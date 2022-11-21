【黑域計畫】3：「中國特色的法治」就是合法暴政，也是台灣不該統一的原因

我們想讓你知道的是
中國的社會主義、中國的現代化、中國的法治，這些「中國特色」的核心，其實就是習近平說了算，而在這沒人追究的合法暴政下，中國政府為人民服務的方式，就是不把人當人。
中國共產黨是專精於發明概念的。
在中共中央宣傳部（2019）的出版刊物裡，闡釋了習近平思想的「十四個堅持」：
「『十四個堅持』，就是堅持黨對一切工作的領導，堅持以人民為中心，堅持全面深化改革，堅持新發展理念，堅持人民當家作主，堅持全面依法治國，堅持社會主義核心價值體系，堅持在發展中保障和改善民生，堅持人與自然和諧共生，堅持總體國家安全觀，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持『一國兩制』和推進祖國統一，堅持推動構建人類命運共同體，堅持全面從嚴治黨。」
如果黨必須領導一切，那麼當黨的利益訴求與人民的利益訴求不一致的時候怎麼辦？沒怎麼辦，大家會當做沒有看見「堅持人民當家作主」這句話，萬事大吉。
習思想就是「以德治國」嗎？恐怕未必。皮爾斯總結了以德治國的三大問題（Pils, 2022）：
- 使中國壟斷了傳統道德文化的解釋權和發言權
- 使中國模糊了強迫（Coercion）和說服（Persuasion）的界線
- 道德治國本質上與依法治國矛盾
什麼是「德」？服從是德嗎？什麼情況下應該要服從？什麼時候應該不服從？共產黨為以德治國畫了一層濃妝。
因為政府代表「國」，而人民的義務是「愛國」，因此人民必須「愛政府」；又因為以黨領政，組成政府的是「黨」，也因此，人民必須「愛黨」。不愛黨就等於不愛國，這就是當今中華人民共和國的邏輯。他們不曾意識到強迫（Coercion）和說服（Persuasion）的不同。國家只能說服人民應該去做什麼，並講出一套條理分明的大道理來爭取認同，而不能高壓強迫。
既然是強迫，就代表不是出於自願；一旦不是出於自願，則形成了壓榨；而一旦出現壓榨，即等同於奴僕關係。按照中國共產黨的作派，中國就是一小搓奴隸主與一大群奴隸的養殖放牧場。
合法的暴政
專題下則文章：
【黑域計畫】2：台獨的邏輯，事實上就是拒絕「合法傷害權」的邏輯
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