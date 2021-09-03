【醫鍵解壓縮】S1EP06｜大便雖然噁心，吃下去卻可能對治病很有用？

我們想讓你知道的是
叫人去「吃大便」可不只是罵人的話，有一種叫做「糞菌移植」（Fecal Microbiota Transplant, FMT）的治療方式，對於困難梭菌（C. difficile）引起的嚴重腹瀉上，有著非常好的療效。
文：陳韻安
想像一下，Blue Monday要上班已經夠憂鬱，結果一進辦公室，發現同事毀了你辛苦完成的1000片拼圖，這時候呈現超級賽亞人狀態的你，是不是很想叫他去吃大便呢？不過，「吃大便」可不只是一句罵人的話，真的有一種叫做「糞菌移植」（Fecal Microbiota Transplant, FMT）的治療方式，在治療困難梭菌（C. difficile）引起的嚴重腹瀉上，有著非常好的療效。為什麼讓人覺得又臭又噁心的大便，可以有這種神奇效果呢？
要回答這個問題，得先從困難梭菌造成了什麼傷害說起。
人體的腸道中，住著由細菌（bacteria）、古菌（archaea）、真菌（fungi）等微生物組成的腸道菌群，這些微生物的平衡，是身體維持健康的關鍵之一。不過，人類常用的抗生素，卻會把好菌、壞菌通通殲滅，不只讓腸道菌群失去平衡，更會讓抗生素也殺不死的困難梭菌大量繁殖，讓人發燒、腹痛，嚴重的話還有致命的危險。
就是因為抗生素對困難梭菌也沒有用，才讓醫學界把腦筋動到大便身上。其實大便的成分中，有30%左右是由腸道菌組成，因此就有人想到了用健康者的糞便，把優質的腸道菌送進被困難梭菌佔領的腸道，好讓患者恢復腸道健康的方法，這也就是前面提到的糞菌移植。如果能克服用膠囊「吃」進大便的心理障礙，糞菌移植實在是十分有效的治療方式。
不過神奇的還不只這樣，有些人的大便竟然特別有效？居然還有「糞便銀行」，專門付錢買大便？想知道便便怎麼變黃金嗎？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！
【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目，帶你從獵奇的疑問出發，探討跟生活密切相關的有趣醫學冷知識。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我。
新集數每週五晚上7點首播，歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道，新片訊息不錯過！
延伸閱讀
- 因為「糞菌移植」，「尼這種症頭要吃五天大便才會好」不算侮辱
- 關鍵醫學院S3E5：《我們只有10％是人類》打破你對細菌的壞印象
- 為什麼原本可以吃現在卻禁用了？從「糞腸球菌」看補充益生菌之道
- 「超級捐糞英雄」：有些人的便便就是高人一等
- 關鍵醫學院S2E8：叫人去「吃大便」，有時候是為了救他一命
影片參考資料
- Fecal microbiota transplantation beyond Clostridioides difficile infection，EBioMedicine
- The gut microbiota — masters of host development and physiolog，Nature Reviews Microbiology
- 《一顆屁的科學》，2019 年 7 月，時報出版。
- The Super-Donor Phenomenon in Fecal Microbiota Transplantation，Front Cell Infect Microbiol
- 「腸」處過人 研究：世界上真的有「超級大便捐贈者」，地球圖輯隊
- OpenBiome Official Website
- Poop with Purpose Official Website
- 潘懷宗／糞便能治病 糞便做成的藥物甚至能治癒癌症？ ，元氣網
- OpenBiome Quality & Safety Program
- 聆聽腸胃告訴你的「訊號」：掌握影響身心健康的關，張振榕胃腸肝膽科診所
- 帕金森氏症可能源自腸道！出現長期便秘、手抖、肢體僵硬 3 前兆快就醫，Heho健康
- 改善腸道 自閉兒症狀可減，自由時報
核稿編輯：楊士範
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。