抗疫時代的遠端辦公策略：微軟分享十年經驗，互信的企業文化是基礎

近年來各種天災人禍，讓許多企業紛紛認知到遠端辦公的急迫性與必要性。如今COVID-19讓台灣舉國升級三級警戒，企業更不得不正視「遠端辦公」需求，推動在家上班的科技。但在這之前，擁抱數位轉型的成功關鍵是什麼？

（備註：影片拍攝日期為2020年3月。）

自2019年12月初首例新冠病毒肺炎病例確診後，疫情話題便燃燒至今，台灣有幸度過了一段還算和平的時機，不過就在今年（2021）春夏之際，本土疫情陷入前所未有的重大考驗，不僅全國升級三級警戒，出門必須全程配戴口罩、取消各種集會活動、落實實聯制等，疫情較嚴重的雙北地區也全面禁止餐廳內用，並擴大居家辦公比例。

居家辦公，正是近年來許多企業正在討論的「遠端辦公」模式，顯見疫情迫使台灣企業的數位轉型議題浮上檯面，特別是對於那些習慣以紙本溝通的公司來說，遠端辦公無疑是一項必然的挑戰。

每一次的重大疫情，都在深刻地改變世界。以科技大廠Microsoft（微軟）為例，早在2003年SARS席捲全球之際，Microsoft便認知到遠端辦公的急迫性與必要性；即使沒有疫情迫使，在氣候急遽變遷的近幾十年，位在西雅圖的Microsoft總部，也常因暴風大雪，讓員工難以到達公司上班。自此，Microsoft便致力於研發新科技，幫助人類更有效地完成工作使命。

為了更暸解遠端辦公的好處、管理哲學、推動方式，以及企業如何數位轉型、實現遠端辦公，關鍵評論網Brand Studio邀請知名科技財經主播路怡珍（小路），與台灣微軟首席營運長陳慧蓉（Flora在2020年影片拍攝期間，時任Microsoft 365商務事務群副總經理），直接透過Microsoft Teams視訊會議的方式，進行深入淺出的訪談。

Photo Credit：TNL Brand Studio 科技主播小路透過Microsoft Teams採訪台灣微軟Microsoft 365商務事務群副總經理Flora（現為台灣微軟首席營運長）

十幾年前就開始「遠端辦公」實驗，微軟提出3大好處

科技發展無疑讓工作模式更加靈活。2010年10月，Microsoft的工作應用軟體Office 365問世、2011年6月28日正式上線，翻轉全球無數企業的工作型態，更加速了協作效率，帶動企業成長。

Flora表示，遠端辦公其實有諸多好處：

除了可作為遭遇天災人禍的應變計畫，此外，也不會讓地理距離成為優秀員工加入的阻礙。對於企業主來說，遠端辦公更是節省空間成本的好方法。

Flora也坦言，Microsoft的遠端辦公模式也並非一次到位，而是透過十幾年來不斷地實驗、優化和改善辦公工具而造就的結果。

看不到員工也無妨，「獨立、主動、互信」造就Microsoft「向上管理」哲學

在「見面三分情」的文化下，遠端辦公是否會成為團隊感情的隔閡？小路提出這樣的疑問。Flora則認為，遠端辦公反而讓團隊更珍惜聚會的時光，讓每一次的見面都有高品質的結果。

像是透過定期的Team Building，讓團隊凝聚感情、凝聚共識；或是在會議前安排5～10分鐘的小活動，讓團隊玩在一起、自在的相處，也更了解彼此。當團隊有了溫度，便能帶著理解與共鳴一起成長進步。

Photo Credit：TNL Brand Studio Flora表示即便是遠端辦公，與亞太區的團隊共事仍能有家的感覺

遠端辦公也是讓員工練習更加專注、自律的好機會。過去是由主管主動管理、監督，而在遠端辦公的情境下，員工必須學習獨立自主，主動向主管彙報進度。因此，Flora說：

「其實遠端管理很重要的一件事情是：你要管理你的老闆，也就是『向上管理』。」

主動告知工作進度，會議前列出必須找主管討論的問題，有效率地在短時間的會議中討論、找解方、做決策等。Flora認為，若能善用遠端辦公的平台／工具，那麼資料共享、團隊協作、進行會議等工作，都能比以往更有效率地完成。

遠端辦公、數位轉型成敗的關鍵：建立信任、開放的企業文化

想要啟動遠端辦公模式，台灣在地企業可以怎麼開始？Flora坦言，如果該企業高度仰賴紙張、習慣以書面資料溝通，那麼遠端辦公確實難以一次到位。企業必須第一個思考的是：是否要開始數位轉型？

當然，數位轉型已是不可逆的趨勢。在擁抱數位轉型，讓工作內容、模式都盡可能數位化、雲端化以前，真正的考驗與成功關鍵，在於「企業文化」。

彼得・杜拉克曾說：「Culture eats strategy for breakfast.（文化把策略當早餐吃）」這意味著沒有好的企業文化，再好的營運策略都是徒勞的。

Flora直言，一個好的企業文化包括：如何提供互信的基礎？如何賦能員工？她也提到，現在的員工都是能獨立思考、獨立作業的「智慧工作者」，而企業若要賦能員工、使其盡其所能地發揮才華，除了是信任的文化，也要給予有效的工具支持。

Photo Credit：TNL Brand Studio 好的企業文化須包括互信的基礎

在企業擁有互信的文化基礎後，接著就是找到一個適合的合作夥伴，協助導入安全、有效的數位工具。「這一次的疫情雖然是個危機，但也可能是一個轉機。它讓企業重新思考：如何醞釀好的企業文化，並透過良善的企業文化成就數位轉型，達到永續發展。」Flora說。

防疫迫使企業考慮遠端辦公，卻也看見更多成長的可能性。推動遠端辦公、數位轉型，正是反映與重塑企業文化的好機會。而這也是為什麼，一向尊重每個人都有自己的工作方式、空間自主權，並廣納全球人才的想法、激盪創意火花的Microsoft，總是不遺餘力的協助企業作數位轉型，並以此為使命。

儘管疫情使人擔憂，但換個角度想，這不正是時候走入更有效率的遠端辦公時代嗎？微軟提供了企業版一個月的免費試用，不妨立即申請體驗。

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