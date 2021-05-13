【馬力歐陪你喝一杯】混合辦公模式勢不可擋，企業如何因應？台灣微軟 Microsoft 365 事業部副總經理朱以方的實際經驗談

全球受到疫情影響，遠距辦公或是混合辦公模式成為新常態。在疫情衝擊相對較小的台灣，混合辦公也將成為趨勢，不只為了防疫，也藉此讓企業數位轉型，借助科技工具的力量，使工作不再受到地域限制，甚至更增加效率、驅動組織持續進步。

本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請台灣微軟 Microsoft 365 事業部副總經理朱以方，分享微軟在全球與台灣在地的觀察，以及微軟如何提供混合辦公模式具體的實行策略。收聽管道如下：

在家工作雖然時間彈性，卻有「數位超載」的隱憂？

Photo Credit：TNL Brand Studio

許多國家因為Covid-19的衝擊，已經展開長達一年以上的遠距工作型態。疫情相對穩定的台灣，在2020年上半年疫情剛爆發之際，也有不少企業為了防疫，啟動員工在家上班的模式。一直需要與全球員工共事、開會討論的台灣微軟，早已自備一套遠距辦公的工具，對朱以方而言，使用像是 Microsoft Teams 的一站式生產力溝通平台亦非難事。不過，在疫情初期的六週在家上班體驗，仍讓她發現遠距辦公並沒有想像中容易。

01:33 「在家上班一週後，我竟然覺得快枯萎了？原來看不到同事的孤寂是這樣。」

05:50 整日在家工作，如何為自己建立上、下班的儀式感？

08:40 解決數位超載、視訊疲勞——Microsoft Teams 的超酷新功能，不只人性化還有點可愛

遠距辦公讓員工之間超不熟？Microsoft Teams 如何幫助主管帶新人

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根據微軟工作趨勢指數報告（Work Trend Index），對於初來乍到的Z世代新進員工來說，遠距辦公可能會帶來一個難題，就是如何認識同事、融入這間企業。微軟過去一年的經驗與調查發現，新員工的主管扮演著舉足輕重的角色，在沒有其他同事或職場前輩的協助下，直屬主管是真正協助新人融入公司環境的關鍵。致力於打造無遠弗屆的工作環境、作為一站式生產力溝通平台的 Microsoft Teams，有什麼方式可以打破人際藩籬？

15:15 混合辦公模式雖然是趨勢，但是企業準備好了嗎？

19:22 初入職場就遠端辦公，不曾見過同事的新鮮人如何融入新公司？

數位轉型面臨的資安課題，其實是檢驗企業基礎規範的好時機

資安也是遠端辦公的重要議題之一。畢竟所有工具都數位化了，且因為疫情而緊急啟動遠端辦公的企業，在沒有完善部署環境的情況下，無疑給予駭客侵入的好機會，亦導致過去一年的資安事件密集度、複雜度、規模都比過往更高更大。

「所謂防火牆或零信任的概念，就好比今天你是一個送貨員，你的任務是去國家音樂廳取件。那麼進到表演廳的門口，第一關就是你必須證明你的送貨員身份；接著，要知道為什麼你可以取件，是否有被授權？然後你走到某一層樓，因此必須確認你是否有到該層樓的權限。此外，除了取件的樓層，你沒有權限去其他樓層；除了取件的任務，不能做別的事情。」將微軟針對零信任的現代資安思維具象化，朱以方透過情境比喻，說明資安防護的過程，提供企業採用與效仿。

23:56 微軟針對現代資安思維─零信任及三大關鍵做法的分享：《關鍵1》根據風險高低調整身份認證機制 《關鍵2》只給予最小使用權限 《關鍵3》假定被駭而建立危機處理機制

追求成長必備的企業文化，是保持開放的學習心態

在微軟累積長久資歷的朱以方，其實曾經歷過許多不同的職位。技術出身的她，面臨工作內容的大轉變，總是靠著熱愛學習的特質，讓自己在職場上保持衝勁。因此在節目的尾聲，朱以方也分享了自己如何養成一個「主題式學習」的習慣，讓自己沈浸在某個領域中、全方位學習，以及微軟建構了什麼樣的企業文化，在變化萬千的科技時局中保持領先地位。

30:45 「三年就換一個部門，讓我學會主題式學習」

34:15 「Know it all and learn it all.」的企業文化，也是數位轉型的必備思維

本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期三》系列，這是不定期在週三上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！

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