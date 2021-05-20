【當代館20周年】專訪歷任正副館長：當代館位於城市的中心位置，如何用藝術連結社會與周邊環境？

「若大家認為台北市的東西向代表的是商業，那麼南北向代表的應該就是藝術文化，因為從北藝大關渡美術館開始算，可以連結到北投的鳳甲美術館、士林的傳統藝術中心、數位藝術中心、即將在劍潭落成的台北藝術中心，再來是北美館，然後當代館，而繼續往南的話則是楊英風美術館等等。所以南北向可以說是藝術路線，而當代館就剛好在這個路線的中間。」——當代館前任館長石瑞仁。

與大同區中山市場比鄰而建，後方連接著建成國中與中山捷運站，台北當代藝術館（MOCA Taipei，簡稱當代館）自2001年開館以來便融入周邊新舊交錯的商業社群，持續為外地旅客、社區居民與莘莘學子，提供獨樹一格的審美體驗。

談到當代館的地理位置，每位受訪的館長與副館長都會提到它位於台北市過去最繁華商業區域的特性，其中石瑞仁館長更是以生動有趣的「東西南北向」來比喻當代館的所在位置，因為攤開台北市的地圖，不難發現在眾多美術館當中，當代館正好是位於城市的中心位置，距離市區重要的交通樞紐，也就是台北車站的不遠處。

Photo Credit: 林易萱攝影

喚起與交織：為當代而鳴的美術館

回溯歷史，當代館所在的大同社區緊臨淡水河畔，是台北市最早發展的區域。大同社區由三重隔著河水相互對望的大稻埕聚落，以及擁有台北孔廟、大龍峒保安宮等信仰場所的大龍峒區域組成，早期是匯聚經濟與文化活動的重要地帶。

不過在1960年代台北都市逐漸發展之後，隨著台北市政府辦公室遷移，其他政治、經濟與文化活動重心也陸續轉移到台北市東部區域。昔日繁華的老社區開始面臨產業轉型與人口外移的問題，同時也必須應對新舊價值交替所帶來的衝擊。

「當年同仁做了調研後發現，這裡的居民在新舊世代之間，有凋零和轉換的現象。此外，周遭有很多小的材料批發的零售業，一些非常個人的、小規模的、手工的微型產業。在這樣的結構下，我們就在想應如何串聯，怎麼樣去進行一個所謂的社區計畫，所以對於社區，我們強調「連結」的概念。」第三任賴香伶館長在訪談中談到大同社區的狀態，以及當代館對於當地社區居民的意義。

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由於世代交替以及社會與政治狀態的改變，許多新穎的文化活動與藝術場所在社會中湧現，像是美術館的出現也改變了在地的文化肌理。1980年代是台灣藝術機構興盛的元年，各地美術館如雨後春筍般遍地開花，帶動民眾對於審美的認知。作為大同社區中別具特色的紅磚建築，當代館的成立不僅展現了社會對於美術館的專業分工，更是體現了社會風氣日漸開放之後對於藝術多元性的包容。

潘小雪館長說道：「就我自己的經驗，我一生就是因為藝術的召喚，讓我做盡所有的事情，讓我一直保持熱情，不只是在自己的創作。自從戒嚴之後，台灣的各種文化政策或是藝術運動我都參與，包括那時候的公共藝術也好，後來閒置空間再利用、藝術介入空間、藝術駐村、大地藝術節、各種藝術節慶」正如潘小雪館長就她的經歷進行的分享，台灣社會在戒嚴之後進入百花爭豔的時代，各種形式的藝文活動在台灣蓬勃發展。

2001年5月，當代館正式對外開放。而在歷史長河中，其曾是日治時期的「建成小學」校舍，也在戰後成為台北市政府的行政院中央大廈，肩負了教育與政治的雙重意義。然而在1992年，當代館建築曾經一度由於都市更新計畫而被選作提供興建捷運站使用的「交通用地」，但所幸在陳水扁市長的帶領下，統合了市政府官員、專家學者、史蹟保存工作者、建成國中師生的意見，在1995年決議保留建築本體，並作為台北市立美術館的「第二美術館」及建成國中之用途。

