼的人，常常對治療打呼這件事，抱持一個佛系隨緣的態度。但是打呼真的可以放著不管嗎？
如果你發現打呼的枕邊人，常常半夜頻尿跑廁所；或是明明睡很久，白天卻老是喊累，其實這些都可能是打呼帶來的影響。很多人都以為會打呼的人，代表睡得很熟，但是情況剛好相反，這些打呼的人，其實睡眠品質奇差無比。
前面提過，打呼是因為上呼吸道太狹窄而產生的，所以常打呼的人，晚上睡覺的時候，其實會比一般人更難吸到空氣，甚至會缺氧。而當大腦意識到可能會缺氧的時候，就不敢睡得太沉，造成的結果就是淺眠。接著淺眠又會讓控制排尿的激素分泌不足，增加半夜起來上廁所的次數，睡眠就又更容易被打斷。所以那些用鼾聲擾人清夢的傢伙，其實自己也睡得不好啦。
而且打呼對身體的影響，還不只是這樣，你可能聽過一個叫做「睡眠呼吸中止症」的病，很多打呼的人，都同時有睡眠呼吸中止的問題，顧名思義就是睡覺過程中，會突然停止呼吸。
而睡眠呼吸中止症，可以分成阻塞型、中樞型和混合型，最常見的是因為上呼吸道被堵住，而停止呼吸的阻塞型。聽到「阻塞」、「呼吸中止」，應該會覺得不太妙，對吧？長期打呼而且有呼吸中止症狀的話，得到中風、心肌梗塞的機會，都會比一般人還要高，原因是什麼呢？要解決打呼，又要找哪一科報到？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！
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特別感謝 新光醫院耳鼻喉科 徐英碩主治醫師 擔任諮詢顧問
延伸閱讀
- 小朋友為何跟爸爸一樣鼾聲如雷？大人、小孩打呼原因大不同
- 睡覺為什麼會打呼？什麼情況下應該擔心？
- 經常打呼、長期睡眠不足？「睡眠呼吸中止症」易造成成人猝死，不可輕忽
- 《失眠診所》：越睡越累竟是肥胖惹的禍，睡覺打呼可能睡到沒呼吸？
- 《熟睡迎接每一天！》：八成現代人睡出缺氧體質，一直治不好的病可能都和「打鼾」有關
影片參考資料
- 耳鼻喉科徐英碩醫師臉書
- Why Do People Snore? | Sleep Foundation
- Medical Definition of Snoring (medicinenet.com)
- Snoring: Causes, Treatment, Risks, Prevention (clevelandclinic.org)
- Obstructive Sleep Apnea: Symptoms, Causes, and Treatments | Sleep Foundation
- 睡眠呼吸中止症5症狀，治療看哪科？6招改善呼吸中止 - 康健雜誌
- 睡眠呼吸中止症常見症狀？嚴重可能猝死 - 澄清醫院中港分院
- 憂鬱、焦慮與自律神經失調 - 三軍總醫院
- 打呼看哪一科？是睡眠呼吸中止症？耳鼻喉醫師詳解改善方法 - 療日子 HealingDaily -健康新聞
- 打呼竟與口腔疾病息息相關？甚至會有「阻塞性睡眠呼吸中止」風險 「四個問題」帶你快速自我檢查！ - 成大醫院口腔醫學部
- 7 Easy Snoring Remedies: How to Stop Snoring (webmd.com)
- [復健]負壓呼吸 / 間歇正壓呼吸訓練 - 衛生福利部桃園醫院
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
專題下則文章：
【醫鍵解壓縮】S3EP8｜沒熬夜也有熊貓眼，怎麼做才能消除黑眼圈？
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