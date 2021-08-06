【醫鍵解壓縮】S1EP02｜花香聞起來卻像大便？為什麼會產生「嗅覺障礙」？

「嗅覺障礙」是COVID-19帶來的症狀之一，而不論是花香聞起來可能像大便的「嗅覺倒錯」，或是會聞到不存在味道的「幻嗅症」，「不能聞到正確的味道」這件事，對人際關係、生活都會帶來極大的困擾。

文：高丞澔

花是香的、大便是臭的、咖啡的醇香味、硬幣的銅臭味，在我們生活周遭中，充滿了各種不同的味道，嗅覺也跟我們的心情和記憶有緊密的關係。

讓我們想像一個情境：你到餐廳用餐，服務生為你送上餐點時，你聞到一股熟悉的煎烤肉香味，這個味道也讓你感到開心，因為你最愛吃的牛排送來了。但如果送來的牛排是臭酸味的話，你應該會感到很困惑，這份牛排是不是變質了？

為什麼我們聞得到味道？嗅覺又是如何影響我們的心情和記憶？

我們之所以能聞到味道，這是因為我們的鼻腔頂端有一層嗅覺上皮黏膜，布滿了能探測氣味的鼻纖毛，當氣味分子飄進鼻子中，附著到鼻纖毛時，鼻纖毛的嗅覺受體會跟分子結合，將偵測的氣味訊號傳遞到大腦額葉的嗅球區。

訊號到達嗅覺區後，嗅球將訊號做加工處理，最後會把它傳到嗅覺皮質區中，這時我們不只能感應到這個氣味，負責情緒的杏仁核、掌管記憶的海馬迴也會做出反應，讓我們能根據過往的情感和記憶，更具體的辨識這個味道是什麼。

嗅覺的傳導路徑非常精巧，但在傳導過程中，只要某個環節發生了意外的話，就會讓我們無法接收到真實的味道，產生嗅覺障礙。

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核稿編輯：楊士範