當代館在如此特殊的背景之下誕生，因此對於歷任館長與副館長來說，藉由舊建築與新理想的交織，喚起大家沈睡在心中對於藝術獨特的見解與看法，一直是他們非常重視的面向。

就像是現任駱麗真館長的看法：「當代館可能不會給予答案，但是提供一個討論的平台或機會，所以當代館的所有展覽都不會迴避任何形式的討論，無論是政治、性別、社群，或是全球性的，像是移工的流動，都是希望被討論到的議題。」對於前來參觀的觀眾來說，當代館不再只是侷限於美術館呈現過去歷史或是藝術家傑作的狀態，而更可以是具有開放性，能夠提供觀眾一個具反省性的討論平台。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 當代館第六（現）任館長駱麗真

藝術家的耳語：藝術寫給社會的詩

事實上，當代館的定位在開館初期早已被奠定。

第一任副館長賴瑛瑛提到：「當代館在基金會接手以前，並沒有當作美術館的規模來啟動，所以在當初開館展舉辦的那時期，我們雖然一樣有『台北當代藝術館』的稱呼，但是它的英文是『Institute of Contemporary Art』，充滿各種不同可能性，可以是一個公開的展覽場所，也可以是促進不同討論的論壇，同時也能夠很學術，更能夠是社區居民的藝術空間。希望民眾能夠瞭解，當代館的開放性與可能性是在它還未正式開館之前就已經是基底了。」

因此，當代館跟其他美術館相比，擁有了更多的靈活度與多元性。而這些獨特的彈性空間成為了當代藝術的養份，促使更多新穎且有趣的藝術創作與藝術展覽圍繞著當代館發生。

「實驗創新很重要，因為創新才能帶來新的能量，創新不代表拋棄傳統而是你怎麼在傳統中有創造性的新思維。不論它是種觀念的延續、演化，還是方法的開創等，創新是很重要的，能帶來一種能動性、新的能量。」如同賴香伶館長所言，對於大同社區這樣的老地方來說，因爲當代館提供了場域，藝術能夠為在地居民注入了一股全新的能量，縫合新與舊之間差異，並從中迸發嶄新的思維與創意。

賴香伶館長繼續說：「其次，我覺得非常重要就是，最為現在進行式和未來式的當代藝術如何去反映社會現實、表達時代精神、觀察未來趨勢。藝術就像一面鏡子，它怎麼樣去映照出社會的發展？再來，很重要的是如何去反應人的生存處境？跟生活連結？」

石瑞仁館長也認為：「總之，用藝術去活化一個空間，活化一個設計，活化一個地下街，其實都是我們把藝術變成生活的一部分，用藝術做社區營造、街區改造、文化改造，這是我們覺得是做的到的一件事情。」

當代藝術在很多情況下是能夠為老社區帶來變化，是因為藝術連結了社會與周邊環境，成為了在地居民的日常。就因為這樣的特性，加上當代館本來就具備的彈性，當代館推出的展覽就像是藝術家向社會展示的美麗詩歌，能夠觸動人心。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 當代館

「藝術會讓人進行感性的思考，感性會直至人心」，同時「當代藝術可以是思考者，可以提出別人所想不到的一些視角」潘小雪館長這樣說。其話語描述了當代藝術還能夠為社會帶來的更多影響。透過展出當代藝術，觀眾不僅能夠看見藝術之美，也可以看見藝術家對社會的人文關懷。潘小雪館長補充：「不管藝術多麼前衛，多麼極端或是不容易懂，我們一定會把人文精神呈現出來。」對於一些當代藝術家來說，人文關懷也會是他們創作的元素之一。

無牆的美術館：在有限之中創造無限

當代館建築作為一個公共場所，自日據時期以來，在功能上雖有著多次變更，但其具有英格蘭紅磚與古典建築元素的建築外觀卻不曾有過太多改變。而當代館的空間以舊市府大樓正面建築為主，共有2個樓層以及11個展廳，屬於小型美術館規模。

在空間的使用上，其作為市定古蹟的身份也增加了許多限制，尤其是對於媒材多元且尺寸不一的當代藝術來說，當代館的建築空間為策展人與執行團隊帶來許多挑戰。

不過這些挑戰並沒有化成阻礙，反而讓美術館團隊在有限的環境中挑戰無限的可能，在許多面向上帶來全新的做法。以典藏面向來說，許多人可能會以為當代館沒有庫房，所以就完全沒有典藏，但事實上當代館的典藏分散於各處，而其材質規格也是以輕巧為主。

