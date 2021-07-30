【醫鍵解壓縮】S1EP01｜大胃王這麼能吃，到底是真的吃不飽，還是胃特別大？

大胃王食量驚人，不過他們真的胃特別大，才可以吃下這個多東西嗎？那些大胃王比賽的紀錄，到底會不會有上限呢？

文：陳韻安

說到大胃王，就不能不提一年一度的奈森熱狗大胃王比賽。這個從1972年開始舉辦的比賽，每年在美國國慶日盛大舉行。在切斯納特（Joey Chestnut）於2020年刷新世界紀錄後，許多人都相當好奇，2021年的大胃王冠軍，是否能夠突破極限。而切斯納特也沒讓大家失望，2021年他吃下76個熱狗堡——比去年多一個，再次刷新個人與世界紀錄。

不過話說回來，在看熱鬧的同時，你是否想過，大胃王到底為什麼可以吃下那麼多東西？這種讓吃到飽餐廳敬而遠之的能力，是天賦異稟，還是後天苦練出來的呢？

胃的位置大約在腹部的左上方，是負責儲藏和消化食物的器官。在我們大快朵頤的時候，食物會經過口腔、咽喉、食道，然後到達胃這個轉運站。不過，食物進入胃之後，胃分泌的胃酸、胃蛋白酶，會把大塊食物分解成小分子，成為更好吸收的樣子，才接著前往下一站——小腸。

但是要讓食物小分子順利前往小腸，光靠胃酸和胃蛋白酶還不夠，要再加上胃部的擴張和收縮，才能讓小分子分批進入小腸。而胃可以這麼伸縮自如，並不是吃了橡膠果實，最大功臣其實是胃壁上的三層平滑肌。平滑肌的彈性極佳，大幅度的膨脹或收縮都不是問題。食物進到胃的時候，平滑肌就會拉長好容納食物，之後再經過不斷的擴張與收縮，讓食物往小腸移動。

但是說了這麼多，大胃王的胃到底大在哪裡？每年舉辦的大胃王比賽，成績會有上限嗎？像切斯納特這樣的魔人，經常讓胃過度膨脹，又可能面臨什麼危險呢？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！

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核稿編輯：楊士範

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