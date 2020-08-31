【DT To Go直送轉型新思路】從CT到ICT，中華電信如何深化內部「科技強度」、實踐未來想像？

為了從CT轉型為ICT，中華電信在數位轉型的路上，分別從科技採用、員工技術能力提升以及打造信任基礎等三個面向，強化企業內部的「科技強度」，成為數位經濟的賦能者。

「起源於1932年，前身是交通部電信總局營運部門，負責國內電信事業的營運管理，直到1996年民營公司化，始成為台灣最大的綜合電信業者。」相信不少人閱讀這段文字，已知道所指為何，這就是與人們生活息息相關、並帶來優質通訊體驗的中華電信。

儘管擁有悠久歷史，中華電信仍不忘與時俱進。中華電信總公司執行副總經理馬宏燦（以下簡稱馬執副）說：

「其實中華電信擬定了三年的數位轉型計畫，思考如何從CT轉型為ICT；現在步入第二年了，我們需要更強而有力的科技支持，以加快達標。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 中華電信總公司執行副總經理馬宏燦，思考中華電信在從CT轉型為ICT的路上，是否具足更強力的科技支持。

從CT（Communication Techonology）轉型至ICT（Information and Communication Technology），也就是在基礎的通訊技術下，跨足到更廣泛多元的資通訊技術領域，這意味著需要更多數位科技的支持。為了回應馬執副的要求，台灣微軟首席營運長何虹（Hedy）再次以DT To Go外送員之姿出發，完成這項科技應援的任務。

在揭曉本集的外送科技以前，先了解中華電信曾面臨哪些數位轉型挑戰，又如何克服？

數位轉型過程中的重要盤點，檢視「科技強度」

近年來，許多企業面臨的挑戰與轉機，其實都是來自於「數位」，中華電信也不例外。馬執副坦言，中華電信面臨了很多內、外部的挑戰，諸如：電信業者之間的資費削價競爭、網路OTT服務競爭等；再加上中華電信過去的歷史包袱與組織結構，致使整體的數位轉型相當具挑戰性。

「中華電信必須改變組織內部的體質，才能由內而外成為技術領先的企業。」而所謂的改變體質，其實也正好呼應微軟執行長Satya Nadella所說的，數位轉型的過程中必須不斷檢視企業內部的科技強度（Tech intensity），包括：

落實技術採用（Tech adoption）

掌握技術能力（Tech capability）

建立信任基礎（Trust ）

唯有不斷提升此三項的強度，才能經得起數位時代下的考驗，並且讓企業保持在靈活創新的狀態。

科技強度雙管齊下，強化「科技採用」與「人員技術力」

在落實技術採用（Tech adoption）的部分， 中華電信資訊處副總經理鄭枸澺（以下簡稱鄭副總）分享，微軟協助中華電信將多個內部系統升級、搬上Azure雲端，利用Azure的彈性，應用在突發的爆量服務、資料分析等方面，讓內部系統升級滿足使用需求。

同時，中華電信也導入了Azure DevOps，大幅縮短網站及App多環境／多版本的部署時間，使App的系統建置速度提升了5倍，在「後疫情時代」的多變環境下，也能快速回應市場需求。

Photo Credit：TNL Brand Studio 中華電信資訊處副總經理鄭枸澺，肯定系統上Azure雲端的彈性與效率。

除了導入新科技，組織與員工的技術能力（Tech capability）亦須進步。為了提昇員工的技術能力，教育訓練以及跨單位的溝通需求遂成必要；因此，中華電信也導入了Microsoft Teams作為會議工具與協作平台。

「導入Teams及M365之後，我們的同仁都在自己的座位上使用Teams開會，讓溝通的過程變得更流暢、有效率。」企客處行銷經理蕭玉奇（Judy）說。

事實上，除了作為會議工具，Microsoft Teams也是很好的教育訓練平台。Judy對此分享：「中華電信每週透過Teams為同仁開設Azure培訓課程，並以考到微軟提供的技術證照為目標。截至目前為止，我們內部已經累計200多張證照了。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 中華電信企客處行銷經理蕭玉奇（Judy），在Microsoft Teams的協助下更有效率的完成組織溝通與協作工作。

為了讓轉型經驗可以擴大價值，中華電信再與微軟合作，向企業客戶推出多種企業雲服務解決方案，如：企業行動協作包、企業雲端辦公包、企業安心備份包、企業輕鬆入雲包，以此分享數位轉型的能量。

而這些成功經驗，即是從落實科技的採用與人員技術力著手，強化Tech adoption、Tech capability，鞏固科技實力。

提升科技強度的第零步，建立信任基礎

深信數位轉型立基於「信任」的企業文化，Hedy也不禁好奇的問道：對於歷史悠久的企業如中華電信來說，內部文化的轉型也更加重要，那麼在數位轉型的過程中，該如何建立信任基礎，讓員工願意擁抱新科技，並讓客戶對服務保持信心？

對於這道題，中華電信認為：建立信任的核心，資安是必備條件。「為了確保內部系統上雲後的資安防護，中華電信與微軟顧問團隊進行了十數次的大型討論，在中華資安服務團隊的配合參與下，將所有資安政策都進行一輪重整和驗證，並訂定維運安全標準。」鄭副總也強調一個重要觀念：

「嚴謹的資安不該是業務的障礙，而是協助業務妥善達成目標的一股助力。」

由於「信任」是一個看不見、卻不可忽視的重要指標，因此在轉型過程中，如何打破公司全體上下的舊心態、真正擁有信心去接納新科技，絕對是企業必須不斷思考的課題。

揭曉外送科技「Microsoft Power Virtual Agents」，助攻中華電信未來想像

回到中華電信的科技需求上，有什麼實用的工具可以加速轉型之路？本集Hedy帶來的是「Microsoft Power Virtual Agents」，這是一款可以結合企業網站、Microsoft Teams或應用程式使用的工具，能透過Low-code（低代碼）或是No-code（無代碼）的方式，搭配視覺化的拖拉介面，製作出Bot協助員工完成重複性高的工作；同時，也可以串接現成的自動流程化工具，快速滿足企業開發程式需求。

簡言之，Microsoft Power Virtual Agents可以說是一個「機器人產生器」，能簡單製作出Chatbot或是IT help desk，幫助企業優化內部流程，讓組織運作更有效率。

Photo Credit：TNL Brand Studio Microsoft Power Virtual Agents堪稱「機器人產生器」，能簡單製作出Chatbot或是IT help desk，幫助內部流程優化、提升效率。

值得一提的是，本集DT To Go的外送地點在中華電信的「明日智慧生活館」，這裡刻畫著中華電信對未來的想像，也預示著企業的未來藍圖。關於未來，中華電信想的是如何利用5G，結合AI人工智慧、IoT物聯網技術，幫助台灣打造5G產業生態鏈。

為此，中華電信也期許能成為微軟全球Top 100的頂尖雲端服務供應商，並藉此指標性地位，協助更多企業具備全方位維護和監控資源，回饋給這塊土地的人們，讓台灣享有最大的科技能量，擁抱更好的數位生活。