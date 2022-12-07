【黑域計畫】4：《三體》的設定，剛好可以推導出台灣抗中的三個選項

我們想讓你知道的是
台灣目前的的選擇，同等於自動給予中國「開戰合法性」，而「黑域計畫」的防禦方式是進攻，是發動文化戰爭，是利用瓦解中國共產黨統治合法性的方式來保衛台灣，從而使其武統台灣的理由受到質疑。
既然問題的核心不在「台灣想獨立」而在「台灣不能統一」，那麼，台灣的選擇就變多了。
拒絕統一的形式有很多種，並非一定要以「台灣」這個名字成立一個新的國家，才能拒絕中國的合法傷害權。
《三體》的設定，剛好可以推導出台灣抗中的三個選項
在小說《三體》的故事當中，面對外星文明可能的攻擊，劉慈欣羅列出了幾種防禦策略：
- 掩體計畫：以木星、土星、天王星和海王星四大巨行星為掩體，在四大行星的背陽面建設供全人類移民的太空城。當外星文明發動光粒攻擊從而使得太陽爆炸時，木星、土星、天王星和海王星將為太空城提供護衛，吸收爆炸衝擊，保證人類的存活。
- 黑域計畫：利用技術手段將太陽系中的光速降到第三宇宙速度以下，從而形成一個低光速黑洞。在這個黑洞裡，黑域裏的文明無法威脅到黑域外的文明，等於發出了一項安全聲明，因此黑域外的文明就不會浪費資源發動攻擊，從而保存人類文明。
- 超光速飛船計畫：發展曲率引擎，讓航天器以光速，甚至超出光速數倍的速度飛行。在滅亡到來之前以超光速逃離地球，向宇宙的深處進發，重新尋找新家園，在太陽系外保留人類文明的火種。
因此，根據《三體》的設想，我們也可以來統整現在台灣人手裡可供選擇的方案：
- 掩體計畫
築高牆、廣積糧。以民主聯盟為掩體，將自己完全委身於美國、日本、澳洲等國身後，尋求軍事保護，鼓動對峙，預算資源向軍事部門加速傾斜，延長兵役，囤購軍火，將台澎金馬堡壘要塞化，隨時準備開戰。
同時利用議題連結的能力，大肆渲染台海戰爭的代價，以半導體等先進產能為要脅，逼迫歐盟、東協及世界其他國家向中國做出外交施壓，爭取時間，利用聯軍整體更優越的軍事與經濟實力為籌碼，強行獨立，或至少維持現狀。
- 黑域計畫
把台海做成一個低光速黑洞，回到九二共識的「一中各表」裡，發表安全聲明，將兩岸矛盾定義成「自由中國」與「極權中國」之間的意識形態鬥爭，把台海危機內化成中華文明內部的矛盾，爭取中國人不打中國人的喘息空間。
專題下則文章：
【黑域計畫】3：「中國特色的法治」就是合法暴政，也是台灣不該統一的原因
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