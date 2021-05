【當代館20周年】從西方回望台灣，人們談論的「當代藝術」到底是什麼？

台北當代藝術館在今年2021年邁入第二十周年,在曾經是小學教室的古蹟建築中記錄著藝術在時間流轉間的當代性、在台北城市中提供藝術生長的空間。

作為一個掛著「當代藝術」為名的美術型博物館,台北當代藝術館見證了為時間畫下印記的藝術作品,然而,當我們仔細思考當代藝術這樣的形式時,又或,當我們在踏進以當代藝術為名的美術館前,我們心中既有的當代藝術形式、印象或理解是什麼?當代為藝術帶來了什麼?而,藝術又為當代帶了什麼?

藉著台北當代藝術館滿二十周年的提醒,筆者將以此文試圖理解當代藝術的箇中意涵。

日前在德國柏林,四面高聳嚴肅的聖伊莉莎白教堂(Kirche St. Elisabeth)之中,擺放著一隻全形、一比一的翻模鯨魚,或悲憐的,或死沉的在乾燥的地面接受觀眾的注視、哀嘆與反思。這件名為鯨魚翻模計畫 (The Cast Whale Project) 的作品為藝術家Gil Shachar 耗時數年的計畫。

從向南非環境保護署獲取許可,為岸上擱淺的座頭鯨翻模到實際擱淺的發生等待了兩年,並在擱淺的當下,由在旁早已預備好的團隊進行維護與成模。對於鯨魚的在教堂中的展示,作品展示了對於空間、生態、聚集與哀悼的反思。

面對疫情所導致的離散,在教堂中展示的擱淺鯨魚成為了少數能夠自由進出的集合地點。不只是教堂空間與鯨魚身體兩者對話所產生的生死呼應,更是以鯨魚變為藝術作品的模式製造對一種重生的生命號召,一種對於未來空間與重建之間的冀望。作為一種形式,鯨魚模型這樣遺存的軀體與教堂充滿歷史背景、宗教意涵的空間,成為藝術作品對當代意識的表現。屍體、軀體與重生;擱淺、慰藉與轉化。

對於「當代藝術」這一個詞彙來說,「當代」一詞作為描述藝術的形容詞,填滿了藝術所處的位置與應處的方位。但何謂當代?又,何謂當代藝術?當代藝術的表徵是否真的以時間作為主旨,在當下生產的作品又是否就是當代藝術? 這樣在分秒流逝中與時間產生直接關係的藝術分類可說是我們在今日,除了在藝術生產中持續遇到的課題,更也是觀者在腦中闡釋意涵時不斷遇到詰問。

對於哲學家Peter Osbourne來說,當代藝術本身的當代性即是弔詭之處[1]。Osborne認為當當代藝術以當代藝術自詡,則就將當代這樣的切題性置於其他面向的上位,而,當當代藝術強調當代性,似乎將自己從歷史進程移除,又產生了對於過往連結的質疑。定義當代性,因此,則在當代藝術的認識與梳理中成為重要的過程。當代性的構築是什麼? 又或者在歷史與當下的關聯中,畫下的點線所構成的面,如何在當代藝術形式中被給予表現?

不再只限於以畫布與畫筆,脫離單純平面媒材成為一種辨識藝術時間屬性的方式。杜象 (Marcel Duchamp) 的《噴泉》 (Fountain) 以現成物的方式突破了1917年當時對藝術應有樣貌的看法,將當代對藝術的預設背景改變、提供另一種表現;藝術是藝術,而美不一定是藝術、藝術也不一定是美;古典美學的純粹遇到切割。

除了媒材變化,物件本身的處理與展現也慢慢突破,不僅僅是表面象徵,而是一種承接觀念與意識的載體。物件在當代藝術中的關係質變、擴大了可能性,科技的發展更將觀念帶進另一個紀元。錄像做為媒材不但將轉化觀念與意識形態的方式擴增,更提供多重感官的體驗方式。

這樣對既有觀念的挑戰似乎就是當代藝術的出發點,抑或,當代的藝術創作本身就是一種對觀念的挑戰、分析與梳理。小自自身經驗,大自社會爭議,觀念的撼動以成為當代藝術型造最具一致性的元素。「當代」一詞在這樣的關係裡,描述的或許不是藝術表現,而是藝術背後逐漸形成之意識,對於現下的映襯與對照——藝術沒有當代過也沒有不當代過。

就近十至二十年的台灣當代藝術看來,這樣的呈現在藝術作品與展覽策畫表現中更是明顯不過。吳瑪俐於2009起始的樹梅坑溪環境藝術計畫以藝術介入社群,在溪旁的竹圍地區種下社區關懷的種子,用像是早餐會的行動邀請使用相關環境的居民,了解你我每天互動的河與地,進一步帶動計畫本身對相關問題的質疑、一邊尋找共同的境地,一邊協調你我與環境的關係。不以物件作為表現方式,行動、作為、互動與闡釋在吳瑪俐的觀念藝術成為主要的核心;不受限於形式,實踐即為呈現。

又或者是王俊傑於2015年在台北當代藝術館的個展《若絲計畫:冷漠的賽拉薇》,運用不只是一種型態的表現方式來呈現對藝術本質的質疑。王俊傑以杜象曾經的女性化名若絲 (Rrose Sélavy) 為題,繼〈真實的流動〉、〈愛與死〉以長時間計畫性的樣態、用藝術史緊密的組織,討論知識系統建立的西方影響、在藝術作品中的政治角色與政治性。計畫中的作品媒材廣泛的從平面、裝置到新媒體影像,將杜象在二十世紀初時對藝術型態的煽動,重新地用更廣闊卻又細微的角度切入,思考地跳脫了單純的藝術作品的形式,進入對過去與當下兩者之間交纏的錯綜關係。「當代」這樣的時序也因此在王俊傑的作品中更是貼切——沒有歷史的當下並不存在。

同樣的,蘇匯宇2019年的作品《白水》從劇場舞台形式跨越多頻錄像,以流動性的意象創造關於身體的歷史軌跡、在中華神話中 (白蛇傳) 建立當代脈絡。除了跨越意境,《白水》更直接透過運用身體在現場的存在及肉體的具體實現;不但完全脫離物件與藝術作品兩者關係的直觀,也將當代意識與藝術創作之間的交錯更透明的表現出來。當代藝術對當代 (事件、現象、故事) 的翻印不曾只是片刻印象、細水,不曾只是最顯而易見的,不曾只是你現在看到的。

因此,何為當代藝術? 回到柏林聖伊莉莎白教堂中的鯨魚翻模,思考為了這件作品的兩年等待、這隻鯨魚的作品翻模成形、擺放與呈現。當代藝術作為一種時代中的紀錄則不也是如此? 當作品闡述意涵的管道,不再限縮於視覺平面、不再限縮於神聖美感,藝術之於當代則非單純的連動關係,而是一種不斷在過程中演變、吸收與轉化的人生經驗;經驗則需要時間的陪伴,再透過將這樣的經驗,轉化成思考之後翻模成為作品,擺放至稱之為當代藝術的檯面上。

當代藝術是在時間上來回走動的信使,帶著多種素材、前往東西南北,不只傳達當下更是際遇過去與未來。

