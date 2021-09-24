【醫鍵解壓縮】S1EP09｜刻在你大腦裡的，除了各種知識還有......小時候熱愛的寶可夢？

我們想讓你知道的是
研究認知科學的研究人員，長久以來都很好奇，哪些類型的視覺刺激，是幼年時期接觸後，「有資格」終生留在大腦裡。而風靡全球數十年的寶可夢，竟然完美的滿足實驗條件。
文：陳韻安
說到寶可夢，你可能還對2016年Pokemon Go推出時，塞滿各景點與公園的「抓寶」人潮印象深刻......或是餘悸猶存；2019年的電影「名偵探皮卡丘」上映時，毛茸茸又講著英文的皮卡丘，雖然顛覆了童年印象，卻還是有許多人進電影院「朝聖」。如果不是粉絲，你可能會對這些人願意花大把時間、金錢支持寶可夢系列作品的行為，覺得難以理解。不過這些看似瘋狂的舉動，竟然也對科學研究有幫助？
研究認知科學的研究人員，長久以來都很好奇，人類每天接觸的視覺刺激這麼多，哪些類型的視覺刺激，是幼年時期接觸後，「有資格」終生留在大腦裡，每次看到類似的圖像，都還是可以喚醒大腦的記憶。而從1996年就開始風靡全球的寶可夢，剛好滿足了科學家所需要的實驗條件——這些玩家們顯然是「自願」長時間接觸一樣的視覺刺激，而且這樣人造的圖像，絕對不會出現在日常生活中，排除了從遊戲以外接觸這些圖像的可能性。
實驗找來了11位小時候玩過寶可夢的成人，與另外11位沒有玩過寶可夢的成人做比較。當隨機出現寶可夢圖像時，這些成年後已經不再迷戀寶可夢的大人，相較於沒有玩過的對照組，腦部仍然出現了明顯的反應，並且反應區域都是在大腦的腹側顳葉皮質裡，一個叫做枕顳溝（OTS, occipitotemporal sulcus）的地方。實驗因此可以證明，幼年時的視覺經驗，的確會深深影響成人時，看到同樣視覺刺激時的腦反應。
看到這邊，家長們心中可能會警鈴大作，擔心小朋友過度沈迷在遊戲上，大腦因此塞滿了與學習無關的內容。其實，要能夠辨認五、六百種寶可夢角色，大腦要花費的資源，可能沒有想像的多。至少早在2005年的一項實驗中，科學家就發現，在大腦的1000億個神經元中，只需要單一神經元，就可以認得珍妮佛・安妮斯頓。這又是怎麼一回事呢？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！
【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目，帶你從獵奇的疑問出發，探討跟生活密切相關的有趣醫學冷知識。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我。
新集數每週五晚上7點首播，歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道，新片訊息不錯過！
延伸閱讀
影片參考資料
- The functional architecture of the ventral temporal cortex and its role in categorization，Nature Reviews Neuroscience
- Extensive childhood experience with Pokémon suggests eccentricity drives organization of visual cortex，NATURE HUMAN BEHAVIOUR
- 和精靈寶可夢一起長大讓你腦部有「寶可夢專區」？兒童期的刺激如何影響大腦視覺辨識，泛科學
- Why your brain has a Jennifer Aniston cell，New Scientist
- 一個神經元認一張臉，科學人
- Adults Who Played Pokémon Extensively In Childhood Have A Pokémon-Sensitive Region In Their Visual Cortex，Research Digest
- Discrimination Training Alters Object Representations in Human Extrastriate Cortex，Journal of Neuroscience
- Domain-general and domain-specific neural changes underlying visual expertise，NeuroImage
核稿編輯：楊士範
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。