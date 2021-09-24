【醫鍵解壓縮】S1EP09｜刻在你大腦裡的，除了各種知識還有......小時候熱愛的寶可夢？

研究認知科學的研究人員，長久以來都很好奇，哪些類型的視覺刺激，是幼年時期接觸後，「有資格」終生留在大腦裡。而風靡全球數十年的寶可夢，竟然完美的滿足實驗條件。

文：陳韻安

說到寶可夢，你可能還對2016年Pokemon Go推出時，塞滿各景點與公園的「抓寶」人潮印象深刻......或是餘悸猶存；2019年的電影「名偵探皮卡丘」上映時，毛茸茸又講著英文的皮卡丘，雖然顛覆了童年印象，卻還是有許多人進電影院「朝聖」。如果不是粉絲，你可能會對這些人願意花大把時間、金錢支持寶可夢系列作品的行為，覺得難以理解。不過這些看似瘋狂的舉動，竟然也對科學研究有幫助？

研究認知科學的研究人員，長久以來都很好奇，人類每天接觸的視覺刺激這麼多，哪些類型的視覺刺激，是幼年時期接觸後，「有資格」終生留在大腦裡，每次看到類似的圖像，都還是可以喚醒大腦的記憶。而從1996年就開始風靡全球的寶可夢，剛好滿足了科學家所需要的實驗條件——這些玩家們顯然是「自願」長時間接觸一樣的視覺刺激，而且這樣人造的圖像，絕對不會出現在日常生活中，排除了從遊戲以外接觸這些圖像的可能性。

實驗找來了11位小時候玩過寶可夢的成人，與另外11位沒有玩過寶可夢的成人做比較。當隨機出現寶可夢圖像時，這些成年後已經不再迷戀寶可夢的大人，相較於沒有玩過的對照組，腦部仍然出現了明顯的反應，並且反應區域都是在大腦的腹側顳葉皮質裡，一個叫做枕顳溝（OTS, occipitotemporal sulcus）的地方。實驗因此可以證明，幼年時的視覺經驗，的確會深深影響成人時，看到同樣視覺刺激時的腦反應。

看到這邊，家長們心中可能會警鈴大作，擔心小朋友過度沈迷在遊戲上，大腦因此塞滿了與學習無關的內容。其實，要能夠辨認五、六百種寶可夢角色，大腦要花費的資源，可能沒有想像的多。至少早在2005年的一項實驗中，科學家就發現，在大腦的1000億個神經元中，只需要單一神經元，就可以認得珍妮佛・安妮斯頓。這又是怎麼一回事呢？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！

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核稿編輯：楊士範