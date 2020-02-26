企業防疫開放在家工作，全球百大企業選用的Microsoft Teams如何實現遠端協作？

近期的肺炎疫情改變了很多事，除了口罩成為熱門話題，在家上班更成為企業主必須面對的議題，而Microsoft Teams協作平台或許就是企業主的最佳對策。

新型冠狀病毒（2019-nCoV）引爆防疫話題，為了避免群聚感染的風險，除了人人自危、口罩與酒精供不應求之外，教育部及部分大專院校也相繼宣布延後開學，勞動部亦提出配套，讓國小以下學童家長可請防疫假，企業主必須配合准假。

延後開學造成許多家長及企業的困擾；又或者有旅遊史、接觸史的民眾，也必須居家隔離，保護自己保護他人。此時，遠程辦公、行動辦公正是兼顧工作與家庭，並確保自身健康的最佳選擇。

或許是時候走入更有彈性的遠端辦公時代了

Photo Credit：TNL Brand Studio

病毒帶來恐慌，卻也可能帶來新的改變。或許這正是時候讓企業思考該如何善用科技工具、邁入遠端辦公時代了。遠端辦公擁有多項好處，除了在非常時期具有隔離防疫作用之外，也讓工作者更具備時間、空間安排的彈性；對企業而言，更是減少空間成本的好方法。

微軟Office 365可以說是整合一間公司所有的辦公需求於雲端，尤其是Microsoft Teams企業協作平台，能讓員工之間的溝通暢通無阻，無論是基本傳訊、資料傳遞、視訊會議等，皆可創造比擬面對面的討論效果。

#訊息公告功能

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Microsoft Teams作為Office 365最關鍵的溝通平台，在疫情政策不斷更新的防疫期間，主管可善用Microsoft Teams將資訊整合於一處並即時互動交流的特性，在第一時間與員工宣達最新資訊與注意事項，如：辦公大樓管制、員工健康管理、公司防疫照顧假相關措施等。

#問卷功能

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為了更充分掌握員工的健康狀況，企業主可透過Microsoft Forms問卷功能進行調查，例如：旅遊史、接觸史，或是否有感冒症狀。Microsoft Forms亦會自動將問卷回應彙整成清晰圖表，供企業主觀察、分析，並適時提出因應對策。

遠端辦公所需要的工具，它都包辦了

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在防疫期間，企業除了可善用Microsoft Teams關懷員工之外，回到工作本身，Microsoft Teams也能提升相當程度的工作效率。談到遠端辦公的過程中，使用者最在意的功能不外乎是：如何更有效的參與遠端協作？如何保證團隊在遠端協作中的效率和品質？怎麼保證溝通過程中的企業資料安全？以上這些問題，Office 365 都提供了實用的解決方案。

#1TB超大雲端空間

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遠端傳遞資料最仰賴雲端空間，微軟的OneDrive for Business不僅可以與同事分享共用檔案，也能共同協作編輯，工作進度不必受限拖延。企業版更是提供至少1TB的雲端大空間，讓企業用戶可以安心盡情地共享以及保存檔案。

#視訊黑科技

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遠距會議最需要的語音／視訊通話，Microsoft Teams當然也有。分散各地的成員，可以輕鬆發起線上會議進行專案討論及溝通協調，並體驗Microsoft Teams許多實用的黑科技。除了有共享畫面可以方便討論與協作之外，Microsoft Teams也結合虛擬白板功能，讓與會者可以快速記錄會議重點。更令人眼睛為之一亮的，是模糊背景的視訊功能，讓成員不受背景因素干擾，更可維護個人空間隱私；另外在Roadmap上，除了基本的背景模糊，也能換上自訂的圖片，讓視訊會議更多元有趣。

#串接微軟第一方及第三方工具

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在Office 365的各種工具支持下，Microsoft Teams儼然成為「一站式工作平台」，完成所有工作所需。除了使用微軟內部的功能，Microsoft Teams也可以串接微軟第一方或其他第三方工具，例如透過Power Apps自訂應用程式，讓工作更加智慧化、流程更順暢。

企業版加強安全性＆合規性，免費試用一個月

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隨著疫情持續擴散，防疫隔離工作不容輕忽，Microsoft Teams不只能輕鬆完成視訊會議，還能即時錄製影音內容，並放上企業專屬的Microsoft Stream影音平台，讓在家工作的員工也能隨時掌握跨部門會議或任何工作進度。

Photo Credit：Microsoft Microsoft Stream企業專屬影音平台

事實上，Microsoft Teams最大的優勢在於系統的完整性與安全性。在Office 365的多功能整合下，企業透過Microsoft Teams協作，不僅提升工作效率、協助企業成長以及資安管控，在抗疫期間更是不可或缺的行動辦公室。

值得一提的是，微軟具備世界級的安全性與合規性的解決方案，能協助使用者控管和保護敏感性資料，滿足數據安全的需求。為了幫助企業更加善用工具、進而帶動成長，微軟及合作夥伴也提供了Office 365的部署培訓，對於企業內部員工來說，也是很珍貴的一場科技教育訓練。

儘管疫情使人擔憂，但換個角度想，這或許是時候走入更有效率的遠端辦公時代。微軟提供了企業版一個月的免費試用，不妨立即申請體驗。

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