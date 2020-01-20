【數位轉型私房菜】導入微軟技術與企業文化，看見大膽創新的轉型故事

面臨數位轉型浪潮來襲，如何找到最適合的轉型DNA，成為最重要的關鍵。此篇以五個企業數位轉型成功案例，帶你了解數位轉型的關鍵成功要素。

數位浪潮來襲，各大產業無不將「數位轉型」視為未來成功關鍵要素。根據微軟研究發現，開始數位轉型的企業，無論其轉型的藍圖與途徑為何，一旦開始推動數位轉型，後續所能帶入的效益驚人，至少能使該企業提升2成以上的績效。

縱使這股數位轉型趨勢銳不可擋，但在執行面上，真正有開始執行的企業卻不多。

根據研究統計，僅有三分之一的企業正在嘗試數位轉型。

既然數位轉型的利益這麼多，為什麼實際導入的企業卻還不是多數？企業除了在技術應用及軟硬體設備要做到最有效的投資，還需要哪些關鍵能力才能翻轉未來？

為了回答這些問題，微軟特別與關鍵評論網合作，推出《微軟數位轉型私房菜特別報導》，希望藉由一個個企業轉型故事，佐以一道道創新思維菜色，與大家分享企業成功數位轉型的各式策略。而這一集也有別於以往作法，改由關鍵評論網執行長鐘子偉（Joey）上菜，反邀台灣微軟首席營運長何虹（Hedy）為座上賓，聊聊這一季的拍攝心得。

Photo Credit：TNL Brand Studio 微軟數位轉型私房菜第六集，改由關鍵評論網執行長鐘子偉（Joey）上菜，反邀台灣微軟首席營運長何虹（Hedy）為座上賓，聊聊這一季的拍攝心得。

「數位轉型的關鍵，在於企業內部的文化與人才。」

Hedy指出，數位轉型不單單只是資源與技術的導入，企業內部由上而下的集體共識，才是真正影響數位轉型成功與否的第一步。

領導層必須確立目標：數位轉型的目的是什麼？

「領導層必須先確立目標，想想『數位轉型，想達到的是甚麼？』下一步，才是想出策略、具體方法，找到一份動力專注投入執行。」Hedy解釋，決定企業發展的核心關鍵在於「企業文化」，當組織成員形成共同價值觀、擁有相同願景，才能確立出最適合企業發展的目標。

就好像王道銀行，以提升客戶體驗為前提，利用大數據去做使用者行為模式分析，並因應載具的改變，不斷優化使用流程與介面，讓消費者全年都可以隨時隨地使用金融服務，進而讓消費者能夠利用科技快速地完成銀行業務。

無獨有偶，經濟部水利署與高雄市政府，也不約而同選擇以提供民眾更便利有效的服務為目標，透過資料數位化提供決策長官更多即時、有效的資訊，並進一步協助做出決策，使決策者能夠有效地解決各類問題。

Photo Credit：TNL Brand Studio Hedy向Joey分享數位轉型私房菜的心得

這些從領導層開始建立數位轉型思維與願景的做法，不僅縮短上位者的決策時間，民眾也因而成為最大的獲利者，造就「雙贏」。水利署利用Azure Stack平台，更「即時」又「精確」的預測降雨量，讓民眾能在「雨彈」襲來提前得到預警；高雄市政府則運用「智慧市政儀表板」，將冰冷數據、文字轉化為友善、互動的視覺化圖表，讓市民對施政更有感。

「當上位領導者確立未來發展目標的共識後，下一步就得讓內部每一位員工都接觸、更進一步了解數位轉型的運用，而這時候，由誰來主導、怎麼做就變得很重要。」

Hedy以遠傳電信為例，為了達成「重視人才培育、提升員工協作效率」目標，打造了全新的辦公室，提供員工更多元的協作空間。另外，除了鼓勵員工考取相關專業技術證照，也借助微軟專業，開辦雲端認證課程、共同舉辦黑客松競賽（Hackathon，又稱駭客松，意指「馬拉松式的科技創作活動」），讓技術與非技術的員工都能共襄盛舉、激盪出新火花，並培養員工迎接數位轉型的技術實力。

而新安東京海上也是與微軟合作數位轉型的成功案例，為了貼近一般消費者需求，新安東京海上採取不同以往的做法，從電子商務部門開始，由熟悉公司內部的主管帶領數位轉型，以減少溝通、轉型的成本與磨擦，透過與技術夥伴微軟的合作，在降低技術成本的同時，也與競業做出差異。

說到底，「數位轉型」要轉的不是電腦或系統，而是人。

「不論企業選擇數位轉型的路徑為何，都得先有企業文化再造的決心以及立誓成長的心態，才會真的願意開始嘗試，而不只是光說不練。」Hedy說。

AI商學院協助企業整體升級，自上而下加速轉型

目前微軟也與政治大學合作，共同開設「AI商學院」，透過精心設計的課程，協助企業自上而下加速轉型，帶領企業中的高階主管參與領袖課程，學習AI策略規劃、文化養成等核心思維，找到個別企業導入AI的關鍵命題；此外，微軟也將協助企業設計工作坊、黑客松等實作活動，並提供培訓與認證名額，引導員工針對企業數位轉型目標激盪出具體創新的做法。

Hedy表示，雖然萬事起頭難，「但是，不會煮菜就從食譜開始學，不知道如何進行數位轉型，也可以從別人的經驗開始學起。」站在巨人肩膀上總是能看得比較遠，這也是微軟與政治大學合作的初衷，讓企業主從他人經驗以及學界理論中汲取精華，藉由微軟的AI技術及豐富的產業數位轉型經驗，讓數位轉型不再只是空想，而是真能實現的企業願景。

Hedy也透露，企業想要成功執行數位轉型絕非難事，「而這些精采的數位轉型故事也不會結束。」未來，將再推出第二季《微軟數位轉型特別報導》，讀者們敬請期待。