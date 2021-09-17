【醫鍵解壓縮】S1EP08｜躺著能賺57萬！為期60天NASA的太空實驗在做什麼？

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NASA為首的太空研究單位，曾經提供高額費用，徵求自願者參與臥床兩個月的實驗。「躺著賺」看起來令人人心動，實際上長時間臥床，卻會對身體各部位都帶來負面影響。
文：陳韻安
「躺著賺」這麼好康的事情，在現實生活中不但真實存在，而且金主竟然是美國太空總署（NASA）？
為了研究微重力對太空人的影響，NASA和歐洲太空總署（ESA）長期以來，數次徵招「有志之士」參與實驗，只不過這個實驗看起來很另類—受試者在兩個月的實驗期間，不管要吃飯、看書、打電動，做任何事情都得躺在床上，以頭低腳高、傾斜6度的狀態進行。
雖然躺兩個月，就可以得到當時折合台幣約57萬元的高額酬勞，但是臥床這麼長一段時間，不管是對皮膚、肌肉、骨骼，或是心臟、腸胃的運作，全身上下裡裡外外，都會造成不同的影響。舉例來說，長時間的臥床，很可能會提高血管受損與產生血塊的風險，當血塊崩裂進到肺部，就可能導致危險的肺栓塞（pulmonary embolism），這可是致死率高達30%的隱形殺手！
話雖這麼說，歷年來參與NASA實驗的勇者可不少，他們的57萬元，又是付出了什麼代價才得到的呢？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！
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延伸閱讀
影片參考資料
- NASA Analog Missions
- DLR blog
- DLR, NASA and ESA launch the joint bed-rest study AGBRESA，DLR
- NASA will pay you $19,000 to stay in bed for 2 months—but it sounds like a miserable experience，CNBC
- 躺著賺58萬你要不要？人工重力臥床實驗，NASA在找你，康健
- 認識壓瘡，台中榮民總醫院護理部編印
- Preventing Diabetes，John Muir Health
- Deleterious effects of prolonged bed rest on the body systems of the elderly - a review，SciELO
- Why Is It A Bad Idea To Stay In Bed For Too Long?，Science ABC
- Despite side effects, bed rest still common for high-risk pregnancy，UNIVERSITY of WISCONSIN–MADISON
- How I Felt After 70 Days of Lying in Bed for Science，VICE
- 漫話科技_在太空中臉居然腫起來了!，科技部《漫話科技》
核稿編輯：楊士範
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