賴瑛瑛副館長針對當代館的典藏模式做出解釋：「雖然空間上有所限制，但是當代館的典藏品並不能說沒有，因為我們可以說建築本身也可以是它的典藏品，還有在當代館入口大廳有藝術家山口勝弘的作品『龍』，其實也是典藏品。早期我們也是有買到很多錄像帶的公開播映權，這些也都是典藏品。因此我們可以思考，當代館究竟有沒有典藏？當代館其實不能說沒有典藏，而是除了大型的實體作品之外，它的藝術品典藏其實都是輕且薄、物質性比較低的。這些作品可能是錄像的，也可以是後來在網路上對藝術社會行動類型做紀錄的作品，或是當代館很有特色的門票也可以是當代館的典藏，所以典藏的界定跟取得方式在當代館可以看到一個新的詮釋與開發方式。」。當代館的典藏模式不僅打破了一般的既定做法，更凸顯了當代館團隊不自我設限的創意思維。

這些創意思維也同時延伸到當代館的其他面向，像是參觀票券與建築本身也成為了當代館的創意實踐。

「當時有企業贊助以及台北市的學生免票護照，但是有些高中生來當代館還是會買票，對他們來說為什麼買票？因為我喜歡那個票。雖然是免票進場，但我寧願花50塊買一張票，就是想要design（設計）。這個票就是一個artwork design（藝術設計）。我們想要表達的是，一個美術館的硬體就是這樣，雖然有它的極限，但是我們要發揮它，讓它不會只是個古蹟，而是隨時都有不同的風貌，所以當代館也就試著做很多事。能不能在廣場做展覽？能不能試著將這棟房子本身變成藝術品？用大型裝置將整個館包起來這樣的藝術活動，其實已經是進行好幾次了。」在石瑞仁館長的說明之下，當代館就像是前衛的實驗場，擴張了美術館原本的概念。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 因應當代20週年，改造升級的服務大廳與藝術商店微型展

而作為一個教育場所，當代館打破了藩籬，為不同群體打造專屬於他們的方式，促使更多人瞭解藝術。「當代館應該是很好的教育場所，很好的場域。我們邀請了台北學校的校長來當代館參觀，介紹當代館的展覽內容，希望校長結合學校老師可以把當代館探訪變成學校的校外活動，可以在他們的課綱把這個做成學習的項目，所以當代館希望透過博物館展覽，讓民眾從館內到館外，到社區到全台，甚至我們也辦很多論壇，邀請大家來當代館跟我們互動、合作。」就像是賴瑛瑛副館長所表達的狀態，當代館除了與建成國中合作之外，也積極地向其他學校推廣藝術教育，讓美感從小在學生心中滋長。

賴瑛瑛館長繼續說：「我們希望有更多社區的群眾來參與我們的導覽解說，來成為更好的當代藝術溝通解說人員，所以在開館時我們就進行了社區志工招募培訓，我們希望藉由居民進入當代館，可以成為從館內到館外最好的解說者、導覽人，成為最好的解說人員。」賴瑛瑛副館長認為，當代館重要的任務之一也是鼓勵在地居民走入美術館，並且將藝術帶到社區、帶入生活，更多民眾便能夠瞭解到藝術對他們的意義。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 當代館人潮

賴香伶館長也表示：「那時候我們就找歡喜扮劇團合作。這個劇團專門訓練非專業民眾共同參與製作和演出。他們找社區居民共同投入，一起共創，從最初的工作坊鼓勵大家分享生命故事，一起來編寫劇本、發展角色、接受訓練，最後再一起公開發表，花了不少時間才完成。社區居民的生活經歷和生命故事，其實是很感動人的，當時在當代館的廣場進行演出時非常感人，來的都是居民。 我們期待提高他們對當代館的好奇心和認同感，認為這個館其實跟我們有關係的。我們一直覺得藝術可以作為社會連結、療癒的媒介。」

石瑞仁館長則說：「為什麼你要在一個很小的巷子裡畫一隻大鯨魚，或是畫一些很摩登的女生騎著摩托車衝出來？因為在那裡有一些老阿公、老阿婆可能很多時候會看到人騎摩托車經過。 那麼鯨魚為什麼會跑到巷子裡面？要跟他們講鯨魚一般是在大海裡，現在畫在巷子裡就表示環境已經被束縛了，是一個象徵。阿公阿婆聽了就會說，啊我知道，這樣我知道是什麼意思，就是說連大鯨魚都已經被困住了，那表示我們環境出了問題。」

賴香伶館長與石瑞仁館長都以有趣的例子描述了當代館與在地居民的關係。對於大同社區的居民來說，藝術不再只是展示在美術館的物件，而是與生活有關，甚至是連結記憶與社會議題的方法。

