【醫鍵解壓縮】S1EP03｜全球只有100多例，外國口音綜合症究竟是什麼？

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全球只有100多例的「外國口音綜合症」，並不是講話有外國腔這麼簡單而已，患者不僅說話音調、組成句子、母音轉換可能有障礙，甚至可能影響自我認同。
文：陳韻安
許多國外演員為了融入角色，都練就了一身自由切換不同口音的本領，才能讓美國漫畫英雄蝙蝠俠，不會因為演員克里斯汀貝爾是英國人，就一口英國腔讓人出戲。不過，世界上竟然有一種疾病，會讓患者一夕之間，就外國口音上身，而且幾乎不可能切換回原本的腔調，這到底是怎麼回事呢？
外國口音綜合症（Foreign Accent Syndrome, FAS）其實不是真的讓人有外國口音，只是在旁人聽起來，患者講話的確會有一點異國風情。造成這個症狀的原因有很多，根據目前已知的100多個案例，FAS多半是因為中風、創傷性腦損傷、腦腫瘤，或多發性硬化症等神經疾病所導致。另外也有一些研究指出，外國口音綜合症的症狀，也可能和患者本身患有思覺失調症、憂鬱症和轉化症等精神健康問題有關。
這些患者的大腦可能有部分區域出現異常，像是運動皮質、運動前皮質或基底核，和大腦前額葉裡對語言產出格外重要的布洛卡氏區。另一種可能，則是掌管動作協調的小腦受到影響。
根據受傷位置的不同，這些患者在說話時會沒辦法好好控制音調、音節或發音，不但子音、母音轉換會成為問題，甚至還會用一些奇特的方式來使用嘴巴、舌頭和下顎的肌肉。也有一些患者在組合句子時，發生順序錯亂的狀況。
如果只是說話變得有點怪腔怪調，好像也無傷大雅，不過卻有患者分享，外國口音綜合症對他的工作、日常生活，甚至是自我認同，都造成顯著的影響，為什麼口音改變會帶來這麼嚴重的後果？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！
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延伸閱讀
影片參考資料
- What is foreign accent syndrome，MEDICAL NEWS TODAY
- The Mysteries of Foreign-Accent Syndrome，The Atlantic
- Speech in the foreign accent syndrome: differential diagnosis between organic and functional cases，Dement Neuropsychol
- Cognitive Behavioral Therapy for Foreign Accent Syndrome: A Single-Case Experimental Design，SAGE Journals
- Neurological Aspects of Foreign Accent Syndrome in Stroke Patients，Journal of Communication Disorders
- Foreign Accent Syndrome As a Psychogenic Disorder: A Review，Front Hum Neurosci
- Foreign Accent Syndrome – Symptoms, Causes, Diagnosis and Treatment，Prime Health Channel
- 外國口音綜合症的嚴重心理影響，BBC英倫網
核稿編輯：楊士範
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