【醫鍵解壓縮】S1EP04｜為什麼會有耳垢？耳垢真的只是廢物嗎？

耳垢對大部分的人來說，可能只是沒什麼用的身體代謝物，不過這個不起眼的小東西，其實有保護耳道以及殺菌的功能。

文：高丞澔

你有掏過耳朵嗎？掏耳朵讓人感到很舒服，長輩也常跟我們說要把耳垢給挖出來，不然它們會把耳朵給堵住。不過你是否有想過，為什麼我們耳朵裡會不斷產生耳垢？而醫生又是為什麼不建議我們挖耳朵？把這些藏在耳朵中討人厭的小東西挖出來，難道真的不好嗎？

Photo Credit: TNL節目組

我們的外耳道皮膚上佈滿了毛囊跟腺體，腺體分泌各種代謝物質，像是體內激素、荷爾蒙、油脂等等，它們會跟老舊的表皮細胞、脫落的毛髮結合後，形成一粒一粒塊狀物，也就是我們所說的耳垢。

從成份來看，耳垢的確是我們身體的代謝產物，但如果你認為它就是廢物的話，那可就大錯特錯了！耳垢可以攔截各種外來物質，讓誤闖耳朵中的細菌、灰塵、小昆蟲不會跑到更深處，耳垢中的油性物質也可以滋潤外耳道，為皮膚鋪上一層防水保濕的保護膜，維持皮膚的濕度。

如果我們每次都把耳朵挖得很乾淨，耳垢無法再供防水保護的話，反而會讓耳道皮膚容易太乾燥而龜裂發癢，或是太潮濕而滋生病菌，外來侵入物也更容易跑進耳內，讓我們的耳朵更容易受傷、發炎和發癢。

但如果我們不掏耳朵的話，耳垢真的不會越積越多嗎？歐洲人的耳垢，又是為什麼長得跟我們不一樣？除了攔截外來物，耳垢還有另一個鮮為人知的必殺技能？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！

【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目，帶你從獵奇的疑問出發，探討跟生活密切相關的有趣醫學冷知識。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我。

新集數每週五晚上7點首播，歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道，新片訊息不錯過！

延伸閱讀

影片參考資料

核稿編輯：楊士範