不過，當代館與大同社區的關係也是相互流動的，正如賴瑛瑛副館長所說：「這個關係並不是單向的，只有當代館去向社區推廣，而是社區的文化資源，社區的文化體驗反過來可以變成當代藝術很好的文化體驗。所以其實是雙向的，互為表裏，共生共榮。」

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 2019 年「街大歡囍」街區藝術節展出實景

新時代的考驗：網際網路與疫情對美術館帶來的影響？

「未來的發展我覺得還是要貼近誰來使用這個館舍。我一直覺得我們的目標群眾（Target Audience，TA）非常重要，必須要能夠知道你的觀眾型態，提供給他們服務。這件事並不是只是一句口號，而是說觀眾型態一直在改變。從過去20年前到現在的觀眾其實是完全不同，過去的觀眾即便它現在還在，比如說以前我20幾歲，我也來當代館，但現在我40、50歲來當代館的時候，我跟當時想要得到的服務目標也就不一樣。」駱麗真館長這樣說。

隨著觀眾的年齡與時代的變化，駱麗真館長認為當代館也要跟著與時俱進。「我們希望當代館能夠與時俱進，能夠回應社會，回應所有當下應該被討論或未被討論的議題。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 當代館第六（現）任館長駱麗真

尤其如潘小雪館長所言：「我們當代館的觀眾，經過研究大概是19歲到30歲特別多。」在擅長使用網路的Y、Z世代崛起之後，要找到與他們共同的語言，才能夠吸引他們到當代館與藝術共舞。

駱麗真館長也說：「我們觀察到其實podcast是一個非常多人聚集在上面的，因為現在除了視覺之外，聽覺也是一個非常容易潛移默化裡被侵入的一個方法。我不知道怎麼去形容它，大家很容易聽聽聽，它跟廣播不一樣，就是它會有一個主題性，然後你也可以在線上（On-Demand），也可以隨時回去聽，所以我就想要在上面找到我們觀眾的屬性」

在數位化的潮流之中，駱館長帶領的當代館也正積極發展這個面向，發掘觀眾的需求。不過當代館推動運作線上化，也擁有另一層含義，也就是因應疫情而必須做出改變，駱麗真館長補充：「當中最重要的精神是讓大家維持對當代館的熟悉度，因為當你覺得沒有美術館，你可以轉去做其他消費娛樂之後，美術館就會真正消失。全球美術館其實都在做這件事。我們對於藝術的欣賞或愛好、執念，這件事的經驗還存在，我覺得不只視覺藝術，表演藝術更是需要被關注。因為如果大家都在線上看電影或是線上看劇院的直播，以後真的就不需要去現場。所以這個其實是我們現在很努力在做的，數位化的部分，因為不能說數位化，而是維持觀眾在線上還是能有對於當代館的展覽、活動的體驗。」

Photo Credit: 台北當代藝術館提供

當代館改版之後的標誌，宛如飛鳥展翅與聲波律動，或許寓意了全台首座當代美術館歷經重新調整之後蓄勢待發的姿態。這些變化不僅是展示當代館邁入下一個階段的決心，也是凝聚當代館往昔所累積的文化底蘊，對其進行複寫之後迸發出的全新意義。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供

當代館歷任館長

里昂・巴洛希恩 （Leon Paroissien），任期：2001年-2002年。 謝素貞，任期：2003年-2005年。 賴香伶，任期：2006年-2007年。 石瑞仁，任期：2008年-2016年。 潘小雪，任期：2016年-2019年。 駱麗真，任期：2019年11月-至今

備註

因照片授權等相關因素，故賴瑛瑛、潘小雪等館長並無照片。 第一任代表由副館長賴瑛瑛受訪；第二任館長謝素貞則是至截稿前尚未聯繫到，故文章中沒有收錄。 「台北第二美術館」是當時台北市立美術館館長林曼麗所提出的「大美術館」計畫中的一部分，並將整棟建築內的硬體設施依照「數位藝術」要求的標準設計，作為台北市立美術館的分館。1998年市長馬英九上任後，多方聽取藝文界專家學者的建議，決定將「台北第二美術館」由「北美館」獨立出來。2000年由當時的文化局長局長龍應台正式更名為「台北當代藝術館」。（取自台北當代藝術館官網）。 郭芷維，2011。小型美術館的展覽策略與實踐——以台北當代藝術館為例。國立台北藝術大學博物館研究所碩士論文，未出版。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航