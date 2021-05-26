防疫期間不得不進辦公室？特派員直擊全國三級警戒下，科技龍頭產業如何遠端辦公

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防疫期間，企業該有哪些防疫措施？面對「遠端辦公」的需求又有哪些應對方式？關鍵評論網Brand Studio特派員前進「台灣微軟」辦公室，一探究竟。
（備註：影音的拍攝時間為 2020 年 3 月。）
COVID-19在台灣蔓延，本土疫情嚴峻，為了降低人與人之間的接觸密度，衛福部發布全國三級警戒，也迅速上線許多應對措施，例如：數位政委唐鳳推出超簡易上手的「簡訊實聯制」QR Code系統。
愈是在非常時期，愈能夠考驗人們的創新與應變能力。拜科技之賜，今時今日面對病毒的侵擾時，企業還是能夠持續營運、創造成長。早在2020年COVID-19剛開始延燒之際，關鍵評論網Brand Studio特派員就走入「台灣微軟」辦公室，透過實際到訪的影片，向科技龍頭產業的防疫措施取經，也幫助企業了解，面對「遠端辦公」需求有哪些應對方式。
完善的企業防疫措施，從最基本的關懷做起
一走進台灣微軟的辦公室，櫃檯人員便會協助測量額溫、噴酒精做手部消毒，並且填寫訪客資料，以了解訪客來歷。在防疫期間則特別針對旅遊史、接觸史、體溫等進行查問，以便後續追蹤。
在「口罩如鈔票」的防疫期間，微軟更提供了一項再實用不過的員工福利：如果有配戴口罩需求，員工皆可臨櫃憑員工證領取一只口罩，以保護公司同仁的健康。
不過，除了這些基本的員工關懷、硬體防疫細節，面對必須居家隔離上班、或跨國協作的需求時，微軟又有什麼解決方案呢？
協作工具這麼多，市佔成長率不斷上升的Microsoft Teams有何吸引力？
疫情延燒，為了避免人群接觸，「遠端辦公」成為熱門話題。談到遠端辦公的網路協作工具，市面上的產品五花八門。其中，最引人注意的就是Microsoft Teams，許多百大企業用戶的信賴，市佔成長率不斷節節高升。目前Microsoft Teams全球每日活躍用戶數已突破1.45億（2021/4月），使用Microsoft Teams開會的時間相較去年成長 2.5 倍，特別是台灣這一年來商用Teams用戶更成長6倍之多，顯示遠距或行動辦公也逐漸成為新常態。
究竟微軟工具有什麼神秘吸引力？作為全球科技龍頭，又是跨國企業的微軟，在特派員的直擊下，由台灣微軟Microsoft 365 產品行銷經理Tiffany示範遠端辦公的優勢與效益。
＃即時公告
擁有上百位員工的微軟，由於各種業務、洽公需求，在公司自有的科技軟體支持下，其實很早就有遠端辦公的文化。而在肺炎防疫期間，員工更加善用Microsoft Teams企業協作平台，進行聊天、會議、通話、共同作業等工作。
對於HR／行政部門而言，Microsoft Teams就是很好的即時公告欄，可向全公司佈達重要的訊息。尤其防疫期間，諸多因應措施如：大樓的防疫注意事項、個人申請防疫假辦法等，都能透過Microsoft Teams即時推播訊息的特性，讓員工第一時間得知公告消息。
＃背景模糊
除了基本的一對一、一對多視訊通話，Microsoft Teams還有一項令人驚豔的黑科技——智慧虛擬背景功能，也就是可以模糊背景，或替換上不同的場景圖片，保護參與視訊者的空間隱私，又不讓背景搶走了會議焦點。
＃共享畫面＆虛擬白板
在會議進行的過程中，Tiffany也示範了如何共享畫面，讓與會者可以同步查看同一份資料。此外，Microsoft Teams還有虛擬白板的功能，顧名思義就是一塊線上共同協作的白板，與會者能即時在白板上記錄、塗寫，非常適合Brainstorming（腦力激盪）時使用。透過使用數位工具，有效縮小實體和虛擬會議的差距。
＃影音專屬平台
為了讓無法即時參與視訊會議的員工，也能得到第一手會議訊息，Microsoft Teams亦有錄製線上會議的功能。只要在會議開始時按下「錄製」鍵，待會議結束後，這段會議記錄影片便會自動上傳到企業的專屬影音平台——Microsoft Stream，供員工記錄或是之後回看。
落實防疫隔離，預見遠端辦公時代
在Microsoft Teams的協助下，可見遠端辦公早已不是窒礙難行的企業難題。除了在非常時期如隔離防疫期間，讓工作者有更多時間、空間安排的彈性之外，對企業而言，更是減少空間成本的好方法。在完善的軟體功能支援下，一套Office 365可能還比實體辦公室能完成的任務更多元，也更有效率。
除了預見遠端辦公時代的到來，回到這次的直擊主題——「企業防疫策略」，也可以看到一個企業如何把關每個工作細節、落實防疫措施。無論是軟體或硬體設備，都能感受到微軟提供給員工最大的關心與協助，相當值得各行各業參考學習。
儘管疫情使人擔憂，但換個角度想，這不正是時候走入更有效率的遠端辦公時代嗎？微軟提供了企業版一個月的免費試用，不妨立即申請體驗。
專題下則文章：
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