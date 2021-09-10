【醫鍵解壓縮】S1EP07｜哈啾！你知道噴嚏是怎麼誕生的嗎？為什麼有些人見光就打噴嚏？

打噴嚏是身體抵抗細菌、異物入侵的第一道防線，不過對有些人來說，除了灰塵、異物等常見的過敏原會讓人打噴嚏，「看到陽光」也是引發噴嚏的原因之一。

文：陳韻安

你是否曾經在嚴肅安靜的正式場合，突然感到一陣想打噴嚏的衝動？To be or not to be，恐怕有時候用意志力，也無法控制這突如其來的噴嚏。你可能會覺得，老是不挑場合出現的噴嚏，除了帶來尷尬好像沒其他功用？然而，打噴嚏其實是身體抵抗細菌、異物入侵的第一道防線，而這道防線又是怎麼啟動的呢？

Photo Credit: TNL節目組

不管是灰塵還是異物，噴嚏的誕生，從鼻黏膜接收到外在刺激時開始啟動。這些刺激會傳到鼻纖毛，再經過三叉神經傳到腦幹外側腦髓區的噴嚏中樞。接著會進一步觸發兩個不同的神經訊號，一個通過運動神經，到達咽、喉和呼吸肌，讓我們打噴嚏。另一個訊號，則是透過副交感神經傳出去，增加鼻涕和淚液的分泌，讓我們不只打噴嚏，還會眼淚汪汪或流鼻水。當大力打出噴嚏時，水、黏液和空氣，會以每小時160公里、比台鐵自強號還快的高速，從鼻腔和口腔衝出來，變成數不清的飛沫，好排除過敏原或是其他髒東西。

如果打噴嚏的時速這麼快，那這個瞬間噴發的壓力，會不會讓一些不該出來的東西被噴出......像是眼球？竟然還有有一群ACHOO（autosomal dominant compelling helio-ophthalmic outburst syndrome）患者，被引發噴嚏的關鍵，不是過敏原，而是陽光？這到底是怎麼回事呢？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！

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核稿編輯：楊士範