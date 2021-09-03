【醫鍵解壓縮】S1EP06｜大便雖然噁心，吃下去卻可能對治病很有用？

叫人去「吃大便」可不只是罵人的話，有一種叫做「糞菌移植」（Fecal Microbiota Transplant, FMT）的治療方式，對於困難梭菌（C. difficile）引起的嚴重腹瀉上，有著非常好的療效。

文：陳韻安

想像一下，Blue Monday要上班已經夠憂鬱，結果一進辦公室，發現同事毀了你辛苦完成的1000片拼圖，這時候呈現超級賽亞人狀態的你，是不是很想叫他去吃大便呢？不過，「吃大便」可不只是一句罵人的話，真的有一種叫做「糞菌移植」（Fecal Microbiota Transplant, FMT）的治療方式，在治療困難梭菌（C. difficile）引起的嚴重腹瀉上，有著非常好的療效。為什麼讓人覺得又臭又噁心的大便，可以有這種神奇效果呢？

Photo Credit: TNL節目組

要回答這個問題，得先從困難梭菌造成了什麼傷害說起。

人體的腸道中，住著由細菌（bacteria）、古菌（archaea）、真菌（fungi）等微生物組成的腸道菌群，這些微生物的平衡，是身體維持健康的關鍵之一。不過，人類常用的抗生素，卻會把好菌、壞菌通通殲滅，不只讓腸道菌群失去平衡，更會讓抗生素也殺不死的困難梭菌大量繁殖，讓人發燒、腹痛，嚴重的話還有致命的危險。

就是因為抗生素對困難梭菌也沒有用，才讓醫學界把腦筋動到大便身上。其實大便的成分中，有30%左右是由腸道菌組成，因此就有人想到了用健康者的糞便，把優質的腸道菌送進被困難梭菌佔領的腸道，好讓患者恢復腸道健康的方法，這也就是前面提到的糞菌移植。如果能克服用膠囊「吃」進大便的心理障礙，糞菌移植實在是十分有效的治療方式。

不過神奇的還不只這樣，有些人的大便竟然特別有效？居然還有「糞便銀行」，專門付錢買大便？想知道便便怎麼變黃金嗎？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！

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核稿編輯：楊士範