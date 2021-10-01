【醫鍵解壓縮】S1EP10｜除了聽不清楚，單側聽損對生活還有哪些困擾？

單側聽損，指的是一邊聽力正常，可以聽到小於15分貝音量，另一邊因為聽力缺失，導致要至少25分貝以上的聲音，才聽得見的狀況。單側聽損的成因包含先天與後天因素，不分年齡層，都有可能成為單側聽損患者。

文：陳韻安

你可能會覺得聽不清楚，是老年人的專利，然而，因為單側聽力缺失而造成的聽力受損，其實比大眾想像的更普遍。

所謂單側聽損，指的是一邊聽力正常，可以聽到小於15分貝音量，另一邊因為聽力缺失，導致要至少25分貝以上的聲音，才聽得見的狀況。單側聽損的成因包含先天與後天因素，不分年齡層，都有可能成為單側聽損患者。而如果是出生時便有單側聽損症狀的嬰幼兒，因為表達能力有限，往往需要花費更多時間才能發現不對勁，再加上3歲以前是嬰幼兒聽力發展的黃金階段，如果不能及時治療，對患者的聽覺神經發育會造成永久性的影響。

到了學齡或是成年階段，單側聽損對患者造成的影響，可能更加複雜。除了因為聽不清楚，使得資訊吸收、溝通，或是人際互動可能受到影響之外，單邊的聽力缺失，也會影響對聲音來源的判斷力，過馬路、閃躲車輛等直覺反應，也會比不上一般人。

2021年時，在相關團體呼籲下，身心障礙法規的修正也放寬了規定，而這樣的調整卻對患者沒有太大幫助，這又是為什麼呢？趕快點進影片，一起了解單側聽損這個議題！

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核稿編輯：楊士範