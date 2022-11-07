【黑域計畫】2：台獨的邏輯，事實上就是拒絕「合法傷害權」的邏輯

我們想讓你知道的是
合法傷害權是理性的計算：既然頂頭上司得罪不起，皇上更得罪不起，那麼就只能得罪百姓，反正百姓也沒有辦法拿自己怎麼樣，中國歷史幾千年的循環往復，一直沒有摸索出一套制約合法傷害權的方式。這才是論述台獨必要性的真正邏輯。
中國少了什麼？這是一個關鍵的問題。
為什麼台灣需要「被迫」獨立？中國缺少了什麼使台灣人心向統一的東西？為了得到答案，我們必須回到中國歷史的底層邏輯裡去。
在這裡，我們需要請出一位研究中國權力結構的學者，他的名字叫吳思。如果總結吳思的論點，我們能夠得到一個中國簡化版的歷史框架：
- 元規則：強者為王
- 明規則：儒家文化（當代中國雜揉馬克思主義）
- 潛規則：權力尋租
吳思認為，中國歷史遵循的規則是暴力。中國歷史所謂的「元規則」（meta rule），最初始的規則，就是毛澤東的至理名言：「槍桿子裡出政權」。誰擁有壟斷暴力的能力，誰就是「主」；而受暴力支配的餘下部分，則會淪為「臣」。大臣受皇上的暴力支配，動輒廷杖、流放、斬首、凌遲......因此是為大臣；百姓受官員的暴力支配，動輒攤派、鎮壓、加稅、索賄......因此是為臣民。
明面上，中國尊孔奉儒；事實上，中國外儒內法。
明洪武二十五年，和貪官鬥法鬥得筋疲力竭的朱元璋生氣了，他在《醒貪簡要錄》乾脆規定：官吏貪贓六十兩以上的梟首示眾、剝皮楦草。六十兩，不過幾十萬台幣，人就給你剝了，還往人皮裡塞進稻草，做成娃娃掛在官府外面，提醒下一任官員潔身自好。
這種威壓恐嚇有用嗎？一點用也沒有。腐敗依然成風，國家一天天爛下去，百官一天天富起來。皇上也不是沒有想過要制衡官僚集團，問題是，如果把官員都砍了，誰還來給皇上辦公呢？尤其是最重要的，誰還來幫皇上收稅呢？吳思的評論一針見血：
「撐死膽大的，餓死膽小的。用不了多久，大家便認清了皇上的真面目。原來皇上是個冤大頭。你糊弄了他，佔了他的便宜，撈了他一把，他照樣給你發工資，照樣給你印把子，照樣提拔你升官。」（p.51）
專題下則文章：
【黑域計畫】1：回答「台灣該不該獨立」之前，必須先解釋「綠島該不該獨立」
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