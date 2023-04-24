【醫鍵解壓縮】S3EP10｜每天都覺得頭痛到爆！會不會是什麼絕症找上門？

文：陳其暐

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早上一起床，前一天還沒處理完的事情，就從四面八方衝回腦子裡，讓你的頭又痛了起來。有時候頭痛來得快去得也快；有時候卻讓你覺得，像是被孫悟空的金箍捆住一樣，痛得要人命！這種好討厭的感覺，難道是腦袋裡長了什麼壞東西嗎？

頭痛這種不講武德、說來就來的病，真的很讓人討厭。只是困擾歸困擾，大部分的人都習慣用「忍耐」，來對抗頭痛帶來的不舒服。好在九成的人都屬於比較無害的「原發性頭痛」，也就是「找不到明確病因」的頭痛，雖然發作起來很讓人崩潰，但是跟腫瘤沒有關係，不會有生命危險。

但是如果你發現自己的頭痛症狀，跟以前不太一樣；又或是只要用力咳嗽、打噴嚏，就會引發頭痛，再加上還出現發燒、體重莫名變輕、手腳無力等等現象的話，你可能就要先暫停這支影片，趕快去看醫生啦！這可能是由其他疾病造成的「次發性頭痛」，像是腦腫瘤、腦出血、青光眼，這些名稱聽起來很嚇人的病，都可能造成次發性頭痛。所以如果你有上面這些症狀，別再忍耐了，趕快找神經內科、頭痛專門門診掛號才是正解！

如果你已經確認「次發性頭痛」不是你的頭痛類型，那麼恭喜你，現在只要專心找出自己是「原發性頭痛」裡的哪個狀況就行了。但是修但幾勒，剛剛不是才說過，原發性頭痛常常找不到原因嗎？其實啊，原發性頭痛雖然很難找到原因，但是根據痛的地方、發作次數與時間、症狀等等，還是可以讓我們找到一些線索來緩解不舒服。

簡單來說，原發性頭痛可以再分成緊縮性頭痛、偏頭痛還有叢發性頭痛。先從「緊縮性頭痛」開始說起。這種類型是成年人最常見的頭痛原因，出現的時候會讓頭部兩側有緊繃、被壓迫的感覺，但是身體活動的時候，不會讓頭痛的程度增加，也不會讓人想吐。至於緊縮性頭痛為什麼是最常見的頭痛，原因很簡單，因為現代人壓力實在太大啦，在我們覺得緊張或有壓力的時候，緊縮性頭痛就會跟著出現。好在既然是緊張引起的，那只要是能夠讓人放鬆的方法，像是按摩緊繃的肌肉、熱敷、做一些伸展運動，都可以讓緊縮型頭痛好一點。

至於偏頭痛和叢發性頭痛，這兩種頭痛的發生機率，跟性別就有一些關係了。當這兩種頭痛急性發作時要怎麼處理？止痛藥又該怎麼吃？趕快點進影片，來看看答案是什麼吧！

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特別感謝 台東基督教醫院神經內科 施昱丞主治醫師 擔任諮詢顧問

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範