【醫鍵解壓縮】S1EP07｜哈啾！你知道噴嚏是怎麼誕生的嗎？為什麼有些人見光就打噴嚏？

文:陳韻安

你是否曾經在嚴肅安靜的正式場合,突然感到一陣想打噴嚏的衝動?To be or not to be,恐怕有時候用意志力,也無法控制這突如其來的噴嚏。你可能會覺得,老是不挑場合出現的噴嚏,除了帶來尷尬好像沒其他功用?然而,打噴嚏其實是身體抵抗細菌、異物入侵的第一道防線,而這道防線又是怎麼啟動的呢?

Photo Credit: TNL節目組

不管是灰塵還是異物,噴嚏的誕生,從鼻黏膜接收到外在刺激時開始啟動。這些刺激會傳到鼻纖毛,再經過三叉神經傳到腦幹外側腦髓區的噴嚏中樞。接著會進一步觸發兩個不同的神經訊號,一個通過運動神經,到達咽、喉和呼吸肌,讓我們打噴嚏。另一個訊號,則是透過副交感神經傳出去,增加鼻涕和淚液的分泌,讓我們不只打噴嚏,還會眼淚汪汪或流鼻水。當大力打出噴嚏時,水、黏液和空氣,會以每小時160公里、比台鐵自強號還快的高速,從鼻腔和口腔衝出來,變成數不清的飛沫,好排除過敏原或是其他髒東西。

如果打噴嚏的時速這麼快,那這個瞬間噴發的壓力,會不會讓一些不該出來的東西被噴出......像是眼球?竟然還有有一群ACHOO(autosomal dominant compelling helio-ophthalmic outburst syndrome)患者,被引發噴嚏的關鍵,不是過敏原,而是陽光?這到底是怎麼回事呢?趕快點進影片,讓你醫鍵解壓縮!

【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目,帶你從獵奇的疑問出發,探討跟生活密切相關的有趣醫學冷知識。趕快點進來看看吧!完整節目列表請點我。

新集數每週五晚上7點首播,歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道,新片訊息不錯過!

延伸閱讀

影片參考資料

核稿編輯:楊士範