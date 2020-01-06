【數位轉型私房菜】遠傳打造「大人物」衝多元營收，微軟助力加速數位轉型

「大數據」、「人工智慧」、「物聯網」，這三個名詞幾乎等同於未來趨勢關鍵，誰能掌握其中的技術，無疑就能引領產業的數位變革。

但數位轉型談何容易，遠傳去年從海外電信巨擘AT&T延攬井琪擔任遠傳電信首席轉型長，於今年升任總經理後，全力發展以技術開發為主軸的「大人物」計畫。遠傳今年也為辦公室換上新氣象，透過新的設計裝潢，創造兼具科技感與新創氛圍的工作空間，提升員工間的協作效率，實踐由內而外的數位轉型。

此外，遠傳與微軟簽訂合作，成為生態圈的策略夥伴，不僅技術導入Azure DevOps Services以及Microsoft Teams，提供開發者更多跨區、跨部門的資源運用，還共同舉辦黑客松競賽（Hackathon，又稱駭客松，意指「馬拉松式的科技創作活動」）、開辦雲端認證課程，培養員工迎接數位轉型的技術實力；同時，在確保資料安全的基礎上，雙方更合作共建平台，將電信業海量的資料雲端化，進而降低儲存成本、增加資料的多元應用。

遠傳電信的數位轉型策略：「大、人、物」

「大人物」計畫究竟是什麼？遠傳總經理辦公室協理Marvin表示：

大人物其實就是「大數據」、「人工智慧」、「物聯網」。

Photo Credit：TNL Brand Studio 第四道「數位轉型私房菜」邀請到遠傳總經理辦公室協理Marvin，分享遠傳的「大人物」計畫、內部AI黑客松競賽，以及如何攜手微軟帶動由內到外的數位轉型。

舉例來說，遠傳今年就推出自主研發的CAT（Connect All Things）物聯網平台，讓開發者可以快速地開發物聯網應用服務，「我們在平台上開發出智慧路燈管理系統，透過大數據分析與連網路燈偵測人流，就可以自動控制路燈的亮度，有效節省用電。」

而「人工智慧」同樣也能應用在許多工作與生活層面，例如：一六五反詐騙防制、光纖設備故障預測，或是高風險客戶偵測等。「我們喊出遠傳『大人物』策略，就是希望深耕新經濟領域的核心能力，並培養相關的人才，用『大人物』、雲端與資安技術，提供客戶更豐富的數位服務和企業解決方案。」Marvin分享道。

遠傳攜手微軟，打造由內到外的數位轉型

在數位轉型策略中，遠傳格外重視內部人才培訓，因此與微軟合作共建團隊，透過共同安排教育訓練、獎勵同仁考取證照、舉辦黑客松等多元方式，累積員工在大數據、人工智慧、物聯網方面的技術實力，並導入Azure DevOps Services以及Microsoft Teams等協作工具，提升團隊工作的效率。

2019年2月初的「遠傳AI黑客松競賽」，除了邀請資訊技術人員參與外，遠傳也鼓勵各部門同事參賽，透過短時間內的密集思考與設計過程，激盪創意火花。競賽過程中，微軟投入32位跨部門的AI專家，除了比賽前為遠傳同仁上課、提供線上線下的AI訓練課程，讓大家對於AI技術有更深入的認識之外，比賽中也以自身經驗提供遠傳20組參賽團隊深度的技術指導。

透過短短6天的密集前導訓練與賽程，遠傳員工與微軟專家共同討論了物聯網使用、機器學習服務訓練模型、智慧型助理、流程自動化或智慧型應用程式、影像辨識與物件偵測應用的可行性等，讓遠傳員工發揮各自專長。而像是來自法律、業務等不同部門的員工，也能根據自身所長提供有趣的洞察與切角，將創新的構想落實在工作場域裡的各種情境。

「透過這個活動，參賽員工可以解決一些平常工作中的痛點；加上每個參賽團隊都是由跨部門的同仁所組成，這也讓他們在比賽中培養出了很好的工作默契。即使比賽結束，也能在未來遇到相關問題時找到適合的窗口來幫忙。」Marvin表示，工作上有了共同的語言，就能進行更有效率的溝通，對遠傳在做數位轉型上幫助非常大。

資料雲端化，解決大量存放問題

與微軟合作的優勢，同時也展現在另一項數位轉型過程中。「以數據的存放與整理為例，電信業的資料量每天都在不斷爆增，如果我們維持過往自建資料倉儲的做法，經濟效益只會愈來愈低。所以我們一直在思考，是不是能將資料放上雲端，不只減少成本，也能讓資料更有擴展性、並有效運用。當然最重要的是，上雲端仍要考量到數據安全的問題。」Marvin說。

事實上，將數據放上Azure前，微軟已事先做了驗證性測試，不僅讓資訊能安全地被存放在雲端上，也讓運算資源能彈性運用；配合平台工具的靈活使用，更能提高遠傳團隊接受度和工作效率。

Photo Credit：TNL Brand Studio

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Photo Credit：TNL Brand Studio 遠傳打造全新辦公環境，為數位轉型添戰力

「遠傳原本是以電信業起家，藉由『大人物』計畫以全新的型態來服務大眾，也因為有微軟團隊的協助，讓遠傳迸出不一樣的火花。」Marvin笑說，期待未來能藉由微軟平台，讓數據更有效運用，並透過遠傳提供的創意方式，進一步解決更多中小企業的問題，讓「一加一」終究能「大於二」。